Trump usa fondos de Seguridad Nacional para anuncios antes de las elecciones
Fondos del DHS para anuncios de Trump desatan cuestionamientos por el uso de $20 millones públicos antes de las elecciones de noviembre.
Publicado el29/09/2026 a las 20:48
Un contrato federal de $20 millones financia una campaña televisiva que elogia al presidente. La Casa Blanca sostiene que se trata de anuncios de servicio público. La administración Trump utilizó fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para emitir anuncios protagonizados por el presidente semanas antes de las elecciones de mitad de mandato. Por qué importa: El uso de dinero público para mensajes centrados en Trump abrió cuestionamientos bipartidistas sobre dónde termina la comunicación gubernamental y comienza la promoción política.
Trump usa fondos del DHS para anuncios en TV
El 19 de septiembre, $20 millones fueron transferidos a una cuenta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) destinada a “eventos conmemorativos”. Un día después, CBP adjudicó a LMD Agency, Inc. un contrato por $20 millones para una “campaña nacional de medios”. Los anuncios comenzaron a transmitirse días después. El dato: AdImpact calcula que el gobierno había gastado al menos $1.7 millones en transmitir tres anuncios televisivos. Los recursos proceden de la ley fiscal y de gasto conocida como One Big Beautiful Bill Act, aprobada en 2025, que incluyó fondos para seguridad fronteriza y actividades conmemorativas relacionadas.
The Trump administration used funds from the Department of Homeland Security to air TV ads featuring President Trump in recent days, according to sources familiar with the matter. https://t.co/22sQaNZW8T— ABC News (@ABC) September 29, 2026
Los anuncios elogian a Trump y atacan a adversarios
Los comerciales incluyen mensajes de Trump sobre patriotismo, su gestión y sus adversarios políticos. Cada pieza termina identificando al gobierno estadounidense como responsable del financiamiento. Uno de ellos pide “derrotar al comunismo”, mientras otro utiliza imágenes de su discurso del 4 de julio en el Monte Rushmore.
The Department of Homeland Security has tapped $20 million to pay for campaign-style ads glorifying President Donald Trump, drawing bipartisan outcry. | LINK IN BIO pic.twitter.com/Iwumvb9EDA— WMTW TV (@WMTWTV) September 30, 2026
TE PUEDE INTERESAR: Newsom endurece el pulso con Trump: California impone nuevas trabas a operativos de ICEUn tercer comercial recupera un mensaje utilizado anteriormente por la campaña presidencial de Trump, en el que habla de una “batalla final” contra el “estado profundo” y otros adversarios. La diferencia: Los anuncios no piden votar por candidatos republicanos ni mencionan directamente las elecciones de noviembre. Trump tampoco aparece en la boleta electoral.