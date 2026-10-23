Trump asegura que tiene derecho a buscar un tercer mandato porque le hicieron “trampa” en 2020
Publicado el 23/10/2026 a las 12:51
- Trump insiste en buscar otro mandato.
- Asegura que ganó tres elecciones presidenciales.
- Constitución estadounidense prohíbe una tercera elección.
¿Trump buscará reelegirse? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tiene derecho a competir nuevamente por la Presidencia, al insistir en que fue víctima de un supuesto fraude electoral en 2020, cuando perdió frente al demócrata Joe Biden.
Durante un mitin celebrado en Iowa, el mandatario republicano volvió a cuestionar los resultados de aquellas elecciones y afirmó que, en realidad, ha ganado tres veces la Presidencia estadounidense.
"Nos hicieron trampa en la segunda, porque la gané tres veces, así que creo que tengo derecho a presentarme otra vez", declaró Trump, según informó la agencia EFE el 22 de octubre.
¿Puede Donald Trump buscar un tercer mandato presidencial?
Aunque Trump ha mencionado repetidamente la posibilidad de regresar a las urnas para buscar otro periodo presidencial, la Constitución estadounidense establece una limitación expresa.
La Enmienda 22 prohíbe que una persona sea elegida presidente de Estados Unidos más de dos veces, una disposición que impide a Trump obtener una tercera elección presidencial bajo las reglas actuales.
El republicano ganó oficialmente las elecciones de 2016 y 2024, mientras que en 2020 fue derrotado por Joe Biden, quien asumió la Presidencia en enero de 2021.
Sin embargo, Trump ha insistido en distintas ocasiones, algunas en tono de broma, en la posibilidad de competir nuevamente por la Casa Blanca.
Trump insiste en que hubo fraude electoral en 2020
Desde su derrota frente a Biden, el mandatario ha sostenido que las elecciones presidenciales de 2020 estuvieron marcadas por irregularidades que, según su versión, le impidieron obtener la victoria.
No obstante, las impugnaciones judiciales presentadas tras aquellos comicios no lograron demostrar un fraude generalizado capaz de modificar el resultado de la elección presidencial.
En julio, Trump volvió a cuestionar la legitimidad de esos resultados durante un discurso televisado en el que presentó documentos desclasificados relacionados con el sistema electoral estadounidense.
El presidente aseguró que los documentos revelaban vulnerabilidades en los mecanismos electorales y posibles injerencias extranjeras durante el proceso de votación.
Sin embargo, revisiones realizadas por medios especializados, entre ellos FactCheck.org, concluyeron que esos documentos no demostraban una manipulación generalizada de votos ni irregularidades capaces de cambiar el resultado.
¿Trump buscará reelegirse? ¿Por qué Trump vuelve a hablar de las elecciones?
Las declaraciones del presidente se producen cuando Estados Unidos se encuentra a pocos días de celebrar las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.
En esos comicios, el Partido Republicano busca mantener el control del Congreso, mientras Trump intensifica su participación en actos públicos para respaldar a los candidatos de su formación política.
El mandatario ha realizado mítines en Carolina del Norte y Iowa, donde ha buscado movilizar a sus seguidores de cara a la jornada electoral.
También tiene previstos nuevos encuentros políticos en Florida, Georgia, Michigan y Texas, estados donde continuará promoviendo la participación de los votantes republicanos.
Sus declaraciones sobre una eventual tercera candidatura presidencial se suman a una serie de comentarios similares realizados durante su segundo periodo en la Casa Blanca.
Por ahora, la prohibición constitucional continúa vigente, independientemente de las afirmaciones del mandatario sobre los resultados de 2020.