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Casa Blanca lanza America.gov y su propia IA contradice afirmaciones de Trump
America.gov centraliza servicios federales con inteligencia artificial y ya ofrece respuestas oficiales que contradicen afirmaciones de Trump
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FOTO: Referencial recreada con IA

Publicado el30/09/2026 a las 11:15

La nueva plataforma busca concentrar trámites y respuestas del Gobierno federal, pero su chatbot ya generó atención al ofrecer datos que chocan con declaraciones del presidente. El presidente Donald Trump lanzó America.gov, una nueva puerta digital que busca reunir información y servicios federales en una sola plataforma apoyada por inteligencia artificial. Por qué es importante: El Gobierno quiere simplificar miles de trámites, pero las respuestas del chatbot también muestran qué ocurre cuando los registros oficiales contradicen declaraciones políticas.

America.gov comienza con respuestas y sumará trámites

  La plataforma permite actualmente formular preguntas en lenguaje cotidiano y obtener información recopilada de fuentes gubernamentales, mientras nuevas funciones serán incorporadas progresivamente. America.gov combina información procedente de más de 29,000 sitios gubernamentales, según la Administración de Servicios Generales, conocida como GSA.
  • El dato: Más adelante, los usuarios podrán realizar gestiones como renovaciones de pasaportes e inscripciones en Medicare directamente desde la plataforma, según la Casa Blanca.
La orden también contempla integrar Login.gov, permitiendo una autenticación común para acceder a servicios que actualmente pueden requerir visitar diferentes páginas federales.

Rubio promete el primer pasaporte completamente en línea

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció otro cambio: desde 2027, los estadounidenses podrán solicitar por primera vez un pasaporte completamente en línea mediante America.gov. La demostración presentada por Rubio incluyó iniciar sesión, completar información, tomar o cargar la fotografía del pasaporte y realizar el pago digitalmente.
  • Lo que cambia: El plan permitiría evitar parte del proceso presencial que actualmente exige una primera solicitud de pasaporte.
Sin embargo, America.gov no sustituirá todos los canales existentes. La orden presidencial preserva las opciones legales para realizar gestiones por teléfono, correo, presencialmente o mediante páginas de agencias.

El chatbot ofrece respuestas que chocan con Trump

El giro político apareció poco después del lanzamiento. Forbes reportó que el chatbot respondió que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de 2020, citando los resultados oficiales del Colegio Electoral. El sistema también ofreció respuestas diferentes a cifras promovidas públicamente por Trump sobre la ayuda estadounidense a Ucrania y la cantidad de cruces fronterizos durante la administración Biden, según Forbes.
  • La diferencia: Son respuestas generadas a partir de información gubernamental; no representan una evaluación independiente de MundoNow sobre las declaraciones del presidente.
El propio sistema puso límites ante otras preguntas políticas. Según el reporte, evitó evaluar ideologías o determinar con qué frecuencia votan ilegalmente personas que no son ciudadanas.

No todos los servicios estarán dentro de America.gov

  La orden define como servicios cubiertos aquellos disponibles digitalmente que atiendan a más de 100,000 usuarios durante un periodo de 12 meses. Quedan excluidos los servicios para presentar declaraciones de impuestos del IRS y determinadas funciones vinculadas con defensa e inteligencia nacional.
  • Qué sigue: La Oficina de Administración y Presupuesto tendrá 90 días para emitir instrucciones a las agencias sobre la implementación del sistema.
America.gov comienza así como buscador y asistente gubernamental, pero su alcance crecerá conforme las agencias conecten trámites, formularios y servicios a la nueva plataforma. Te Puede Interesar: Trump usa fondos de Seguridad Nacional para anuncios antes de las elecciones FUENTE: FORBES / The Hill / The White House
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