EE.UU. lanza un ataque aéreo contra un sitio de lanzamiento de misiles en Irán
Publicado el 17/11/2026 a las 18:19
- EE.UU. vuelve a atacar Qeshm.
- Vance sale de las negociaciones.
- Sube el crudo Brent.
Estados Unidos lanzó un nuevo ataque aéreo contra Irán el martes 17 de noviembre. El objetivo fue una instalación de lanzamiento de misiles en la isla de Qeshm, confirmó un funcionario militar estadounidense a Reuters.
El funcionario presentó la operación como una acción de legítima defensa y la atribuyó a ataques iraníes contra personal y recursos militares estadounidenses en la región.
La instalación estaba operada por la Guardia Revolucionaria de Irán, según la versión militar recogida por Air & Space Forces Magazine.
El funcionario que habló con Reuters bajo condición de anonimato no precisó si el ataque causó bajas ni qué daños sufrió la instalación.
Qeshm vuelve a quedar bajo fuego cerca del estrecho de Ormuz
🌍 Fuerzas militares de Estados Unidos lanzaron una nueva ofensiva aérea con misiles de precisión contra una base de lanzadores en la isla iraní de Qeshm, en el Estrecho de Ormuz, en respuesta directa a los recientes ataques de la Guardia Revolucionaria Islámica contra posiciones estadounidenses en Baréin.
— El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 17, 2026
La isla se encuentra en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte marítimo de petróleo.
El 2 de noviembre, en vísperas de las elecciones legislativas estadounidenses, Washington ya había informado de ataques limitados contra objetivos iraníes en la zona.
En esa ocasión, la televisión estatal iraní reportó explosiones en Qeshm. Un funcionario estadounidense dijo a AP que la operación buscaba frenar el uso de misiles tierra-aire contra sus fuerzas.
El nuevo ataque ocurrió tras otro episodio en Baréin. El Comando Central de Estados Unidos dijo que interceptó drones iraníes sin daños a sus equipos ni heridos entre su personal.
Trump aparta a JD Vance de las conversaciones con Irán
Donald Trump retiró al vicepresidente JD Vance de la conducción de las negociaciones con Irán y afirmó que Washington ya no necesitaba cerrar un acuerdo con Teherán.
Estados Unidos e Israel iniciaron la ofensiva contra Irán el 28 de febrero. En abril, un alto el fuego puso fin a la fase de ataques a gran escala.
Desde entonces, Washington ha mantenido el bloqueo de puertos iraníes y ha recurrido a ataques puntuales durante sucesivos intercambios de hostilidades.
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El portaaviones USS Theodore Roosevelt se sumó a otros dos portaaviones estadounidenses en Oriente Medio, según anunció el Comando Central el 16 de noviembre.
El costo de la guerra con Irán y el impacto en el petróleo
La guerra ha costado al menos 47,000 millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses, según un balance publicado por Associated Press a principios de noviembre.
En un debate del 10 de noviembre, el registro de la Cámara de Representantes recogió un balance de 23 militares estadounidenses muertos y 865 heridos desde el inicio del conflicto.
El martes, el crudo Brent cerró en 93.14 dólares por barril. Reuters atribuyó el alza a la inquietud por los ataques a petroleros en Ormuz y a la expectativa de menores inventarios estadounidenses.
La gasolina ya era un tema electoral antes de la operación del 17 de noviembre. AP señaló que el impacto económico de la guerra había complicado la campaña republicana para las legislativas.