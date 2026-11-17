Trump abre la puerta a reunirse con Kim en China y deja la decisión en manos de Xi
Publicado el 16/11/2026 a las 18:19
- Trump plantea reunirse con Kim.
- Xi sería clave para concretarlo.
- El encuentro sigue sin confirmación.
Donald Trump aseguró este lunes 16 de noviembre que podría reunirse con Kim Jong-un durante su visita a Shenzhen, China, aunque el encuentro todavía no está confirmado.
El presidente estadounidense planteó esa posibilidad antes de partir hacia Asia, donde tiene previstas actividades diplomáticas en Filipinas y reuniones con líderes internacionales en territorio chino.
Según Trump, la eventual presencia del dirigente norcoreano dependería de Xi Jinping, anfitrión de la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico.
La declaración reabre las expectativas de contacto entre Washington y Pionyang, pero no establece una fecha, una agenda ni compromisos de negociación.
Shenzhen concentra la agenda diplomática de Trump
Trump abre la puerta a reunirse en China con Kim Jong-un esta semana https://t.co/d2CjZFPYXs
— euronews español (@euronewses) November 16, 2026
La cumbre de líderes de APEC se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.
Xi presidirá la reunión y mantendrá encuentros bilaterales con mandatarios participantes, en una semana que también incluye actividades empresariales y conversaciones económicas.
Trump tiene previsto reunirse por separado con el presidente chino y participar en una cita trilateral con Xi y el mandatario ruso, Vladímir Putin.
China confirmó esa reunión para el jueves 19. La posible incorporación de Kim constituye una posibilidad distinta, sin el mismo nivel de confirmación diplomática.
La Casa Blanca había descartado un encuentro con Kim
Las palabras del presidente introducen una novedad respecto de los preparativos comunicados previamente por funcionarios estadounidenses sobre el recorrido por Asia.
El viernes, un funcionario había indicado que no se esperaba una reunión con Kim durante las visitas de Trump a Filipinas y China.
Por ello, la declaración del lunes expresa una apertura presidencial, pero todavía requiere que se concreten los contactos y los arreglos necesarios.
La diferencia entre una posibilidad y una cita acordada resulta clave para evaluar el alcance del anuncio y evitar anticipar una cumbre inexistente.
El antecedente de 2019 pesa sobre cualquier acercamiento
Si se concreta, sería el primer encuentro entre ambos dirigentes desde junio de 2019, cuando se reunieron brevemente en la frontera intercoreana.
Meses antes, la cumbre de Hanói había terminado sin acuerdo, dejando bloqueadas las conversaciones sobre el programa nuclear norcoreano.
Ese antecedente explica por qué una fotografía conjunta o un saludo no bastarían para demostrar que existe una negociación sustantiva en marcha.
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Trump ha mostrado interés en retomar el contacto personal, aunque cualquier avance dependerá también de la disposición y las condiciones de Pionyang.
Qué falta para hablar de una nueva cumbre
El siguiente paso sería conocer una confirmación oficial de las partes, acompañada de información sobre lugar, participantes y objetivos del eventual encuentro.
También deberá aclararse si habría conversaciones preparatorias y qué asuntos podrían discutirse, especialmente ante el estancamiento del diálogo nuclear.
Por ahora, la agenda confirmada sitúa a Xi y Putin en las reuniones de Trump; la presencia de Kim permanece abierta.
Para seguir la noticia, conviene distinguir los anuncios de intención, las reuniones formalmente acordadas y los resultados verificables que puedan surgir después.
FUENTE: EFE, Eleconomista