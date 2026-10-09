Trump anticipa un final próximo.

Dow Jones gana 423 puntos.

Brent sigue sobre 100 dólares.

Donald Trump afirmó este viernes 9 de octubre que la guerra con Irán terminará pronto, aunque no presentó un acuerdo que confirme el cierre del conflicto.

El presidente habló durante una celebración por el Día de Cristóbal Colón en la Casa Blanca, donde defendió las acciones militares estadounidenses contra Teherán.

Su declaración apuntó a un desenlace cercano, pero dejó sin precisar el calendario y las condiciones necesarias para detener las hostilidades.

La diferencia es decisiva: anticipar el final de una guerra expresa una expectativa política; anunciar un acuerdo exige compromisos verificables entre las partes.

Dow Jones cierra al alza y supera los 51,600 puntos

[caption id="attachment_1696096" align="alignnone" width="1200"]Trump anticipa fin de guerra con Irán y el Dow Jones sube FOTO: EFE[/caption]

Wall Street terminó la jornada con ganancias. El Dow Jones avanzó 423.31 puntos, equivalente a aproximadamente 0.8%, y cerró en 51,654.95 unidades.

El S&P 500 también subió 0.6%, mientras el Nasdaq compuesto registró un avance similar, completando una semana favorable para las acciones estadounidenses.

La menor preocupación por una escalada militar contribuyó al optimismo bursátil, según el balance de mercado publicado por The Wall Street Journal.

Sin embargo, atribuir toda la subida a una sola frase presidencial simplificaría una sesión en la que también influyeron noticias empresariales y expectativas económicas.