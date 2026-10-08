Estatua dorada y desnuda de Trump irrumpe en el Parlamento Europeo: ¿qué significa “La Plaga Naranja”?

Trump aparece desnudo y dorado.

Escultura critica políticas climáticas.

Obra llegará después a COP31.

Una enorme figura dorada de Donald Trump, completamente desnudo, convirtió uno de los pasillos del Parlamento Europeo en Estrasburgo en escenario de una provocadora protesta artística.

La escultura, titulada “The Orange Plague” (“La Plaga Naranja”), mide unos 2.6 metros y fue creada por el artista danés Jens Galschiøt.

La representación muestra al presidente estadounidense sentado sobre los hombros de un hombre más pequeño, mientras sostiene una balanza de justicia y un palo de golf.

La pieza está cubierta con pan de oro de 23 quilates y permanecerá temporalmente en un concurrido punto que conecta edificios del Parlamento Europeo.

“La Plaga Naranja”: el mensaje detrás de la estatua de Trump

Golden statue of naked Trump called 'Orange Plague' appears at European Parliament https://t.co/NIAQFMpHQu — The Independent (@Independent) October 7, 2026

Galschiøt explicó que la obra funciona como una crítica satírica a las políticas de Trump, especialmente respecto al cambio climático y las relaciones internacionales.

El pedestal incluye un mensaje atribuido simbólicamente al “Rey de la Injusticia”, donde el personaje reconoce que permanece sobre la espalda de un hombre debilitado.

TE PUEDE INTERESAR: Trump anticipa “grandes sorpresas” antes de las elecciones y deja abiertas las preguntas

La idea central, según el escultor, está inspirada en “El traje nuevo del emperador”, el famoso cuento del escritor danés Hans Christian Andersen.

Galschiøt utiliza esa referencia para plantear una pregunta sobre cuánto tiempo las sociedades aceptan soportar el peso y la influencia ejercida por quienes concentran poder.