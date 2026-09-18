Trump anticipa una “depresión” si ganan los demócratas: esto pasó con Biden
Publicado el18/09/2026 a las 07:40
Trump advirtió que una victoria demócrata en el Congreso hundiría la economía.
El antecedente de 2021-2022 muestra inflación y déficits elevados, pero también crecimiento y empleo.
El presidente Donald Trump aseguró durante un acto político en Carolina del Norte que Estados Unidos entraría en una “depresión masiva” si los demócratas recuperan el Congreso.
Por qué es importante: La advertencia coloca la economía en el debate electoral, pero el precedente reciente permite separar riesgos documentados de una predicción que no ocurrió bajo el último gobierno demócrata.
Biden tuvo Congreso demócrata y la economía siguió creciendo
El antecedente más cercano está en 2021 y 2022, cuando Joe Biden ocupaba la Casa Blanca y los demócratas controlaban ambas cámaras del Congreso.
Ese período estuvo marcado por la recuperación posterior a la crisis del COVID-19 y por fuertes estímulos fiscales aprobados para hogares y empresas.
- El dato: El PIB real creció 5.9% en 2021 y 2.1% en 2022, según la Oficina de Análisis Económico.
El mercado laboral también mejoró. El desempleo pasó de 6.4% en enero de 2021 a 3.5% en diciembre de 2022, muestran cifras revisadas del Departamento de Trabajo.
Esos indicadores no describen una depresión económica, término asociado con una contracción excepcionalmente profunda y prolongada de la actividad.
La inflación sí golpeó con fuerza a los hogares
El punto más vulnerable del balance económico de aquellos años fue la inflación, especialmente visible en alimentos, gasolina, vivienda y otros gastos cotidianos.
En junio de 2022, el Índice de Precios al Consumidor alcanzó una tasa interanual de 9.1%, su nivel más alto de ese ciclo inflacionario.
- La diferencia: La inflación tuvo múltiples causas, entre ellas problemas globales de suministro, cambios de consumo durante la pandemia y fuertes estímulos fiscales.
Un estudio del Banco de la Reserva Federal de San Francisco estimó que el apoyo fiscal estadounidense pudo elevar la inflación alrededor de tres puntos porcentuales hacia finales de 2021.
Eso no significa que toda la inflación pueda atribuirse a Biden o a los demócratas. La propia Reserva Federal también identificó desequilibrios entre oferta y demanda relacionados con la pandemia y la reapertura.
Déficit y deuda muestran otro riesgo documentado
Las cuentas públicas también quedaron bajo presión. El déficit federal alcanzó aproximadamente $2.8 billones en el año fiscal 2021, equivalente al 12.4% del PIB.
En 2022 cayó a cerca de $1.4 billones, o 5.5% del PIB, todavía por encima del 4.6% registrado en 2019, antes de la pandemia.
- El contexto: La Oficina de Presupuesto del Congreso atribuyó los enormes déficits de 2020 y 2021 tanto al impacto económico del COVID-19 como a las leyes aprobadas para responder a la emergencia.
Una deuda persistentemente elevada puede aumentar los costos por intereses y limitar el margen fiscal futuro, un riesgo que la CBO ha señalado en sus proyecciones de largo plazo.
Ganar el Congreso en 2026 no equivaldría a controlar Washington
Hay además una diferencia fundamental entre aquel período y el escenario planteado ahora por Trump.
En 2021, los demócratas tenían la Presidencia, la Cámara de Representantes y el Senado. Ese esquema constituye un gobierno unificado.
Si los demócratas obtuvieran una o ambas cámaras en las elecciones intermedias de 2026, Trump seguiría ocupando la Casa Blanca.
- El límite: El Congreso puede aprobar legislación y controlar el gasto, pero un gobierno dividido obliga a negociar con el presidente y permite vetos presidenciales, sujetos a una posible anulación por mayorías calificadas.
La experiencia de 2021-2022 respalda advertencias sobre inflación, déficits y deuda como problemas económicos reales de aquel período.
Sin embargo, también registró crecimiento económico y una fuerte caída del desempleo.
Por eso, esos antecedentes por sí solos no demuestran que una mayoría demócrata en el Congreso provocaría una “depresión masiva”, como predijo Trump.
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FUENTE: IN / NBC News