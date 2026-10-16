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Trump reitera que los cárteles controlan México y afirma que se lo dijo a Sheinbaum
Trump VS Sheinbaum Donald Trump afirmó que los cárteles controlan México y dijo que se lo ha expresado a la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Trump VS Sheinbaum
Foto WASHINGTON (United States), 15/10/2026.- US President Donald Trump speaks as members of professional police and firefighters’ organizations eat lunch in the Rose Garden at the White House in Washington, DC., USA, 15 October 2026. EFE/EPA/TOM BRENNER / POOL

Publicado el 15/10/2026 a las 19:50

  • Trump insiste en que los cárteles controlan México
  • Sheinbaum rechaza operaciones militares estadounidenses en territorio mexicano
  • El mandatario amenaza con posibles ataques terrestres.

Trump VS Sheinbaum. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este jueves su opinión de que los cárteles del narcotráfico controlan México y afirmó que se lo ha dicho a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

«Lamentablemente, los cárteles controlan México. Se lo digo a la presidenta de México. Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa. Pero los cárteles controlan México», declaró durante un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca.

Trump presume campaña militar

Durante su intervención, Trump presumió de la campaña militar contra lanchas que, según dijo, transportan drogas por vía marítima y advirtió que todavía no ha emprendido un «ataque total por tierra».

«Sabemos dónde están todos los malos. Los cárteles. Sabemos dónde viven y los estamos golpeando con fuerza», agregó el mandatario, quien consideró que «México debería hacerlo, pero, sinceramente, ahora mismo no son capaces».

No siente compasión

Trump llegó a imitar el ruido de los misiles cayendo sobre las supuestas narcolanchas y aseguró que no siente compasión por las personas a bordo porque, a su juicio, «cada uno de esos barcos mata a miles y miles de personas» con fentanilo.

«Lo malo de todo esto es que ya nadie sale a pescar», bromeó el republicano, en medio de las críticas que denuncian que estos operativos han matado de manera extrajudicial a pescadores.

Trump VS Sheinbaum : Presiona para que México permita operaciones militares

Trump suele afirmar que el crimen organizado tiene el control del territorio mexicano y, durante su discurso en septiembre ante la Asamblea General de la ONU, afirmó que México es «el epicentro» del narcotráfico.

El mandatario presiona para que México permita operaciones militares estadounidenses dentro de su territorio contra los cárteles, algo a lo que se opone Sheinbaum por considerar que vulneraría la soberanía del país.

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