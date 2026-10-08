Trump anticipa sorpresas sin detalles.

Vought concentra preguntas sin respuesta.

Fondos públicos generan controversia electoral.

Donald Trump anticipó novedades para las próximas semanas mientras el país se prepara para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, sin explicar su contenido.

El presidente hizo el comentario el 6 de octubre durante un acto sobre un nuevo astillero para construir submarinos en Maryland, cerca de Baltimore.

Al elogiar a Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto, mencionó “grandes sorpresas” y lo vinculó con proyectos importantes.

La declaración confirmó que Trump pretende generar expectativa, pero no identificó medidas concretas, beneficiarios ni una fecha precisa para presentar los anuncios.

Russell Vought queda en el centro de la incógnita

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Vought es uno de los colaboradores cercanos del presidente y participó en la elaboración del Proyecto 2025, impulsado por la conservadora Heritage Foundation.

También ha tenido un papel destacado en los recortes de agencias, reducción del gasto y despidos de empleados federales durante esta administración.

Consultada por USA TODAY, la Casa Blanca remitió las preguntas sobre las sorpresas a la oficina presupuestaria, que no respondió al medio.

Ese silencio deja pendiente la cuestión central: si Trump aludía a decisiones presupuestarias, anuncios administrativos u otras iniciativas que todavía no han sido detalladas.