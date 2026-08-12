Chiky Bombom ofrece disculpas públicas tras decir que Telemundo despediría a empleados (VIDEO)
Publicado el12/08/2026 a las 13:28
- Chiky Bombom se disculpa públicamente.
- Difundió rumores sobre despidos en Telemundo.
- Reconoció que no tiene información interna.
Chiky Bombom se disculpa. Chiky Bombom se encuentra en el centro de la controversia tras confirmarse su suspensión temporal de una semana de Telemundo, luego de ofrecer disculpas públicas por haber asegurado que la cadena se preparaba para despedir a cientos de trabajadores.
Según dice Mandy Fridmann, detallan que la co-host de Hoy Día y En Casa con Telemundo emitió un mensaje grabado un día antes de hacerse efectiva su sanción, tras sostener diversas reuniones con recursos humanos, abogados de la compañía y directivos.
El origen de la polémica se remonta a una transmisión en vivo en TikTok junto al creador de contenido Jesús Cáseres, realizada desde su casa en un estado inconveniente. Ante los cuestionamientos sobre la situación de la empresa, la dominicana soltó entre risas:
“Telemundo ahora se está preparando para botar a 500 gente… Probablemente yo me vaya, ahora mismo están botando”. Según reveló, esta versión la había tomado de una emisión del periodista Javier Ceriani que su madre le había comentado, vinculándolo erróneamente con salidas que en realidad correspondían a personal contratado temporalmente solo para el periodo de pre, durante y post Copa Mundial FIFA 2026.
Chiky Bombom se disculpa : Las palabras textuales de la disculpa oficial
Visiblemente nerviosa, con la respiración agitada y leyendo un comunicado que previamente habría sido aprobado por el equipo legal de la cadena, Lissette Eduardo dio la cara ante su audiencia para retractarse formalmente de sus declaraciones:
“Buenas, hoy quiero aclarar un comentario inapropiado que hice la semana pasada en redes sociales en un en vivo en redes sociales sobre supuestos despidos en Telemundo. Quiero dejar claro que como presentadora de la cadena no tengo acceso a ese tipo de información interna por lo que reconozco que cometí un error, lamento haber propagado este tipo de rumores , asumo total, total responsabilidad de mis actos y pido disculpas a cualquier persona que se haya sentido afectada por mis acciones, especialmente en este momento en que la cadena está teniendo tanto éxito”, expresó antes de que el programa continuara su curso habitual.
El en vivo donde lanzó el rumor
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Durante la transmisión en vivo en TikTok junto al creador de contenido Jesús Cáseres, el tono de la conversación subió de intensidad cuando Caseres intentó profundizar en los movimientos internos de la empresa.
Ante esto, la conductora le pidió frenar los cuestionamientos para evitar comprometer su empleo actual y su estabilidad económica: “Jesús, tú a mí no me vas a pagar mi mortgage. Yo vivo en una mansión. Si tú quieres seguir conectado conmigo, no me hagas preguntas incómodas”.
Asimismo, la colaboradora de la cadena insistió en poner límites claros para proteger su posición laboral dentro de la empresa: “Si tú quieres ser amigo mío y quieres vibrar bacano con la Bombom, no me pongas entre la espada y la pared… ¿Eres mi amigo o eres mi enemigo? Ponte claro”.
El comunicado y la rectificación oficial
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Tras la rápida propagación de sus declaraciones y el intenso debate generado en las plataformas digitales, Chiky Bombom decidió dar marcha atrás y publicó un mensaje para rectificar la información difundida.
La conductora reconoció formalmente que cometió un error al especular sobre decisiones internas de la empresa televisiva sin contar con datos verídicos: “Quiero dejar claro que como presentadora de la cadena no tengo acceso a ese tipo de información interna, por lo que reconozco que cometí un error”.
Finalmente, la figura pública lamentó haber alimentado versiones infundadas que escalaron rápidamente en internet y asumió la total responsabilidad de sus actos ante su audiencia y la compañía:
“Lamento haber propagado este tipo de rumores”, agregó, para concluir expresando que “asumo total responsabilidad de nos mis actos y pido disculpas a cualquier persona que se haya sentido afectada por mis acciones”.
Reacciones divididas Chiky Bombom se disculpa: Así respondió la gente en redes sociales
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El desliz de la conductora y su posterior retractación provocaron un aluvión de comentarios en internet, donde los usuarios se dividieron drásticamente entre quienes le brindaron su apoyo incondicional y aquellos que cuestionaron su profesionalismo.
Apoyo y solidaridad: Numerosos seguidores y colegas salieron en su defensa bajo el lema de que «errar es de humanos». Mensajes como el de Aleska Génesis destacaron: «Errar es de humanos y estamos contigo… Vuelveee Telemundo no es lo mismo sin tiiii», mientras que otros aplaudieron el valor de dar la cara.
En la otra cara de la moneda, una gran parte de la audiencia criticó duramente la ligereza con la que se manejan ciertos talentos digitales en la televisión tradicional.
Varios internautas señalaron que la disculpa se debió a presiones externas de la empresa: «Se nota que la obligaron» o «Eso pasa cuando le dan cámara a cualquiera que se hace viral en TikTok», fueron algunas de las posturas más repetidas que cuestionaron la falta de ética periodística y prudencia en transmisiones en vivo.