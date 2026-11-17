Muere el ‘Jefe de Jefes’, a los 80 años: ¿de qué falleció? (VIDEOS)
Publicado el 16/11/2026 a las 13:53
- Félix Gallardo murió por falla orgánica múltiple.
- Permaneció hospitalizado dos días en Guadalajara.
- Cumplía condenas que sumaban 77 años.
Muere Jefe de Jefes. Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el ‘Jefe de Jefes’ o ‘El Padrino’ y fundador del Cártel de Guadalajara, murió el domingo 15 de noviembre a los 80 años en un hospital privado de Jalisco, tras sufrir una falla orgánica múltiple.
La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó el fallecimiento del narcotraficante, quien había sido trasladado de emergencia desde el penal de Puente Grande después de presentar complicaciones respiratorias.
“De acuerdo con personal médico a cargo, presentó falla orgánica múltiple, lo que derivó en su deceso alrededor de las 14:00 horas”, informó la dependencia, según la agencia EFE.
Muere Jefe de Jefes ¿De qué murió Miguel Ángel Félix Gallardo?
🚨 ¡ÚLTIMA HORA! ¡SE APAGA EL JEFE DE JEFES! MUERE MIGUEL ÁNGEL FÉLIX GALLARDO EN GUADALAJARA | 15 DE NOVIEMBRE DE 2026 https://t.co/tgKO4ArN1t
— Dron/noticias (@NoticiasDron) November 15, 2026
El exlíder del Cártel de Guadalajara permaneció dos días bajo observación médica y con pronóstico reservado en el Hospital Country 2000, ubicado en Guadalajara.
De acuerdo con Milenio, el viernes anterior había sido trasladado bajo un dispositivo de seguridad debido a bajos niveles de oxigenación y alteraciones en su estado de conciencia.
Durante sus últimos años padeció múltiples enfermedades, entre ellas diabetes, hipertensión, sordera, problemas de visión y afectaciones en la columna vertebral.
En 2022, la entonces secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informó que el narcotraficante tenía 22 padecimientos diagnosticados y requería atención médica especializada.
Las condenas que cumplía el ‘Jefe de Jefes’
Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto #CártelDeGuadalajara y conocido como “El Jefe de Jefes”, falleció a los 80 años.Félix Gallardo murió en Jalisco, dos días después de ser trasladado del penal de Puente Grande a un hospital privado por complicaciones de salud.
Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Sinaloa, en el noroeste de #México.
Fue una de las figuras centrales del narcotráfico mexicano en la década de 1980 y llegó a ser conocido como el “Zar de la droga” por controlar gran parte del tráfico de estupefacientes hacia #EEUU.
Fue detenido el 8 de abril de 1989 en Guadalajara. Acumuló dos condenas que sumaban 77 años de prisión: una de 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, y otra de 37 años por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985
— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) November 16, 2026
Félix Gallardo permanecía encarcelado en Puente Grande, donde cumplía dos sentencias que sumaban 77 años de prisión.
Una condena de 37 años correspondía a los asesinatos del agente estadounidense de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, cometidos en 1985.
La segunda sentencia, de 40 años, estaba relacionada con delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, según informó Milenio.
Aunque emprendió acciones legales para obtener prisión domiciliaria por su edad y estado de salud, permaneció encarcelado hasta su última hospitalización.
¿Quién fue Miguel Ángel Félix Gallardo?
🔴 #ÚLTIMAHORA | Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘El Jefe de Jefes’, tras haber sido trasladado a un hospital en Guadalajara, confirma Secretaría de Seguridad de Jalisco https://t.co/zyAMVwVXHA
— Milenio (@Milenio) November 15, 2026
Nacido el 8 de enero de 1946 en Sinaloa, Félix Gallardo trabajó como policía judicial y posteriormente como escolta del gobernador Leopoldo Sánchez Celis.
Durante la década de 1970 se involucró en el narcotráfico y, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, ‘Don Neto’, fundó el Cártel de Guadalajara.
La organización se convirtió en una de las principales estructuras dedicadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980.
Félix Gallardo fue detenido en abril de 1989, después de las investigaciones relacionadas con el asesinato del agente Camarena.
La canción ‘Jefe de jefes’ y su relación con el capo
#ST | 😳¿El corrido era para un capo? Los Tigres del Norte revelan el verdadero origen de “Jefe de Jefes” https://t.co/NDjlZVR3h7
— El Heraldo Estado de México (@elheraldoedomex) November 16, 2026
El sobrenombre del narcotraficante también fue relacionado con el corrido Jefe de jefes, interpretado por Los Tigres del Norte.
Sin embargo, el compositor Rodrigo Bello aclaró que no escribió la canción pensando específicamente en Félix Gallardo.
“Yo el tema lo hice para el mejor locutor, el mejor camarógrafo, cantante, guitarrista, chef, mesero, ingeniero o doctor”, explicó en una entrevista con RadioCuautla, citada por El Financiero.
El compositor señaló que cada persona podía interpretar la canción desde su propia perspectiva.
Hasta el momento de los reportes, las autoridades no habían informado dónde serían sepultados los restos del fundador del Cártel de Guadalajara.