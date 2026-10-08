Estatua dorada y desnuda de Trump irrumpe en el Parlamento Europeo: ¿qué significa “La Plaga Naranja”?
Publicado el 07/10/2026 a las 20:58
- Trump aparece desnudo y dorado.
- Escultura critica políticas climáticas.
- Obra llegará después a COP31.
Una enorme figura dorada de Donald Trump, completamente desnudo, convirtió uno de los pasillos del Parlamento Europeo en Estrasburgo en escenario de una provocadora protesta artística.
La escultura, titulada “The Orange Plague” (“La Plaga Naranja”), mide unos 2.6 metros y fue creada por el artista danés Jens Galschiøt.
La representación muestra al presidente estadounidense sentado sobre los hombros de un hombre más pequeño, mientras sostiene una balanza de justicia y un palo de golf.
La pieza está cubierta con pan de oro de 23 quilates y permanecerá temporalmente en un concurrido punto que conecta edificios del Parlamento Europeo.
“La Plaga Naranja”: el mensaje detrás de la estatua de Trump
Golden statue of naked Trump called 'Orange Plague' appears at European Parliament https://t.co/NIAQFMpHQu
— The Independent (@Independent) October 7, 2026
Galschiøt explicó que la obra funciona como una crítica satírica a las políticas de Trump, especialmente respecto al cambio climático y las relaciones internacionales.
El pedestal incluye un mensaje atribuido simbólicamente al “Rey de la Injusticia”, donde el personaje reconoce que permanece sobre la espalda de un hombre debilitado.
TE PUEDE INTERESAR: Trump anticipa “grandes sorpresas” antes de las elecciones y deja abiertas las preguntas
La idea central, según el escultor, está inspirada en “El traje nuevo del emperador”, el famoso cuento del escritor danés Hans Christian Andersen.
Galschiøt utiliza esa referencia para plantear una pregunta sobre cuánto tiempo las sociedades aceptan soportar el peso y la influencia ejercida por quienes concentran poder.
¿Por qué apareció una estatua de Trump desnudo dentro del Parlamento Europeo?
Golden naked Trump statue unveiled at European Parliament
The 2.5 meter sculpture, titled 'The Orange Plague', was created by Danish artist Jens Galschiøt and depicts Trump sitting on another figure’s shoulders while holding a golf club https://t.co/y3DcXd7KXc
— non aesthetic things (@PicturesFoIder) October 7, 2026
La exposición fue impulsada por el eurodiputado danés Per Clausen, integrante del grupo de izquierda The Left, quien invitó al artista a Estrasburgo.
Sin embargo, la presencia de la escultura no significa que el Parlamento Europeo respalde su mensaje político; la exhibición fue autorizada bajo las normas internas correspondientes.
La obra busca generar discusión sobre la influencia estadounidense, el poder de las grandes potencias y las políticas climáticas impulsadas desde Washington, según sus promotores.
Hasta este miércoles, Trump no había realizado comentarios públicos sobre la instalación, de acuerdo con reportes publicados tras la presentación en Estrasburgo.
De Europa a la COP31: el recorrido de “La Plaga Naranja”
Esta no es la primera aparición pública de la polémica escultura: anteriormente estuvo presente en protestas en Copenhague y durante la COP30 en Belém, Brasil.
También ha formado parte de intervenciones vinculadas con encuentros internacionales, incluida la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada durante 2026.
El artista distribuyó además pequeñas versiones impresas en 3D entre visitantes de la exposición, presentándolas como extensiones simbólicas de su protesta.
Tras Estrasburgo, Galschiøt planea llevar nuevamente “La Plaga Naranja” a la COP31, prevista para noviembre en Antalya, Turquía.
Fuentes: Efe, USA Today.