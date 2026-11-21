Fuerte sismo de 6.7 sacude Perú y llega hasta Lima: ¿qué daños dejó?
Publicado el 20/11/2026 a las 20:50
Un sismo de magnitud 6.7 sacudió Perú este viernes 20 de noviembre, con epicentro en la región de Junín. El movimiento también se sintió en Lima, donde numerosos habitantes salieron a las calles.
De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto ocurrió a las 7:09 de la noche, hora local.
Aunque el movimiento provocó alarma entre la población, los primeros informes oficiales no registraron víctimas ni daños materiales. Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles afectaciones.
El temblor alcanzó una intensidad de grado V en la escala de Mercalli cerca del epicentro, mientras que en Lima fue percibido con intensidad moderada.
Sismo en Perú: ¿dónde estuvo el epicentro del terremoto de 6.7?
🚨 Reportan fuerte temblor de magnitud 6,9 en Perú que se sintió en Bogotá y varias zonas de Colombia en la noche de este viernes 20 de noviembre.
En distintos sectores de la capital del país se activaron las alarmas de los edificios y varios ciudadanos evacuaron.
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El IGP ubicó el epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín, a una profundidad de 127 kilómetros, según sus mediciones preliminares.
Por su parte, el USGS situó el movimiento a nueve kilómetros al noreste de Carhuamayo, con una profundidad estimada de 108 kilómetros.
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Inicialmente, el organismo estadounidense calculó una magnitud de 6.9, pero posteriormente corrigió el registro a 6.7 tras revisar los datos sísmicos.
Las autoridades descartaron una amenaza de tsunami, mientras los equipos de emergencia continuaban evaluando las condiciones de las comunidades cercanas al epicentro.
¿Hubo víctimas o daños por el fuerte sismo en Perú?
Un fuerte sismo de magnitud 6,9 se reportó en el centro del Perú, sacudiendo todo el territorio y partes de Colombia. Según el Servicio Geológico de Perú, el epicentro se situó en Junín, cerca de la costa. https://t.co/7WGTYJFnIo
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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que, hasta sus primeros reportes, no existían registros de fallecidos, heridos ni daños en infraestructura.
El alcalde de Carhuamayo, Abdel Vega, confirmó que los servicios básicos funcionaban normalmente, aunque algunas localidades alejadas presentaban dificultades de conexión a internet.
¿Por qué Perú registra tantos terremotos?
POWERFUL 6.7 EARTHQUAKE STRIKES CENTRAL PERU — epicenter reportedly NOT FAR from capital LIMA
Shaking potentially felt across WIDE AREA — damage and casualties YET TO BE ESTABLISHED https://t.co/RJrbzZTIZ7
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Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa región donde convergen placas tectónicas y se concentra una intensa actividad sísmica.
Según registros del IGP, el país contabilizó aproximadamente 790 movimientos telúricos entre enero y mediados de noviembre de 2026.
Durante agosto, otro terremoto de magnitud 6.7 dejó dos personas heridas y provocó daños en viviendas, escuelas y establecimientos de salud.
En julio, un sismo de magnitud 5.5 en Junín causó seis fallecimientos y 30 heridos, evidenciando la vulnerabilidad de algunas comunidades.
Lo que sigue tras el terremoto de magnitud 6.7
Las autoridades peruanas continuarán evaluando posibles daños y actualizando sus reportes sobre las consecuencias del movimiento.
La población puede consultar los comunicados del IGP y del Indeci para conocer información oficial y recomendaciones de seguridad.
Fuente: El Financiero