Trump apuesta $54 mil millones al gas de Alaska: Corea del Sur entra al megaproyecto bajo dudas sobre su rentabilidad

Corea promete $54 mil millones

Alaska LNG recibe impulso

Persisten dudas sobre rentabilidad

El presidente Donald Trump anunció este miércoles planes para destinar unos $54 mil millones de inversión surcoreana al proyecto Alaska LNG, una iniciativa energética largamente postergada que busca conectar los enormes yacimientos de gas del norte del estado con los mercados asiáticos.

La inversión forma parte de los $200 mil millones en proyectos estratégicos comprometidos por Corea del Sur dentro de un paquete bilateral de $350 mil millones negociado con Washington en 2025; otros $150 mil millones fueron reservados para el sector de construcción naval.

El plan de Alaska contempla un gasoducto de aproximadamente 807 millas, desde North Slope hasta una instalación de licuefacción en la costa sur, desde donde el gas natural licuado podría ser transportado directamente hacia compradores asiáticos.

Según los datos difundidos durante el anuncio, la infraestructura tendría capacidad para transportar alrededor de 3.9 mil millones de pies cúbicos de gas diariamente y producir hasta 20 millones de toneladas métricas de GNL cada año.

El acuerdo energético va más allá del gasoducto de Alaska

🚨 BREAKING: President Trump just announced a MASSIVE $200 BILLION South Korean investment package in American energy, live from the Oval Office $54 BILLION of that is going toward the long-stalled Alaska natural gas pipeline. It’ll also include 8 LARGE NUCLEAR PLANTS, and HUGE… pic.twitter.com/OA8wZLLKkp — Nick Sortor (@nicksortor) September 30, 2026



El paquete anunciado por Trump también contempla la construcción de ocho plantas nucleares a gran escala y una instalación de generación eléctrica de aproximadamente seis gigavatios en Texas, ampliando considerablemente el alcance del compromiso energético entre ambos países.

Corea del Sur ya había identificado un proyecto de generación eléctrica en Encinal, Texas, como una de las primeras inversiones del programa; autoridades surcoreanas han señalado que los proyectos son sometidos a evaluaciones de viabilidad comercial.

El acuerdo comercial que sirve de marco para estas inversiones estuvo vinculado a reducciones arancelarias estadounidenses para productos surcoreanos, mientras Seúl asumió compromisos de inversión por cientos de miles de millones de dólares en Estados Unidos.

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Para Washington, Alaska LNG también representa una oportunidad para ampliar las exportaciones estadounidenses de energía hacia Asia. Importadores japoneses ya han firmado acuerdos preliminares para adquirir conjuntamente dos millones de toneladas métricas anuales si el proyecto finalmente entra en operación.