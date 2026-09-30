Trump celebra la Herencia Hispana, pero enfrenta el reto de conservar el apoyo latino

Trump reconoce las contribuciones de los hispanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará este miércoles en la Casa Blanca una ceremonia con motivo del Mes Nacional de la Herencia Hispana, en lo que será la primera celebración de este tipo durante su segundo mandato.https://t.co/hWDaSDws43 https://t.co/UspzAXzIzx — debate.do (@midebate) September 30, 2026

El mensaje: La Casa Blanca vinculó la celebración con valores como familia, trabajo y oportunidades económicas, además de defender políticas tributarias impulsadas por la administración.

El presidente vuelve a llevar la celebración a la Casa Blanca mientras encuestas muestran menor aprobación entre latinos que lo apoyaron en 2024 y crecen advertencias republicanas por inmigración. Donald Trump celebrará este miércoles el Mes Nacional de la Herencia Hispana en la Casa Blanca, a poco más de un mes de las elecciones legislativas, según EFE.Trump logró avances entre votantes hispanos en 2024, pero llega a las midterms con señales de desgaste dentro de una parte de ese electorado.La Casa Blanca programó el acto para este miércoles. Trump ya había emitido el 17 de septiembre un mensaje presidencial por el Mes de la Herencia Hispana. En ese mensaje, destacó las contribuciones de los hispanos a la economía, las Fuerzas Armadas, la seguridad pública, la salud y el Gobierno estadounidense.Trump también celebró actos dedicados a la comunidad hispana durante su primer mandato, cuando utilizó esas ocasiones para hablar de empleo, economía e inmigración, según EFE.