Raúl González se quita la prótesis capilar frente a las cámaras por primera vez en 16 años
Publicado el 19/11/2026 a las 17:09
- Raúl González revela su imagen natural
- Conductor utilizó prótesis durante 16 años
- Seguidores aplauden su sinceridad y valentía
El conductor venezolano Raúl González sorprendió a sus seguidores al quitarse por primera vez frente a una cámara la prótesis capilar que ha utilizado durante 16 años, mostrando una imagen que hasta ahora había mantenido fuera de la televisión.
El copresentador de Despierta América, de Univision, compartió el momento en su canal de YouTube, dentro de su programa Dale Que Tú Puedes, donde habló sobre la pérdida del cabello, sus inseguridades y los tratamientos que probó.
“Durante 16 años me han visto en Despierta América, en entrevistas y eventos siempre con mi cabello en su sitio”, confesó el presentador, según publicó People en Español este 19 de noviembre.
Raúl González revela cómo luce sin su prótesis capilar
El conductor decidió grabar una visita a Total Secret Miami, establecimiento ubicado en Doral, Florida, donde habitualmente recibe mantenimiento para su prótesis capilar.
Esta vez permitió que las cámaras permanecieran durante todo el procedimiento, incluido el momento en que se retiró la pieza y mostró su cabeza sin cabello.
“Yo con ustedes siempre hablo sin pelos en la lengua, pero hoy también voy a hablar sin pelos en la cabeza”, expresó González al presentar el episodio.
El comunicador explicó que no pretende ofrecer consejos médicos, sino compartir una experiencia personal que comenzó cuando empezó a perder el cabello y buscó diferentes alternativas.
¿Por qué Raúl González comenzó a utilizar prótesis?
En la descripción de su video, el presentador recordó que inicialmente se asustó al notar la caída del cabello y comenzó a investigar posibles soluciones.
Entre las opciones que probó mencionó distintos productos, incluido un champú de caballo que le recomendaron en Venezuela, además de someterse a un trasplante capilar.
Sin embargo, explicó que después de atravesar una etapa complicada de su vida volvió a perder cabello e incluso experimentó la caída de sus cejas.
Finalmente encontró en la prótesis capilar una alternativa con la que se siente cómodo y que, según aclaró, continuará utilizando.
El conductor habla de autoestima y pérdida del cabello
Durante el episodio, González conversó con los dermatólogos Leyda Bowes y Aron Nusbaum sobre las causas de la caída del cabello y las alternativas disponibles.
También abordaron creencias populares relacionadas con las canas, el uso de gorras, el lavado diario del cabello y los productos que prometen resultados extraordinarios.
El presentador insistió en que su intención era hablar sobre las inseguridades personales y la importancia de sentirse cómodo con la propia imagen.
“Después de 16 años usándola esta es la primera vez que ustedes me ven de esta manera”, destacó, según People en Español.
Seguidores reaccionan a su nueva imagen
La publicación provocó numerosas muestras de apoyo entre quienes siguen al conductor en YouTube, donde varios reconocieron que desconocían que utilizaba una prótesis.
“Si antes te admiraba, ahora te admiro más por tu valentía y sinceridad”, comentó una seguidora, según recogió People en Español.
Otros usuarios también expresaron su sorpresa. “Raúl, nunca lo habría pensado, no se te nota nada”, escribió una persona en los comentarios de su video.
“No sabes cómo habla de ti el mostrarte como eres. Te admiro más. Gracias por inspirarnos”, señaló otra seguidora.
González aclaró que seguirá utilizando su prótesis porque le gusta cómo luce con ella, aunque considera que cada persona debe encontrar la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades.