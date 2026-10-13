Dominicano baleado por ICE sigue con la bala en el cuello y en aislamiento, dicen sus abogados
Publicado el 13/10/2026 a las 13:23
El dominicano baleado por ICE en Nueva York, Oscar Belgal, de 28 años, sigue detenido en una cárcel federal de Brooklyn con una bala alojada en el cuello, según sus abogados. Un juez federal prohibió deportarlo mientras se resuelve su recurso, pero su defensa denuncia que está en aislamiento y sin saber si recibirá la cirugía que necesita.
- Belgal recibió un disparo en el cuello el jueves 8 de octubre en Marble Hill, cuando agentes de ICE intentaron arrestarlo en su auto con su hijo de 5 años, que salió ileso.
- Está en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.
- El juez J. Paul Oetken ordenó que no sea expulsado del país sin una orden judicial.
Por qué importa: el caso se convirtió en un pulso entre el gobierno de Trump y las autoridades de Nueva York sobre los operativos de ICE en la ciudad, y es seguido de cerca por la comunidad dominicana del Alto Manhattan y el Bronx.
Lo que dicen sus abogados
En un comunicado del sábado, la defensa dijo que Belgal está en condiciones «deplorables». «Mientras está en aislamiento, una bala sigue alojada en su cuello, el lado izquierdo de su cara está entumecido y apenas oye por el oído izquierdo», afirmaron, según Newsweek. Añadieron que los médicos le dijeron que necesita cirugía urgente, que no se pudo hacer el jueves por falta de un cirujano especializado, y que también tiene una herida en el hombro por los vidrios rotos. Denunciaron además falta de acceso a comida.
«No se supone que te disparen en tu carro con tu hijo sentado atrás. Punto», dijo su abogado Harold Solis tras una audiencia el viernes, según AP.
La versión del gobierno
El funcionario de ICE Marcos Charles dijo que Belgal se negó a salir del vehículo, chocó contra dos autos del gobierno y luego «usó su vehículo como arma» al acelerar hacia otros agentes. Su defensa rechaza esa versión. Charles afirmó que Belgal estaba vinculado a una banda de robos en ciclomotores, que el año pasado fue condenado por hurto mayor a cinco años de libertad condicional y que en septiembre evadió a ICE. Belgal se declaró no culpable en un caso pendiente por venta de drogas, según AP.
Las autoridades han escrito su apellido de tres formas: Belgal (policía y tribunales locales), Bergal (sus abogados) y Bengal (gobierno federal).
Qué orden dio el juez
La orden del juez Oetken impide deportarlo mientras siga pendiente su petición de hábeas corpus y prohíbe trasladarlo fuera de los distritos Sur y Este de Nueva York o de Nueva Jersey sin permiso del tribunal. No ordena su liberación ni decide quién tuvo la culpa del tiroteo. MundoNow informó primero sobre la orden del juez que frenó su deportación y sobre el operativo en Marble Hill.
Qué falta por saber
- El video de ICE: el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que se publicarán las imágenes de las cámaras corporales de los agentes, pero no dijo cuándo.
- La investigación local: la fiscal del Bronx, Darcel Clark, investiga el tiroteo.
- Su libertad: el alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul pidieron sin éxito a Trump y a Mullin que lo liberen. Más de 1,000 personas protestaron en Foley Square para exigir que ICE salga de la ciudad, según amNY.
Fuentes: AP vía NY1; Newsweek; El País; El Diario NY; amNY. Datos consultados el 12 de octubre de 2026.