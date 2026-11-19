Larry Poindexter murió tras sufrir atropellamiento

Actor esperaba cirugía por costillas fracturadas

Participó en casi 200 producciones audiovisuales

Muere Larry Poindexter. Larry Poindexter, reconocido por sus participaciones en las series General Hospital y Days of Our Lives, murió a los 66 años después de ser atropellado por un automóvil mientras cruzaba una calle de Studio City, en Los Ángeles, California.

El actor estadounidense permaneció hospitalizado durante varios días debido a las lesiones sufridas en el accidente. Su fallecimiento ocurrió antes de que los médicos pudieran practicarle una cirugía por fracturas en las costillas.

Según reportaron Infobae y Yahoo, el intérprete fue atropellado la noche del viernes 13 de noviembre, cuando salió de su domicilio para comprar comida.

Muere Larry Poindexter . ¿Cómo ocurrió el accidente de Larry Poindexter?

We just lost another legend today 😔 The veteran actor known for S.W.A.T., JAG and Days of Our Lives has passed away at 66 🕊️ For more than four decades, Larry Poindexter was one of those actors who could appear in almost any corner of television and instantly feel familiar. Poindexter built a remarkably wide-ranging career across action films, crime dramas, soaps, sitcoms and network television. He worked alongside major stars, appeared in some of television’s biggest franchises and accumulated well over a hundred screen credits. Some of his most recognizable roles:

• Captain Tom Fuller — S.W.A.T.

• Rick Berger — The Hard Times of RJ Berger

• Dean — 17 Again

• Dalton Lowne — JAG

• Father Louis — Days of Our Lives

• Dr. Asher Thomas — General Hospital

• Fireman Dave — Friends

• Agent Ray Collins — Blade: The Series

• Chief McAllister — Station 19

• Dr. Maxwell Deter — Lois & Clark: The New Adventures of Superman

• Pastor David Gideon — Supernatural

• Joe Donovan — How I Met Your Mother

• Cooper Hayden — Duet

• Joey Young — Introducing Dorothy Dandridge

• Stephen Tremblay — The Lincoln Lawyer His career stretched from 1980s television all the way into the streaming era, with The Lincoln Lawyer among his later appearances. That kind of longevity is its own achievement. Larry Poindexter may not have been defined by one single character, but generations of viewers knew his face from the shows and movies they loved. Rest in peace, Larry Poindexter. 1959–2026 🕊️ — Onii Chan (@oniichanph) November 19, 2026

De acuerdo con la información publicada por ambos medios, Poindexter cruzaba una calle cercana a su residencia en Studio City cuando fue impactado por un vehículo.

Tras el atropellamiento, fue trasladado a un hospital de Los Ángeles, donde permaneció bajo atención médica mientras esperaba una intervención quirúrgica.

El actor falleció la mañana del miércoles 18 de noviembre, aproximadamente cinco días después del accidente.

Hasta la publicación de los reportes, las autoridades no habían dado a conocer la causa oficial de su muerte.