Dominicano baleado por ICE sigue con la bala en el cuello y en aislamiento, dicen sus abogados

El dominicano baleado por ICE en Nueva York, Oscar Belgal, de 28 años, sigue detenido en una cárcel federal de Brooklyn con una bala alojada en el cuello, según sus abogados. Un juez federal prohibió deportarlo mientras se resuelve su recurso, pero su defensa denuncia que está en aislamiento y sin saber si recibirá la cirugía que necesita.

Belgal recibió un disparo en el cuello el jueves 8 de octubre en Marble Hill, cuando agentes de ICE intentaron arrestarlo en su auto con su hijo de 5 años, que salió ileso.

Está en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

El juez J. Paul Oetken ordenó que no sea expulsado del país sin una orden judicial.

Por qué importa: el caso se convirtió en un pulso entre el gobierno de Trump y las autoridades de Nueva York sobre los operativos de ICE en la ciudad, y es seguido de cerca por la comunidad dominicana del Alto Manhattan y el Bronx.

Lo que dicen sus abogados

En un comunicado del sábado, la defensa dijo que Belgal está en condiciones «deplorables». «Mientras está en aislamiento, una bala sigue alojada en su cuello, el lado izquierdo de su cara está entumecido y apenas oye por el oído izquierdo», afirmaron, según Newsweek. Añadieron que los médicos le dijeron que necesita cirugía urgente, que no se pudo hacer el jueves por falta de un cirujano especializado, y que también tiene una herida en el hombro por los vidrios rotos. Denunciaron además falta de acceso a comida.

«No se supone que te disparen en tu carro con tu hijo sentado atrás. Punto», dijo su abogado Harold Solis tras una audiencia el viernes, según AP.

La versión del gobierno

El funcionario de ICE Marcos Charles dijo que Belgal se negó a salir del vehículo, chocó contra dos autos del gobierno y luego «usó su vehículo como arma» al acelerar hacia otros agentes. Su defensa rechaza esa versión. Charles afirmó que Belgal estaba vinculado a una banda de robos en ciclomotores, que el año pasado fue condenado por hurto mayor a cinco años de libertad condicional y que en septiembre evadió a ICE. Belgal se declaró no culpable en un caso pendiente por venta de drogas, según AP.

Las autoridades han escrito su apellido de tres formas: Belgal (policía y tribunales locales), Bergal (sus abogados) y Bengal (gobierno federal).

Qué orden dio el juez