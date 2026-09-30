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Trump celebra la Herencia Hispana, pero enfrenta el reto de conservar el apoyo latino
El apoyo latino a Trump enfrenta una nueva prueba antes de las midterms, mientras crecen las tensiones entre votantes hispanos.
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Trump celebra la Herencia Hispana, pero enfrenta el reto de conservar el apoyo latino

Publicado el30/09/2026 a las 11:43

El presidente vuelve a llevar la celebración a la Casa Blanca mientras encuestas muestran menor aprobación entre latinos que lo apoyaron en 2024 y crecen advertencias republicanas por inmigración. Donald Trump celebrará este miércoles el Mes Nacional de la Herencia Hispana en la Casa Blanca, a poco más de un mes de las elecciones legislativas, según EFE. Por qué es importante: Trump logró avances entre votantes hispanos en 2024, pero llega a las midterms con señales de desgaste dentro de una parte de ese electorado.

Trump reconoce las contribuciones de los hispanos

  La Casa Blanca programó el acto para este miércoles. Trump ya había emitido el 17 de septiembre un mensaje presidencial por el Mes de la Herencia Hispana. En ese mensaje, destacó las contribuciones de los hispanos a la economía, las Fuerzas Armadas, la seguridad pública, la salud y el Gobierno estadounidense.
  • El mensaje: La Casa Blanca vinculó la celebración con valores como familia, trabajo y oportunidades económicas, además de defender políticas tributarias impulsadas por la administración.
Trump también celebró actos dedicados a la comunidad hispana durante su primer mandato, cuando utilizó esas ocasiones para hablar de empleo, economía e inmigración, según EFE.

Trump logró un avance histórico entre votantes latinos

El contexto electoral es distinto ahora. Un análisis de Pew Research Center encontró que Trump recibió el 48% del voto hispano en 2024, frente al 36% en 2020. Ese avance no significa que los votantes hispanos formen un bloque político uniforme. Sus preferencias varían según edad, género, participación electoral y otros factores.
  • El dato: El 51% de los votantes hispanos respaldó a Kamala Harris y el 48% apoyó a Trump en 2024, según Pew.
El desafío para el presidente aparece en mediciones posteriores: en abril, el 66% de los latinos que votaron por Trump aprobaba su gestión. Eso representó una caída de 27 puntos frente al 93% registrado al inicio de su segundo mandato, según una encuesta de Pew realizada del 20 al 26 de abril.

Salazar advierte por el impacto de los operativos migratorios

[caption id="attachment_1673226" align="alignnone" width="1200"]maria, elvira, salazar, trump, Trump Amplifies Calls to Replace María Elvira Salazar After Immigration Clash FOTO: EFE/ Maria Elvira Salazar website[/caption] La congresista republicana María Elvira Salazar llevó esa preocupación directamente a Trump después de cuestionar públicamente algunos operativos migratorios de su administración. Salazar afirmó que algunos esfuerzos de aplicación de las leyes migratorias habían “ido demasiado lejos” y sostuvo que votantes hispanos que apoyaron a Trump se sienten “traicionados”.
  • La advertencia: La legisladora dijo después que pidió personalmente al presidente preservar el respaldo hispano conseguido por los republicanos en 2024.
Sus declaraciones representan la posición de Salazar y no permiten concluir que todos los votantes latinos compartan esa percepción.

Las midterms pondrán nuevamente a prueba ese respaldo

La celebración llega mientras republicanos y demócratas compiten por el Congreso en las elecciones del 3 de noviembre, donde cada partido buscará movilizar a sus propios votantes. El acto de la Casa Blanca reconoce la contribución de los hispanos, pero no existe evidencia presentada de que haya sido organizado específicamente para recuperar apoyo electoral.
  • Qué sigue: Las elecciones legislativas ofrecerán nuevos datos sobre participación y preferencias, pero sus resultados deberán analizarse por estados y distritos, no como un único “voto hispano”.
Para Trump y los republicanos, el dato político relevante será cuánto del respaldo obtenido entre distintos grupos de votantes hispanos en 2024 se mantiene en estas elecciones. Te Puede Interesar: Casa Blanca lanza America.gov y su propia IA contradice afirmaciones de Trump FUENTE: CBS News / The White House 