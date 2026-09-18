Trump anticipa una “depresión” si ganan los demócratas: esto pasó con Biden

Trump advirtió que una victoria demócrata en el Congreso hundiría la economía.

El antecedente de 2021-2022 muestra inflación y déficits elevados, pero también crecimiento y empleo.

El presidente Donald Trump aseguró durante un acto político en Carolina del Norte que Estados Unidos entraría en una “depresión masiva” si los demócratas recuperan el Congreso.

Por qué es importante: La advertencia coloca la economía en el debate electoral, pero el precedente reciente permite separar riesgos documentados de una predicción que no ocurrió bajo el último gobierno demócrata.

Biden tuvo Congreso demócrata y la economía siguió creciendo

El antecedente más cercano está en 2021 y 2022, cuando Joe Biden ocupaba la Casa Blanca y los demócratas controlaban ambas cámaras del Congreso.

Ese período estuvo marcado por la recuperación posterior a la crisis del COVID-19 y por fuertes estímulos fiscales aprobados para hogares y empresas.

El dato: El PIB real creció 5.9% en 2021 y 2.1% en 2022, según la Oficina de Análisis Económico.

El mercado laboral también mejoró. El desempleo pasó de 6.4% en enero de 2021 a 3.5% en diciembre de 2022, muestran cifras revisadas del Departamento de Trabajo.

Esos indicadores no describen una depresión económica, término asociado con una contracción excepcionalmente profunda y prolongada de la actividad.