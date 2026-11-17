Trump plantea reunirse con Kim.

Xi sería clave para concretarlo.

El encuentro sigue sin confirmación.

Donald Trump aseguró este lunes 16 de noviembre que podría reunirse con Kim Jong-un durante su visita a Shenzhen, China, aunque el encuentro todavía no está confirmado.

El presidente estadounidense planteó esa posibilidad antes de partir hacia Asia, donde tiene previstas actividades diplomáticas en Filipinas y reuniones con líderes internacionales en territorio chino.

Según Trump, la eventual presencia del dirigente norcoreano dependería de Xi Jinping, anfitrión de la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico.

La declaración reabre las expectativas de contacto entre Washington y Pionyang, pero no establece una fecha, una agenda ni compromisos de negociación.

Shenzhen concentra la agenda diplomática de Trump

Trump abre la puerta a reunirse en China con Kim Jong-un esta semana https://t.co/d2CjZFPYXs — euronews español (@euronewses) November 16, 2026



La cumbre de líderes de APEC se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Xi presidirá la reunión y mantendrá encuentros bilaterales con mandatarios participantes, en una semana que también incluye actividades empresariales y conversaciones económicas.

Trump tiene previsto reunirse por separado con el presidente chino y participar en una cita trilateral con Xi y el mandatario ruso, Vladímir Putin.

China confirmó esa reunión para el jueves 19. La posible incorporación de Kim constituye una posibilidad distinta, sin el mismo nivel de confirmación diplomática.