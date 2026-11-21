Un video grabado durante una ceremonia religiosa en Italia provocó una ola de especulaciones después de que se escucharan extraños gritos mientras un cardenal recitaba una oración de exorcismo en latín.

El episodio habría ocurrido el 17 de noviembre de 2026 en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo, durante una transmisión del canal católico Padre Pío TV.

El protagonista fue el cardenal albanés Ernest Simoni, de 98 años, quien, según los reportes difundidos, pronunció una plegaria atribuida al papa León XIII cuando comenzaron a escucharse sonidos inquietantes.

El fragmento circuló por TikTok, Facebook y X, donde algunos usuarios hablaron de una posible manifestación sobrenatural, mientras otros cuestionaron el origen de los ruidos.

¿Qué ocurrió durante el supuesto exorcismo en Italia?

El Cardenal Ernest Simoni con La oración a San Miguel Arcángel, y al escuchar los gritos guturales dobla en oración y empieza la oración de exorcismo del Papa León XII El diablo no lo soporta. Fue este 17 de noviembre en San Giovanni Rotondo, Italia Y tú sabes esta oración? https://t.co/yCL8niU9zN — 𝑳𝒖𝒙 𝑨𝒈𝒏𝒆𝒕𝒊𝒔 (@Lux_Dei7) November 19, 2026

La ceremonia se desarrollaba en un santuario dedicado al Padre Pío, uno de los santos más venerados del catolicismo, cuando se produjo el momento que llamó la atención de los espectadores.

Según la información difundida, Simoni estaba recitando el llamado Exorcismo contra Satanás y los ángeles rebeldes, una oración tradicionalmente asociada con el pontífice León XIII.

Mientras pronunciaba las palabras en latín, comenzaron a escucharse gritos cuya procedencia no pudo identificarse a partir del fragmento viralizado.

La coincidencia entre los sonidos y la plegaria alimentó interpretaciones religiosas, aunque la grabación por sí sola no permite determinar qué ocurrió dentro del templo.