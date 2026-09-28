Corte Suprema permite a Trump ampliar verificación de votantes antes de las elecciones

SAVE ahora cruza información con el Seguro Social

El dato: SSA puede devolver a DHS nombre completo, nacimiento, Seguro Social y estatus de ciudadanía, según explica la decisión de la Corte.

La decisión reactiva temporalmente el sistema SAVE ampliado, aunque la ley limita las depuraciones sistemáticas de padrones durante los 90 días previos a elecciones federales. La Corte Suprema permitió temporalmente a la administración Trump utilizar una versión ampliada de SAVE para verificar la ciudadanía de votantes antes de las elecciones del 3 de noviembre.El sistema ofrece más datos para comprobar elegibilidad, pero registros desactualizados podrían obligar a ciudadanos legítimos a demostrar nuevamente su ciudadanía.[caption id="attachment_1673196" align="alignnone" width="1200"]FOTO: Shutterstock[/caption] SAVE, creado originalmente para verificar ciudadanía y estatus migratorio, fue ampliado después de una orden ejecutiva firmada por Trump en marzo de 2025. El nuevo sistema permite consultar registros adicionales de la Administración del Seguro Social y realizar búsquedas de varias personas simultáneamente. Las autoridades pueden enviar nombre, fecha de nacimiento y números completos o parciales del Seguro Social para buscar coincidencias en las bases federales.