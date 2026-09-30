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Trump usa fondos de Seguridad Nacional para anuncios antes de las elecciones
Fondos del DHS para anuncios de Trump desatan cuestionamientos por el uso de $20 millones públicos antes de las elecciones de noviembre.
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Trump usa fondos del DHS para anuncios en TV
Foto WASHINGTON (USA), 29/09/2026.- US President Donald J. Trump (C), with Speaker of the House Mike Johnson (R), responds to a question from the news media outside the West Wing of the White House in Washington, DC, USA, 29 September 2026. President Trump and leading technology executives spoke to reporters outside the West Wing following a meeting focused on artificial intelligence, innovation and oversight. EFE/EPA/SHAWN THEW

Publicado el29/09/2026 a las 20:48

Un contrato federal de $20 millones financia una campaña televisiva que elogia al presidente. La Casa Blanca sostiene que se trata de anuncios de servicio público. La administración Trump utilizó fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para emitir anuncios protagonizados por el presidente semanas antes de las elecciones de mitad de mandato. Por qué importa: El uso de dinero público para mensajes centrados en Trump abrió cuestionamientos bipartidistas sobre dónde termina la comunicación gubernamental y comienza la promoción política.

Trump usa fondos del DHS para anuncios en TV

El 19 de septiembre, $20 millones fueron transferidos a una cuenta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) destinada a “eventos conmemorativos”. Un día después, CBP adjudicó a LMD Agency, Inc. un contrato por $20 millones para una “campaña nacional de medios”. Los anuncios comenzaron a transmitirse días después. El dato: AdImpact calcula que el gobierno había gastado al menos $1.7 millones en transmitir tres anuncios televisivos. Los recursos proceden de la ley fiscal y de gasto conocida como One Big Beautiful Bill Act, aprobada en 2025, que incluyó fondos para seguridad fronteriza y actividades conmemorativas relacionadas.

Los anuncios elogian a Trump y atacan a adversarios

Los comerciales incluyen mensajes de Trump sobre patriotismo, su gestión y sus adversarios políticos. Cada pieza termina identificando al gobierno estadounidense como responsable del financiamiento. Uno de ellos pide “derrotar al comunismo”, mientras otro utiliza imágenes de su discurso del 4 de julio en el Monte Rushmore.
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Un tercer comercial recupera un mensaje utilizado anteriormente por la campaña presidencial de Trump, en el que habla de una “batalla final” contra el “estado profundo” y otros adversarios. La diferencia: Los anuncios no piden votar por candidatos republicanos ni mencionan directamente las elecciones de noviembre. Trump tampoco aparece en la boleta electoral.

La Casa Blanca dice que son anuncios de servicio público

La Casa Blanca sostiene que los comerciales son anuncios de servicio público destinados a promover patriotismo y explicar qué hace que Estados Unidos “valga la pena defender”. También los ha comparado con campañas gubernamentales de administraciones anteriores, incluidas iniciativas sobre vacunas, Medicare y prevención del consumo de drogas. El debate legal, sin embargo, continúa abierto. Legisladores y grupos de vigilancia cuestionan si mensajes que elogian al presidente pueden financiarse con recursos federales sujetos a restricciones contra propaganda política. El límite: Hasta ahora, las críticas y denuncias no equivalen a una determinación judicial de que la campaña sea ilegal.

El Congreso exige saber cómo se gastó el dinero

Los senadores demócratas Patty Murray y Chris Murphy pidieron al DHS explicar el origen de los recursos, cuánto se ha gastado y si planea continuar transmitiendo o producir nuevos anuncios. La republicana Susan Collins también cuestionó la campaña y confirmó que el dinero procedía de fondos destinados a CBP, según reportes publicados este martes. La controversia llega semanas antes de las elecciones de mitad de mandato, cuando estarán en juego escaños de la Cámara de Representantes y del Senado. Qué sigue: Las solicitudes de información y las quejas presentadas ante organismos federales podrían aclarar si el uso de estos fondos cumplió las reglas que limitan la propaganda financiada por el gobierno. Fuentes: ABC News, USA Today.
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