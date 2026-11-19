Muere Larry Poindexter, actor de ‘General Hospital’, tras ser atropellado en plena calle (FOTOS)
Publicado el 19/11/2026 a las 17:37
- Larry Poindexter murió tras sufrir atropellamiento
- Actor esperaba cirugía por costillas fracturadas
- Participó en casi 200 producciones audiovisuales
Muere Larry Poindexter. Larry Poindexter, reconocido por sus participaciones en las series General Hospital y Days of Our Lives, murió a los 66 años después de ser atropellado por un automóvil mientras cruzaba una calle de Studio City, en Los Ángeles, California.
El actor estadounidense permaneció hospitalizado durante varios días debido a las lesiones sufridas en el accidente. Su fallecimiento ocurrió antes de que los médicos pudieran practicarle una cirugía por fracturas en las costillas.
Según reportaron Infobae y Yahoo, el intérprete fue atropellado la noche del viernes 13 de noviembre, cuando salió de su domicilio para comprar comida.
Muere Larry Poindexter . ¿Cómo ocurrió el accidente de Larry Poindexter?
We just lost another legend today 😔
The veteran actor known for S.W.A.T., JAG and Days of Our Lives has passed away at 66 🕊️
For more than four decades, Larry Poindexter was one of those actors who could appear in almost any corner of television and instantly feel familiar.
Poindexter built a remarkably wide-ranging career across action films, crime dramas, soaps, sitcoms and network television. He worked alongside major stars, appeared in some of television’s biggest franchises and accumulated well over a hundred screen credits.
Some of his most recognizable roles:
• Captain Tom Fuller — S.W.A.T.
• Rick Berger — The Hard Times of RJ Berger
• Dean — 17 Again
• Dalton Lowne — JAG
• Father Louis — Days of Our Lives
• Dr. Asher Thomas — General Hospital
• Fireman Dave — Friends
• Agent Ray Collins — Blade: The Series
• Chief McAllister — Station 19
• Dr. Maxwell Deter — Lois & Clark: The New Adventures of Superman
• Pastor David Gideon — Supernatural
• Joe Donovan — How I Met Your Mother
• Cooper Hayden — Duet
• Joey Young — Introducing Dorothy Dandridge
• Stephen Tremblay — The Lincoln Lawyer
His career stretched from 1980s television all the way into the streaming era, with The Lincoln Lawyer among his later appearances.
That kind of longevity is its own achievement.
Larry Poindexter may not have been defined by one single character, but generations of viewers knew his face from the shows and movies they loved.
Rest in peace, Larry Poindexter. 1959–2026 🕊️
— Onii Chan (@oniichanph) November 19, 2026
De acuerdo con la información publicada por ambos medios, Poindexter cruzaba una calle cercana a su residencia en Studio City cuando fue impactado por un vehículo.
Tras el atropellamiento, fue trasladado a un hospital de Los Ángeles, donde permaneció bajo atención médica mientras esperaba una intervención quirúrgica.
El actor falleció la mañana del miércoles 18 de noviembre, aproximadamente cinco días después del accidente.
Hasta la publicación de los reportes, las autoridades no habían dado a conocer la causa oficial de su muerte.
Muere Larry Poindexter ¿Quién era?
Larry Poindexter, an actor who appeared in more than 175 film and TV shows including “The Lincoln Lawyer,” “S.W.A.T” has died at 66.
Poindexter had been hospitalized nearly five days prior after he was hit by a car while crossing the street in Studio City on Friday. He died suddenly Wednesday morning ahead of a scheduled surgery to repair his broken ribs.
https://t.co/QHDU5Hxsqd
— Variety (@Variety) November 19, 2026
Larry Poindexter nació el 16 de diciembre de 1959 en Dallas, Texas. Era hijo de H. R. Poindexter, diseñador de escenografía e iluminación ganador de un premio Tony, y de la cantante de ópera Sue Ann Erdman.
Su trayectoria artística comenzó durante la década de 1980 y se extendió por más de 40 años, con participaciones en casi 200 producciones cinematográficas y televisivas.
Según Infobae, consiguió una de sus primeras oportunidades como actor mientras trabajaba como asistente de producción e interrumpió accidentalmente una sesión de casting.
“¿Eres actor?”, recordó que le preguntaron en aquella ocasión. Tras responder afirmativamente, consiguió una audición y obtuvo el papel.
Sus participaciones en ‘General Hospital’ y ‘Days of Our Lives’
L’acteur Larry Poindexter, vu dans « S.W.A.T. », « JAG » et « Friends», est mort à 66 ans après avoir été renversé par une voiture 🕊️
Figure familière du petit écran américain, Larry Poindexter est décédé le 18 novembre, quelques jours après un accident survenu à Los Angeles. Alors qu’il traversait une rue de Studio City, le comédien avait été percuté par un véhicule et transporté à l’hôpital.
Hospitalisé avec plusieurs côtes cassées, il devait subir une opération lorsqu’il est décédé subitement. La cause exacte de sa mort n’a pas été communiquée.
Né à Dallas en 1959, l’acteur avait consacré plus de 40 ans à sa carrière et cumulé près de 200 apparitions au cinéma et à la télévision. Il avait notamment joué dans « Friends », « NCIS », « CSI », « Will & Grace » ou encore « The Rookie ».
Il laisse derrière lui son épouse, la directrice de casting Carol Kritzer, et leurs deux fils jumeaux.
— LMS Radio, La Musique Star 🇨🇵 (@LAMUSIQUESTAR) November 19, 2026
Poindexter interpretó al doctor Asher Thomas en 12 episodios de General Hospital durante 2005, una de las producciones más reconocidas de la televisión estadounidense.
También participó en Days of Our Lives, donde interpretó a Ben Welch en 1984 y posteriormente al sacerdote Father Louis entre 2014 y 2018.
En Santa Barbara apareció durante 23 episodios en 1986, consolidando su presencia en las telenovelas estadounidenses.
Además, tuvo participaciones en series como Friends, CSI, Will & Grace, NCIS, Scandal, Castle, Hawaii Five-0 y JAG.
Su carrera en el cine, Broadway y la música
En el cine, uno de sus personajes más conocidos fue el capitán Tom Fuller en S.W.A.T. (2003), película protagonizada por Samuel L. Jackson y Colin Farrell.
También apareció en 17 Again y American Ninja 2: The Confrontation, además de continuar trabajando en televisión durante sus últimos años.
Entre sus proyectos recientes estuvieron Station 19, 9-1-1, The Rookie y la cuarta temporada de The Lincoln Lawyer.
Poindexter también participó en el desarrollo y producción de The Cher Show, musical de Broadway que obtuvo dos premios Tony en 2019.
Como músico, fue vocalista de la banda de country alternativo The High Lonesome, que lanzó el álbum Feel Free To Do So en 1995.
¿Qué dijeron sus seguidores tras su muerte?
La noticia provocó mensajes de tristeza entre seguidores que recordaron sus numerosas apariciones en televisión.
“Sin duda, un actor que reconozco. Qué triste”, escribió una persona en Reddit, según recogió Yahoo.
Otro usuario expresó: “Un accidente muy desafortunado. Que en paz descanse”.
Al actor le sobreviven su esposa, Carol Kritzer, directora de casting, y sus dos hijos gemelos.