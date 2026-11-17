Félix Gallardo murió por falla orgánica múltiple.

Permaneció hospitalizado dos días en Guadalajara.

Cumplía condenas que sumaban 77 años.

Muere Jefe de Jefes. Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el ‘Jefe de Jefes’ o ‘El Padrino’ y fundador del Cártel de Guadalajara, murió el domingo 15 de noviembre a los 80 años en un hospital privado de Jalisco, tras sufrir una falla orgánica múltiple.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó el fallecimiento del narcotraficante, quien había sido trasladado de emergencia desde el penal de Puente Grande después de presentar complicaciones respiratorias.

“De acuerdo con personal médico a cargo, presentó falla orgánica múltiple, lo que derivó en su deceso alrededor de las 14:00 horas”, informó la dependencia, según la agencia EFE.

Muere Jefe de Jefes ¿De qué murió Miguel Ángel Félix Gallardo?

🚨 ¡ÚLTIMA HORA! ¡SE APAGA EL JEFE DE JEFES! MUERE MIGUEL ÁNGEL FÉLIX GALLARDO EN GUADALAJARA | 15 DE NOVIEMBRE DE 2026 https://t.co/tgKO4ArN1t — Dron/noticias (@NoticiasDron) November 15, 2026

El exlíder del Cártel de Guadalajara permaneció dos días bajo observación médica y con pronóstico reservado en el Hospital Country 2000, ubicado en Guadalajara.

De acuerdo con Milenio, el viernes anterior había sido trasladado bajo un dispositivo de seguridad debido a bajos niveles de oxigenación y alteraciones en su estado de conciencia.

Durante sus últimos años padeció múltiples enfermedades, entre ellas diabetes, hipertensión, sordera, problemas de visión y afectaciones en la columna vertebral.

En 2022, la entonces secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informó que el narcotraficante tenía 22 padecimientos diagnosticados y requería atención médica especializada.