El presidente Donald Trump dio marcha atrás: los anuncios de Trump que el gobierno estaba pagando con dinero de los contribuyentes ahora los pagará su comité político, MAGA Inc. Pero la Casa Blanca aclaró este martes que el presidente no devolverá el dinero público que ya se gastó.

Trump anunció el cambio el lunes 5 de octubre en Truth Social, tras críticas de legisladores demócratas y republicanos.

Para la campaña se habían asignado $20 millones del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según ABC News y la agencia AFP.

Por qué importa: es dinero de los impuestos de todos usado en anuncios que, según expertos legales, podrían violar la ley federal que prohíbe usar fondos del Congreso para "publicidad o propaganda", a pocas semanas de las elecciones de medio término de noviembre.

Qué dijo Trump

"He decidido hacer los Anuncios Patrióticos, entre otros, y pagarlos yo mismo, y con dinero que recaudé para MAGA, Inc.", escribió Trump. Defendió los anuncios como "una promoción positiva para nuestros grandes EE.UU.", dijo que usar fondos públicos para eso es "algo bastante normal" y culpó de las críticas a la "izquierda radical".

MAGA Inc. es el súper PAC de Trump, que tenía más de $400 millones a finales de julio, según AP.

Lo que ya se gastó no se devuelve

Un día después, un funcionario de la Casa Blanca dijo a ABC News que el mensaje del presidente "no se refería a un reembolso". La Casa Blanca le dijo lo mismo a AFP. Al salir de la Casa Blanca el martes, Trump respondió a la pregunta de si devolvería el dinero con un "ya decidiremos".

Según la Casa Blanca, "MAGA Inc. pagará los anuncios de servicio público de ahora en adelante". No explicó cómo se comprobará que el dinero sale del súper PAC.

Cuánto costaron y qué mostraban