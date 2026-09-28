Irán ofreció "abrir Ormuz" en siete días

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, asegura que "están preparados para la diplomacia y para la guerra".https://t.co/WCStMs0JAJ — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 28, 2026

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, confirmó que su Gobierno considera la propuesta un camino para regresar a las negociaciones con Estados Unidos.

Trump rechaza la oferta y exige más concesiones nucleares

“Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero”, dijo Trump a Axios al anticipar nuevas conversaciones durante esta semana.

🇺🇸 Trump: “La guerra con Irán terminará muy pronto” En Medinah, Illinois, Donald Trump afirmó que Estados Unidos está ganando el conflicto con Irán y anticipó un desenlace cercano. También señaló que los precios del petróleo caerán cuando termine la guerra, y atribuyó el avance… pic.twitter.com/mn6YbAfgrM — Maibort Petit (@maibortpetit) September 27, 2026

Negociaciones continúan, pero Trump no descarta nuevos ataques ¿Circulo vicioso?

El presidente Donald Trump rechazó la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia un alto el fuego, pero mantiene abierta la negociación.: Washington y Teherán siguen separados por condiciones nucleares, sanciones y el bloqueo naval mientras Ormuz continúa afectando el flujo mundial de petróleo.Según EFE, Irán propuso reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones nucleares una semana después de que Estados Unidos aceptara determinadas condiciones.Teherán exige que Washington levante el bloqueo naval, retire sanciones sobre las ventas de petróleo iraní y restablezca el alto el fuego regional.: Pezeshkian también manifestó disposición a permitir nuevamente inspecciones nucleares si ambas partes consiguen establecer un acuerdo.Trump considera insuficiente la propuesta porque su Gobierno busca que Irán haga concesiones adicionales relacionadas con su programa nuclear.Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner negociaron indirectamente con el canciller iraní Abás Araqchí durante la Asamblea General de Naciones Unidas.Funcionarios de Qatar actuaron como intermediarios, transmitiendo mensajes entre ambas delegaciones y trabajando posteriormente sobre posibles modificaciones a la propuesta.: los mediadores cataríes mantienen contactos separados con Washington y Teherán para intentar reducir las diferencias y construir una nueva propuesta.Trump tampoco descartó reanudar los ataques contra Irán. Preguntado directamente sobre esa posibilidad, respondió que “siempre” está pensando en ella.

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Eso no significa que Washington haya decidido lanzar nuevos ataques. Por ahora, la Casa Blanca mantiene abierta simultáneamente la vía diplomática.

Mientras tanto, Estados Unidos asegura que continúa facilitando el tránsito de petroleros por Ormuz bajo protección militar, aunque el movimiento permanece por debajo de niveles anteriores a la guerra.