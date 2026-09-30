Casa Blanca lanza America.gov y su propia IA contradice afirmaciones de Trump

La nueva plataforma busca concentrar trámites y respuestas del Gobierno federal, pero su chatbot ya generó atención al ofrecer datos que chocan con declaraciones del presidente. El presidente Donald Trump lanzó America.gov, una nueva puerta digital que busca reunir información y servicios federales en una sola plataforma apoyada por inteligencia artificial.El Gobierno quiere simplificar miles de trámites, pero las respuestas del chatbot también muestran qué ocurre cuando los registros oficiales contradicen declaraciones políticas.La plataforma permite actualmente formular preguntas en lenguaje cotidiano y obtener información recopilada de fuentes gubernamentales, mientras nuevas funciones serán incorporadas progresivamente. America.gov combina información procedente de más de 29,000 sitios gubernamentales, según la Administración de Servicios Generales, conocida como GSA.La orden también contempla integrar Login.gov, permitiendo una autenticación común para acceder a servicios que actualmente pueden requerir visitar diferentes páginas federales.

Rubio promete el primer pasaporte completamente en línea

Lo que cambia: El plan permitiría evitar parte del proceso presencial que actualmente exige una primera solicitud de pasaporte.

El chatbot ofrece respuestas que chocan con Trump

La diferencia: Son respuestas generadas a partir de información gubernamental; no representan una evaluación independiente de MundoNow sobre las declaraciones del presidente.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció otro cambio: desde 2027, los estadounidenses podrán solicitar por primera vez un pasaporte completamente en línea mediante America.gov. La demostración presentada por Rubio incluyó iniciar sesión, completar información, tomar o cargar la fotografía del pasaporte y realizar el pago digitalmente.Sin embargo, America.gov no sustituirá todos los canales existentes. La orden presidencial preserva las opciones legales para realizar gestiones por teléfono, correo, presencialmente o mediante páginas de agencias.El giro político apareció poco después del lanzamiento. Forbes reportó que el chatbot respondió que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de 2020, citando los resultados oficiales del Colegio Electoral. El sistema también ofreció respuestas diferentes a cifras promovidas públicamente por Trump sobre la ayuda estadounidense a Ucrania y la cantidad de cruces fronterizos durante la administración Biden, según Forbes.El propio sistema puso límites ante otras preguntas políticas. Según el reporte, evitó evaluar ideologías o determinar con qué frecuencia votan ilegalmente personas que no son ciudadanas.