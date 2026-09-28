Corte Suprema permite a Trump ampliar verificación de votantes antes de las elecciones
La verificación de ciudadanía de votantes se amplía temporalmente con SAVE antes de las elecciones, entre dudas sobre privacidad y errores.
Por Kristel Escobar
Publicado el28/09/2026 a las 11:50
La decisión reactiva temporalmente el sistema SAVE ampliado, aunque la ley limita las depuraciones sistemáticas de padrones durante los 90 días previos a elecciones federales. La Corte Suprema permitió temporalmente a la administración Trump utilizar una versión ampliada de SAVE para verificar la ciudadanía de votantes antes de las elecciones del 3 de noviembre. Por qué es importante: El sistema ofrece más datos para comprobar elegibilidad, pero registros desactualizados podrían obligar a ciudadanos legítimos a demostrar nuevamente su ciudadanía.
SAVE ahora cruza información con el Seguro Social[caption id="attachment_1673196" align="alignnone" width="1200"] FOTO: Shutterstock[/caption] SAVE, creado originalmente para verificar ciudadanía y estatus migratorio, fue ampliado después de una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo de 2025. El nuevo sistema permite consultar registros adicionales de la Administración del Seguro Social y realizar búsquedas de varias personas simultáneamente. Las autoridades pueden enviar nombre, fecha de nacimiento y números completos o parciales del Seguro Social para buscar coincidencias en las bases federales.
- El dato: SSA puede devolver a DHS nombre completo, nacimiento, Seguro Social y estatus de ciudadanía, según explica la decisión de la Corte.
Trump busca detectar registros de personas no elegiblesLa administración sostiene que compartir estos datos permite ayudar a funcionarios electorales estatales y locales a determinar quién cumple los requisitos de ciudadanía. La mayoría consideró probable que una ley federal de 1996 autorice a DHS a solicitar y recibir información relacionada con ciudadanía, incluso desde SSA. La Corte también señaló que el gobierno federal debe responder a solicitudes estatales y locales destinadas a verificar ciudadanía o estatus migratorio.
- El límite: Una respuesta inconclusa de SAVE no demuestra fraude electoral ni prueba que una persona haya votado ilegalmente.
Ciudadanos naturalizados enfrentan riesgo por datos desactualizadosLos críticos sostienen que algunos registros federales pueden no reflejar correctamente cambios posteriores, especialmente cuando un inmigrante obtiene la ciudadanía estadounidense por naturalización. El propio fallo reconoce el caso de una ciudadana naturalizada de Louisiana cuyos registros del Seguro Social no reflejaban correctamente su ciudadanía actual. La jueza Ketanji Brown Jackson, acompañada por Sonia Sotomayor y Elena Kagan, advirtió además sobre privacidad y posibles perjuicios para votantes legítimos.
- La disputa: Los demandantes sostienen que conectar información del Seguro Social con SAVE vulnera protecciones federales sobre datos personales.
El fallo no autoriza una depuración masiva inmediataLa decisión es temporal: suspende el fallo de un tribunal inferior mientras continúa la apelación y eventualmente el caso podría regresar ante la Corte Suprema. Además, la Ley Nacional de Registro de Votantes restringe programas sistemáticos para eliminar registros durante los 90 días anteriores a una elección federal. La Corte reconoció que esa regla reduce el impacto inmediato de su decisión, aunque las consultas individualizadas pueden continuar durante este período.
- Qué sigue: SAVE podrá utilizarse mientras dure la suspensión, pero la legalidad definitiva de su expansión todavía no ha quedado resuelta.