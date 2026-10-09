Trump promete un final próximo de la guerra con Irán: Wall Street sube, pero el petróleo sigue caro
Publicado el 09/10/2026 a las 19:38
- Trump anticipa un final próximo.
- Dow Jones gana 423 puntos.
- Brent sigue sobre 100 dólares.
Donald Trump afirmó este viernes 9 de octubre que la guerra con Irán terminará pronto, aunque no presentó un acuerdo que confirme el cierre del conflicto.
El presidente habló durante una celebración por el Día de Cristóbal Colón en la Casa Blanca, donde defendió las acciones militares estadounidenses contra Teherán.
Su declaración apuntó a un desenlace cercano, pero dejó sin precisar el calendario y las condiciones necesarias para detener las hostilidades.
La diferencia es decisiva: anticipar el final de una guerra expresa una expectativa política; anunciar un acuerdo exige compromisos verificables entre las partes.
Dow Jones cierra al alza y supera los 51,600 puntos[caption id="attachment_1696096" align="alignnone" width="1200"] Trump anticipa fin de guerra con Irán y el Dow Jones sube FOTO: EFE[/caption]
Wall Street terminó la jornada con ganancias. El Dow Jones avanzó 423.31 puntos, equivalente a aproximadamente 0.8%, y cerró en 51,654.95 unidades.
El S&P 500 también subió 0.6%, mientras el Nasdaq compuesto registró un avance similar, completando una semana favorable para las acciones estadounidenses.
La menor preocupación por una escalada militar contribuyó al optimismo bursátil, según el balance de mercado publicado por The Wall Street Journal.
Sin embargo, atribuir toda la subida a una sola frase presidencial simplificaría una sesión en la que también influyeron noticias empresariales y expectativas económicas.
Petróleo Brent sigue por encima de los 100 dólares[caption id="attachment_1696099" align="alignnone" width="1200"] Trump anticipa fin de guerra con Irán y el Dow Jones sube FOTO: EFE[/caption]
La reacción energética fue menos favorable: el Brent terminó en 104.72 dólares por barril, con un incremento de 0.42% respecto del cierre anterior.
El crudo estadounidense WTI finalizó en 91.85 dólares, un aumento de 0.39%. Ambos recuperaron terreno después de registrar caídas durante parte de la sesión.
Reuters vinculó esa recuperación con los cierres de producción por el huracán Isaias, que añadió presión sobre el suministro del Golfo de México.
Así, la promesa de alivio energético convivió con un mercado todavía tensionado: el optimismo diplomático no produjo un desplome del petróleo al cierre.
Estrecho de Ormuz mantiene abierta la incertidumbre
La navegación por el estrecho de Ormuz continúa siendo una pieza central para evaluar cualquier normalización del suministro y el alcance de las negociaciones.
Según The Jerusalem Post, Irán revisa una propuesta que contempla reabrir esa vía marítima, mientras persisten amenazas y tensiones alrededor del tránsito de buques.
Trump también pronosticó una reducción del precio del diésel, pero sus comentarios no establecieron una fecha verificable para ese alivio.
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Para consumidores y empresas, la señal relevante será la recuperación sostenida de los flujos energéticos, además de los anuncios sobre conversaciones entre Washington y Teherán.
Qué significa para las familias hispanas en Estados Unidos
El mensaje llega a menos de un mes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, con la energía y el costo de vida en debate.
Para hogares que dependen del automóvil y negocios vinculados al transporte, las promesas sobre combustibles tienen una consecuencia práctica: cuánto deberán gastar.
Una subida bursátil no equivale automáticamente a una mejora del presupuesto familiar, especialmente mientras el petróleo permanece elevado y el desenlace militar sigue pendiente.
La evaluación debe separar tres elementos: declaraciones presidenciales, acuerdos confirmados y precios efectivos. Este viernes, esos indicadores todavía ofrecían señales distintas.