Casa Blanca lanza America.gov y su propia IA contradice afirmaciones de Trump
America.gov centraliza servicios federales con inteligencia artificial y ya ofrece respuestas oficiales que contradicen afirmaciones de Trump
Por Kristel Escobar
Publicado el30/09/2026 a las 11:15
La nueva plataforma busca concentrar trámites y respuestas del Gobierno federal, pero su chatbot ya generó atención al ofrecer datos que chocan con declaraciones del presidente. El presidente Donald Trump lanzó America.gov, una nueva puerta digital que busca reunir información y servicios federales en una sola plataforma apoyada por inteligencia artificial. Por qué es importante: El Gobierno quiere simplificar miles de trámites, pero las respuestas del chatbot también muestran qué ocurre cuando los registros oficiales contradicen declaraciones políticas.
America.gov comienza con respuestas y sumará trámites
La plataforma permite actualmente formular preguntas en lenguaje cotidiano y obtener información recopilada de fuentes gubernamentales, mientras nuevas funciones serán incorporadas progresivamente. America.gov combina información procedente de más de 29,000 sitios gubernamentales, según la Administración de Servicios Generales, conocida como GSA.
SECRETARY RUBIO on https://t.co/pt9rQXC44r PASSPORTS: No printing forms, no drugstore hostage photo, no appointment, no line, no middleman that you're paying to do something that should be available to you. https://t.co/VeUskLGA9U— Department of State (@StateDept) September 29, 2026
- El dato: Más adelante, los usuarios podrán realizar gestiones como renovaciones de pasaportes e inscripciones en Medicare directamente desde la plataforma, según la Casa Blanca.
Rubio promete el primer pasaporte completamente en líneaEl secretario de Estado, Marco Rubio, anunció otro cambio: desde 2027, los estadounidenses podrán solicitar por primera vez un pasaporte completamente en línea mediante America.gov. La demostración presentada por Rubio incluyó iniciar sesión, completar información, tomar o cargar la fotografía del pasaporte y realizar el pago digitalmente.
- Lo que cambia: El plan permitiría evitar parte del proceso presencial que actualmente exige una primera solicitud de pasaporte.
El chatbot ofrece respuestas que chocan con TrumpEl giro político apareció poco después del lanzamiento. Forbes reportó que el chatbot respondió que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de 2020, citando los resultados oficiales del Colegio Electoral. El sistema también ofreció respuestas diferentes a cifras promovidas públicamente por Trump sobre la ayuda estadounidense a Ucrania y la cantidad de cruces fronterizos durante la administración Biden, según Forbes.
- La diferencia: Son respuestas generadas a partir de información gubernamental; no representan una evaluación independiente de MundoNow sobre las declaraciones del presidente.
No todos los servicios estarán dentro de America.gov
La orden define como servicios cubiertos aquellos disponibles digitalmente que atiendan a más de 100,000 usuarios durante un periodo de 12 meses. Quedan excluidos los servicios para presentar declaraciones de impuestos del IRS y determinadas funciones vinculadas con defensa e inteligencia nacional.
Esta es la nueva puerta de entrada nacional al gobierno federal de EEUU., AmericaGovSegún el gobierno se trata de un lugar confiable para ayudar a las personas a encontrar respuestas. La Fase 1 ya está activa para respuestas de IA extraídas únicamente de fuentes oficiales en 29,000 sitios (impulsada por Grok y Gemini). La Fase 2 estará lista en 2027 y permitirá completar formularios, solicitudes y seguimiento (pasaportes, Medicare, etc.). Las agencias deben integrarse lo antes posible bajo la Orden Ejecutiva; la guía de la OMB (Oficina de Administración y Presupuesto) está prevista para dentro de 90 días. No se han publicado cifras de costos públicos, pero la fase inicial fue construida en aproximadamente un año por el equipo del National Design Studio. https://t.co/87DCS3UqJR — MΛRC VIDΛL (@marcvidal) September 30, 2026
- Qué sigue: La Oficina de Administración y Presupuesto tendrá 90 días para emitir instrucciones a las agencias sobre la implementación del sistema.