Trump rechaza propuesta de Irán: ¿Qué exige para alcanzar un acuerdo?
Trump dice no al plan iraní para reabrir Ormuz. Washington mantiene el diálogo mientras presiona por nuevos compromisos nucleares.
Por Daniel Navas
Publicado el28/09/2026 a las 10:34
El presidente Donald Trump rechazó la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia un alto el fuego, pero mantiene abierta la negociación. Por qué importa: Washington y Teherán siguen separados por condiciones nucleares, sanciones y el bloqueo naval mientras Ormuz continúa afectando el flujo mundial de petróleo.
Irán ofreció "abrir Ormuz" en siete díasSegún EFE, Irán propuso reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones nucleares una semana después de que Estados Unidos aceptara determinadas condiciones.
Teherán exige que Washington levante el bloqueo naval, retire sanciones sobre las ventas de petróleo iraní y restablezca el alto el fuego regional.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, asegura que "están preparados para la diplomacia y para la guerra".https://t.co/WCStMs0JAJ— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 28, 2026
- El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, confirmó que su Gobierno considera la propuesta un camino para regresar a las negociaciones con Estados Unidos.
Trump rechaza la oferta y exige más concesiones nuclearesTrump considera insuficiente la propuesta porque su Gobierno busca que Irán haga concesiones adicionales relacionadas con su programa nuclear.
- “Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero”, dijo Trump a Axios al anticipar nuevas conversaciones durante esta semana.
Funcionarios de Qatar actuaron como intermediarios, transmitiendo mensajes entre ambas delegaciones y trabajando posteriormente sobre posibles modificaciones a la propuesta. El proceso: los mediadores cataríes mantienen contactos separados con Washington y Teherán para intentar reducir las diferencias y construir una nueva propuesta.
🇺🇸 Trump: “La guerra con Irán terminará muy pronto”En Medinah, Illinois, Donald Trump afirmó que Estados Unidos está ganando el conflicto con Irán y anticipó un desenlace cercano. También señaló que los precios del petróleo caerán cuando termine la guerra, y atribuyó el avance… pic.twitter.com/mn6YbAfgrM — Maibort Petit (@maibortpetit) September 27, 2026
Negociaciones continúan, pero Trump no descarta nuevos ataques ¿Circulo vicioso?Trump tampoco descartó reanudar los ataques contra Irán. Preguntado directamente sobre esa posibilidad, respondió que “siempre” está pensando en ella.
Ver este video en su propia página →La tensión militar tiene además un nuevo antecedente. Según NBC News, ocho infantes de marina estadounidenses resultaron heridos por un misil de crucero iraní el 14 de septiembre en el estrecho de Ormuz. NBC News, que citó a tres funcionarios estadounidenses, informó que los heridos fueron siete infantes de marina y un oficial. El Pentágono no había revelado previamente el incidente. Las tropas no estaban en un buque de la Armada estadounidense. El medio señaló que se desconoce el tipo de embarcación y la gravedad de las lesiones, aunque los militares regresaron posteriormente al servicio.
- Eso no significa que Washington haya decidido lanzar nuevos ataques. Por ahora, la Casa Blanca mantiene abierta simultáneamente la vía diplomática.
- Mientras tanto, Estados Unidos asegura que continúa facilitando el tránsito de petroleros por Ormuz bajo protección militar, aunque el movimiento permanece por debajo de niveles anteriores a la guerra.
Qué sigue: nuevas conversaciones podrían comenzar esta semana. La principal incógnita será si Irán acepta mayores compromisos nucleares o mantiene sus condiciones sobre sanciones y bloqueo naval.