Un sismo de magnitud 6.7 sacudió Perú este viernes 20 de noviembre, con epicentro en la región de Junín. El movimiento también se sintió en Lima, donde numerosos habitantes salieron a las calles.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto ocurrió a las 7:09 de la noche, hora local.

Aunque el movimiento provocó alarma entre la población, los primeros informes oficiales no registraron víctimas ni daños materiales. Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles afectaciones.

El temblor alcanzó una intensidad de grado V en la escala de Mercalli cerca del epicentro, mientras que en Lima fue percibido con intensidad moderada.

Sismo en Perú: ¿dónde estuvo el epicentro del terremoto de 6.7?

🚨 Reportan fuerte temblor de magnitud 6,9 en Perú que se sintió en Bogotá y varias zonas de Colombia en la noche de este viernes 20 de noviembre. En distintos sectores de la capital del país se activaron las alarmas de los edificios y varios ciudadanos evacuaron. Imágenes👇 Más detalles aquí⬇️

https://t.co/uOs75cczry 📹Ingeamanda en X y archivo particular. — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 21, 2026

El IGP ubicó el epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, a una profundidad de 127 kilómetros, según sus mediciones preliminares.

Por su parte, el USGS situó el movimiento a nueve kilómetros al noreste de Carhuamayo, con una profundidad estimada de 108 kilómetros.

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Inicialmente, el organismo estadounidense calculó una magnitud de 6.9, pero posteriormente corrigió el registro a 6.7 tras revisar los datos sísmicos.

Las autoridades descartaron una amenaza de tsunami, mientras los equipos de emergencia continuaban evaluando las condiciones de las comunidades cercanas al epicentro.