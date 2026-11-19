Raúl González revela su imagen natural

Conductor utilizó prótesis durante 16 años

Seguidores aplauden su sinceridad y valentía

El conductor venezolano Raúl González sorprendió a sus seguidores al quitarse por primera vez frente a una cámara la prótesis capilar que ha utilizado durante 16 años, mostrando una imagen que hasta ahora había mantenido fuera de la televisión.

El copresentador de Despierta América, de Univision, compartió el momento en su canal de YouTube, dentro de su programa Dale Que Tú Puedes, donde habló sobre la pérdida del cabello, sus inseguridades y los tratamientos que probó.

“Durante 16 años me han visto en Despierta América, en entrevistas y eventos siempre con mi cabello en su sitio”, confesó el presentador, según publicó People en Español este 19 de noviembre.

Raúl González revela cómo luce sin su prótesis capilar

El conductor decidió grabar una visita a Total Secret Miami, establecimiento ubicado en Doral, Florida, donde habitualmente recibe mantenimiento para su prótesis capilar.

Esta vez permitió que las cámaras permanecieran durante todo el procedimiento, incluido el momento en que se retiró la pieza y mostró su cabeza sin cabello.

“Yo con ustedes siempre hablo sin pelos en la lengua, pero hoy también voy a hablar sin pelos en la cabeza”, expresó González al presentar el episodio.

El comunicador explicó que no pretende ofrecer consejos médicos, sino compartir una experiencia personal que comenzó cuando empezó a perder el cabello y buscó diferentes alternativas.