Misteriosos gritos interrumpen un exorcismo del papa León XIII: el video que desató polémica
Publicado el 20/11/2026 a las 19:33
Un video grabado durante una ceremonia religiosa en Italia provocó una ola de especulaciones después de que se escucharan extraños gritos mientras un cardenal recitaba una oración de exorcismo en latín.
El episodio habría ocurrido el 17 de noviembre de 2026 en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, en San Giovanni Rotondo, durante una transmisión del canal católico Padre Pío TV.
El protagonista fue el cardenal albanés Ernest Simoni, de 98 años, quien, según los reportes difundidos, pronunció una plegaria atribuida al papa León XIII cuando comenzaron a escucharse sonidos inquietantes.
El fragmento circuló por TikTok, Facebook y X, donde algunos usuarios hablaron de una posible manifestación sobrenatural, mientras otros cuestionaron el origen de los ruidos.
¿Qué ocurrió durante el supuesto exorcismo en Italia?
El Cardenal Ernest Simoni con La oración a San Miguel Arcángel, y al escuchar los gritos guturales dobla en oración y empieza la oración de exorcismo del Papa León XII
El diablo no lo soporta.
Fue este 17 de noviembre en San Giovanni Rotondo, Italia
Y tú sabes esta oración? https://t.co/yCL8niU9zN
— 𝑳𝒖𝒙 𝑨𝒈𝒏𝒆𝒕𝒊𝒔 (@Lux_Dei7) November 19, 2026
La ceremonia se desarrollaba en un santuario dedicado al Padre Pío, uno de los santos más venerados del catolicismo, cuando se produjo el momento que llamó la atención de los espectadores.
Según la información difundida, Simoni estaba recitando el llamado Exorcismo contra Satanás y los ángeles rebeldes, una oración tradicionalmente asociada con el pontífice León XIII.
TE PUEDE INTERESAR: Muere Larry Poindexter, actor de ‘General Hospital’, tras ser atropellado en plena calle (FOTOS)
Mientras pronunciaba las palabras en latín, comenzaron a escucharse gritos cuya procedencia no pudo identificarse a partir del fragmento viralizado.
La coincidencia entre los sonidos y la plegaria alimentó interpretaciones religiosas, aunque la grabación por sí sola no permite determinar qué ocurrió dentro del templo.
Video de exorcismo en Italia divide las opiniones en redes sociales
Las imágenes generaron reacciones encontradas entre quienes consideran que los gritos podrían tener una explicación espiritual y quienes señalan posibles causas ordinarias.
Entre las hipótesis planteadas por internautas aparecen problemas con los micrófonos, efectos acústicos del recinto o sonidos producidos por alguna persona presente durante la celebración.
Sin embargo, ninguna de estas explicaciones ha sido confirmada y tampoco existen pruebas verificadas que permitan atribuir los ruidos a un fenómeno sobrenatural.
Según la información proporcionada sobre el caso, ni los responsables del santuario ni Padre Pío TV habían explicado públicamente el origen de los sonidos.
¿Qué es el exorcismo del papa León XIII?
La oración vinculada con León XIII forma parte de una tradición católica de invocación a san Miguel Arcángel para pedir protección frente al mal.
Su origen se sitúa a finales del siglo XIX y suele relacionarse con relatos sobre una experiencia espiritual que habría tenido el pontífice.
No obstante, es importante distinguir entre una oración de protección y un exorcismo solemne, que dentro de la Iglesia católica está sujeto a normas específicas.
Por esa razón, escuchar esta plegaria durante una ceremonia no demuestra que estuviera realizándose un ritual de exorcismo sobre una persona.
Fuentes: El Heraldo de México, Página7