Trump asegura que tiene derecho a buscar un tercer mandato porque le hicieron “trampa” en 2020

Trump insiste en buscar otro mandato.

Asegura que ganó tres elecciones presidenciales.

Constitución estadounidense prohíbe una tercera elección.

¿Trump buscará reelegirse? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tiene derecho a competir nuevamente por la Presidencia, al insistir en que fue víctima de un supuesto fraude electoral en 2020, cuando perdió frente al demócrata Joe Biden.

Durante un mitin celebrado en Iowa, el mandatario republicano volvió a cuestionar los resultados de aquellas elecciones y afirmó que, en realidad, ha ganado tres veces la Presidencia estadounidense.

"Nos hicieron trampa en la segunda, porque la gané tres veces, así que creo que tengo derecho a presentarme otra vez", declaró Trump, según informó la agencia EFE el 22 de octubre.

¿Puede Donald Trump buscar un tercer mandato presidencial?

Aunque Trump ha mencionado repetidamente la posibilidad de regresar a las urnas para buscar otro periodo presidencial, la Constitución estadounidense establece una limitación expresa.

La Enmienda 22 prohíbe que una persona sea elegida presidente de Estados Unidos más de dos veces, una disposición que impide a Trump obtener una tercera elección presidencial bajo las reglas actuales.

El republicano ganó oficialmente las elecciones de 2016 y 2024, mientras que en 2020 fue derrotado por Joe Biden, quien asumió la Presidencia en enero de 2021.

Sin embargo, Trump ha insistido en distintas ocasiones, algunas en tono de broma, en la posibilidad de competir nuevamente por la Casa Blanca.