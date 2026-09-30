5 estados concentran 22.8 millones de votantes hispanos: las elecciones que hay que mirar en noviembre

California tiene 8.7 millones de hispanos elegibles

El dato: California también elegirá sus 52 representantes a la Cámara federal.

California, Texas, Florida, Nueva York y Arizona reúnen los mayores electorados hispanos del país. El 3 de noviembre celebrarán contiendas estatales y congresionales relevantes. Estos estados suman aproximadamente 22.8 millones de hispanos elegibles para votar, según datos estatales de 2024 analizados por Pew Research Center.Son los cinco estados con más hispanos elegibles, pero esa condición no significa estar registrado ni garantiza participar en noviembre. Pew define como elegibles a ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años.[caption id="attachment_1672402" align="alignnone" width="1200"]Arkansas exige registrarse 30 días antes de votar. Foto Shutterstock[/caption] California encabeza el país con 8.7 millones de hispanos elegibles para votar. Además, los latinos representan aproximadamente un tercio de su electorado. La atención estará sobre la elección para reemplazar al gobernador Gavin Newsom, quien no puede buscar otro mandato consecutivo. La elección general será el 3 de noviembre.