Trump celebra la Herencia Hispana, pero enfrenta el reto de conservar el apoyo latino
El apoyo latino a Trump enfrenta una nueva prueba antes de las midterms, mientras crecen las tensiones entre votantes hispanos.
Por Kristel Escobar
Publicado el30/09/2026 a las 11:43
El presidente vuelve a llevar la celebración a la Casa Blanca mientras encuestas muestran menor aprobación entre latinos que lo apoyaron en 2024 y crecen advertencias republicanas por inmigración. Donald Trump celebrará este miércoles el Mes Nacional de la Herencia Hispana en la Casa Blanca, a poco más de un mes de las elecciones legislativas, según EFE. Por qué es importante: Trump logró avances entre votantes hispanos en 2024, pero llega a las midterms con señales de desgaste dentro de una parte de ese electorado.
Trump reconoce las contribuciones de los hispanos
La Casa Blanca programó el acto para este miércoles. Trump ya había emitido el 17 de septiembre un mensaje presidencial por el Mes de la Herencia Hispana. En ese mensaje, destacó las contribuciones de los hispanos a la economía, las Fuerzas Armadas, la seguridad pública, la salud y el Gobierno estadounidense.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará este miércoles en la Casa Blanca una ceremonia con motivo del Mes Nacional de la Herencia Hispana, en lo que será la primera celebración de este tipo durante su segundo mandato.https://t.co/hWDaSDws43 https://t.co/UspzAXzIzx— debate.do (@midebate) September 30, 2026
- El mensaje: La Casa Blanca vinculó la celebración con valores como familia, trabajo y oportunidades económicas, además de defender políticas tributarias impulsadas por la administración.
Trump logró un avance histórico entre votantes latinosEl contexto electoral es distinto ahora. Un análisis de Pew Research Center encontró que Trump recibió el 48% del voto hispano en 2024, frente al 36% en 2020. Ese avance no significa que los votantes hispanos formen un bloque político uniforme. Sus preferencias varían según edad, género, participación electoral y otros factores.
- El dato: El 51% de los votantes hispanos respaldó a Kamala Harris y el 48% apoyó a Trump en 2024, según Pew.
Salazar advierte por el impacto de los operativos migratorios[caption id="attachment_1673226" align="alignnone" width="1200"] FOTO: EFE/ Maria Elvira Salazar website[/caption] La congresista republicana María Elvira Salazar llevó esa preocupación directamente a Trump después de cuestionar públicamente algunos operativos migratorios de su administración. Salazar afirmó que algunos esfuerzos de aplicación de las leyes migratorias habían “ido demasiado lejos” y sostuvo que votantes hispanos que apoyaron a Trump se sienten “traicionados”.
- La advertencia: La legisladora dijo después que pidió personalmente al presidente preservar el respaldo hispano conseguido por los republicanos en 2024.
Las midterms pondrán nuevamente a prueba ese respaldoLa celebración llega mientras republicanos y demócratas compiten por el Congreso en las elecciones del 3 de noviembre, donde cada partido buscará movilizar a sus propios votantes. El acto de la Casa Blanca reconoce la contribución de los hispanos, pero no existe evidencia presentada de que haya sido organizado específicamente para recuperar apoyo electoral.
- Qué sigue: Las elecciones legislativas ofrecerán nuevos datos sobre participación y preferencias, pero sus resultados deberán analizarse por estados y distritos, no como un único “voto hispano”.