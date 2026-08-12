Chiky Bombom ofrece disculpas públicas tras decir que Telemundo despediría a empleados (VIDEO)

Chiky Bombom se disculpa públicamente.

Difundió rumores sobre despidos en Telemundo.

Reconoció que no tiene información interna.

Chiky Bombom se disculpa. Chiky Bombom se encuentra en el centro de la controversia tras confirmarse su suspensión temporal de una semana de Telemundo, luego de ofrecer disculpas públicas por haber asegurado que la cadena se preparaba para despedir a cientos de trabajadores.

Según dice Mandy Fridmann, detallan que la co-host de Hoy Día y En Casa con Telemundo emitió un mensaje grabado un día antes de hacerse efectiva su sanción, tras sostener diversas reuniones con recursos humanos, abogados de la compañía y directivos.

El origen de la polémica se remonta a una transmisión en vivo en TikTok junto al creador de contenido Jesús Cáseres, realizada desde su casa en un estado inconveniente. Ante los cuestionamientos sobre la situación de la empresa, la dominicana soltó entre risas:

“Telemundo ahora se está preparando para botar a 500 gente… Probablemente yo me vaya, ahora mismo están botando”. Según reveló, esta versión la había tomado de una emisión del periodista Javier Ceriani que su madre le había comentado, vinculándolo erróneamente con salidas que en realidad correspondían a personal contratado temporalmente solo para el periodo de pre, durante y post Copa Mundial FIFA 2026.

Chiky Bombom se disculpa : Las palabras textuales de la disculpa oficial

Visiblemente nerviosa, con la respiración agitada y leyendo un comunicado que previamente habría sido aprobado por el equipo legal de la cadena, Lissette Eduardo dio la cara ante su audiencia para retractarse formalmente de sus declaraciones:

“Buenas, hoy quiero aclarar un comentario inapropiado que hice la semana pasada en redes sociales en un en vivo en redes sociales sobre supuestos despidos en Telemundo. Quiero dejar claro que como presentadora de la cadena no tengo acceso a ese tipo de información interna por lo que reconozco que cometí un error, lamento haber propagado este tipo de rumores , asumo total, total responsabilidad de mis actos y pido disculpas a cualquier persona que se haya sentido afectada por mis acciones, especialmente en este momento en que la cadena está teniendo tanto éxito”, expresó antes de que el programa continuara su curso habitual.