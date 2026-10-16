Trump insiste en que los cárteles controlan México

Sheinbaum rechaza operaciones militares estadounidenses en territorio mexicano

El mandatario amenaza con posibles ataques terrestres.

Trump VS Sheinbaum. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este jueves su opinión de que los cárteles del narcotráfico controlan México y afirmó que se lo ha dicho a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

«Lamentablemente, los cárteles controlan México. Se lo digo a la presidenta de México. Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa. Pero los cárteles controlan México», declaró durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca.

Trump presume campaña militar

🚨🇺🇸 El presidente de EU, Donald Trump, afirmó que le comentó a la presidenta Claudia Sheinbaum que los cárteles “controlan México”. El mandatario estadounidense advirtió que su ofensiva contra estas organizaciones criminales aún no ha comenzado a gran escala por tierra, aunque aseguró que las acciones ya están en marcha. https://t.co/nKvGWUJQ3E — Azucena Uresti (@azucenau) October 15, 2026

Durante su intervención, Trump presumió de la campaña militar contra lanchas que, según dijo, transportan drogas por vía marítima y advirtió que todavía no ha emprendido un «ataque total por tierra».

«Sabemos dónde están todos los malos. Los cárteles. Sabemos dónde viven y los estamos golpeando con fuerza», agregó el mandatario, quien consideró que «México debería hacerlo, pero, sinceramente, ahora mismo no son capaces».