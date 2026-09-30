5 estados concentran 22.8 millones de votantes hispanos: las elecciones que hay que mirar en noviembre
Votantes hispanos elecciones 2026: cinco estados reúnen 22.8 millones de elegibles y celebran importantes contiendas el 3 de noviembre.
Por Kristel Escobar
Publicado el30/09/2026 a las 13:50
California, Texas, Florida, Nueva York y Arizona reúnen los mayores electorados hispanos del país. El 3 de noviembre celebrarán contiendas estatales y congresionales relevantes. Estos estados suman aproximadamente 22.8 millones de hispanos elegibles para votar, según datos estatales de 2024 analizados por Pew Research Center. Por qué es importante: Son los cinco estados con más hispanos elegibles, pero esa condición no significa estar registrado ni garantiza participar en noviembre. Pew define como elegibles a ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años.
California tiene 8.7 millones de hispanos elegibles[caption id="attachment_1672402" align="alignnone" width="1200"] Arkansas exige registrarse 30 días antes de votar. Foto Shutterstock[/caption] California encabeza el país con 8.7 millones de hispanos elegibles para votar. Además, los latinos representan aproximadamente un tercio de su electorado. La atención estará sobre la elección para reemplazar al gobernador Gavin Newsom, quien no puede buscar otro mandato consecutivo. La elección general será el 3 de noviembre.
- El dato: California también elegirá sus 52 representantes a la Cámara federal.
Texas y Florida concentran 10.5 millonesTexas ocupa el segundo lugar con 6.7 millones de hispanos elegibles. Allí, aproximadamente 32% del electorado elegible es hispano, según Pew. Además de la carrera por el Senado federal, varias contiendas por la Cámara mantienen la atención sobre South Texas, donde ambos partidos buscan movilizar a votantes hispanos. Florida aporta otros 3.8 millones de hispanos elegibles. El estado celebrará elecciones para gobernador y para el Senado, además de renovar sus distritos de la Cámara.
- Qué mirar: En Florida, una encuesta bipartidista de UnidosUS encontró diferencias internas importantes entre votantes hispanos y un 20% de indecisos en la preferencia genérica para el Congreso.
Nueva York y Arizona completan el mapaNueva York cuenta con 2.2 millones de hispanos elegibles. Los votantes escogerán gobernador y representantes federales, entre otros cargos, el 3 de noviembre. Arizona suma 1.4 millones. Los hispanos representan alrededor del 25% de los votantes elegibles del estado, una de las mayores proporciones del país. Las carreras por la Cámara, especialmente en los distritos 1 y 6, estarán bajo observación. En el Distrito 6, el republicano Juan Ciscomani busca la reelección frente a la demócrata JoAnna Mendoza.
- Qué sigue: El 3 de noviembre permitirá observar no solo los resultados, sino cuántos electores hispanos terminan registrados y participan en estos estados.