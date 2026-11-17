EE.UU. vuelve a atacar Qeshm.

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Sube el crudo Brent.

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque aéreo contra Irán el martes 17 de noviembre. El objetivo fue una instalación de lanzamiento de misiles en la isla de Qeshm, confirmó un funcionario militar estadounidense a Reuters.

El funcionario presentó la operación como una acción de legítima defensa y la atribuyó a ataques iraníes contra personal y recursos militares estadounidenses en la región.

La instalación estaba operada por la Guardia Revolucionaria de Irán, según la versión militar recogida por Air & Space Forces Magazine.

El funcionario que habló con Reuters bajo condición de anonimato no precisó si el ataque causó bajas ni qué daños sufrió la instalación.

Qeshm vuelve a quedar bajo fuego cerca del estrecho de Ormuz

🌍 Fuerzas militares de Estados Unidos lanzaron una nueva ofensiva aérea con misiles de precisión contra una base de lanzadores en la isla iraní de Qeshm, en el Estrecho de Ormuz, en respuesta directa a los recientes ataques de la Guardia Revolucionaria Islámica contra posiciones estadounidenses en Baréin. — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 17, 2026



La isla se encuentra en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte marítimo de petróleo.

El 2 de noviembre, en vísperas de las elecciones legislativas estadounidenses, Washington ya había informado de ataques limitados contra objetivos iraníes en la zona.

En esa ocasión, la televisión estatal iraní reportó explosiones en Qeshm. Un funcionario estadounidense dijo a AP que la operación buscaba frenar el uso de misiles tierra-aire contra sus fuerzas.

El nuevo ataque ocurrió tras otro episodio en Baréin. El Comando Central de Estados Unidos dijo que interceptó drones iraníes sin daños a sus equipos ni heridos entre su personal.