Trump abre las carreteras al diésel rojo y aplaza impuesto federal hasta fin de año
Publicado el 06/10/2026 a las 20:08
La orden busca aliviar los costos de agricultores y camioneros, pero el impuesto de 24.4 centavos por galón queda aplazado, no eliminado definitivamente.
El presidente Donald Trump firmó una orden que permite temporalmente usar diésel teñido de rojo en carretera y aplazar determinados impuestos federales hasta el 31 de diciembre.
Por qué importa: El combustible rojo suele reservarse para actividades exentas fuera de carretera. La medida abre su uso temporal a vehículos que circulan por vías públicas.
Trump aplaza impuesto federal al diésel
🚨🇺🇸 | TRUMP BAJA LOS IMPUESTOS AL DIÉSEL PARA CAMIONEROS Y PRODUCTORES: El Presidente firmó en pleno mitin una orden ejecutiva que permitirá temporalmente utilizar en carretera el diésel rojo —hasta ahora reservado a usos agrícolas y off-road— sin pagar de inmediato el impuesto federal de 24,4 centavos por galón.
La Casa Blanca estima que un camionero podrá ahorrar alrededor de US$ 60 por cada carga de 250 galones y más de US$ 100 si los estados acompañan la medida.
“Voy a hacer lo que Biden no pudo hacer”, afirmó Trump antes de firmar la orden frente a la multitud.
— La Derecha Diario (@laderechadiario) October 6, 2026
El diésel teñido es esencialmente combustible identificado con colorante rojo para distinguirlo del diésel sujeto al impuesto federal utilizado normalmente en carretera.
Su uso está asociado principalmente con agricultura, construcción y otras actividades autorizadas fuera de las carreteras, bajo reglas fiscales específicas del IRS.
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El impuesto especial federal sobre el diésel alcanza 24.4 centavos por galón, según el IRS y la Casa Blanca.
El dato: La Casa Blanca calcula unos $60 de ahorro inmediato en una carga de 250 galones y más de $100 donde los estados adopten medidas similares.
El impuesto al diésel se aplaza, pero no desaparece todavía
🇺🇸 | Ante una multitud entusiasta, el presidente Trump firma una importante orden ejecutiva sobre el diésel que supondrá $640 MILLONES en ahorros fiscales para los agricultores y un ahorro de $100 por cada llenado de combustible para un camionero promedio. https://t.co/f84EVBR2Lv
— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) October 6, 2026
La orden no elimina automáticamente la obligación tributaria. El secretario del Tesoro debe determinar, dentro de cinco días, qué alivio permite la legislación vigente.
Si determina que existen las condiciones legales, deberá aplazar impuestos aplicables entre el 5 de octubre y el 31 de diciembre, sin intereses ni penalizaciones.
El Tesoro también deberá ordenar al IRS que suspenda determinadas sanciones relacionadas con la venta y utilización en carretera del combustible teñido durante ese período.
El proceso: El Gobierno deberá publicar directrices que identifiquen beneficiarios, obligaciones cubiertas, condiciones, plazos y cuándo deberán pagarse las cantidades aplazadas.
Estados pueden determinar cuánto alivio llega al conductor
La medida federal no elimina automáticamente impuestos o restricciones estatales. Algunos gobiernos estatales deberán adoptar sus propias decisiones para ampliar completamente el alivio.
La administración también encargó al Departamento de Agricultura coordinar con distribuidores rurales y proveedores para llevar combustible teñido hacia zonas con mayor demanda.
Transporte deberá colaborar con estados, empresas y sindicatos, mientras mantiene las auditorías, inspecciones y otras obligaciones de seguridad exigidas legalmente.
Qué pueden hacer: Conductores y agricultores deberán revisar las reglas federales y de su estado antes de cargar diésel teñido, porque las exenciones pueden variar territorialmente.
El Tesoro deberá decidir qué ocurre después del 31 de diciembre
Trump también ordenó explorar mecanismos, incluida posible legislación, para evitar posteriormente el cobro de las cantidades que queden aplazadas durante la emergencia.
Ese punto será decisivo: sin una eliminación posterior autorizada, el beneficio actual funciona como un aplazamiento fiscal y no necesariamente como una exención permanente.
La Casa Blanca atribuyó la medida a la presión sobre el suministro mundial de diésel y afirmó que busca reducir costos para agricultores y transportistas.
La distinción es importante para el lector: la orden ofrece alivio inmediato hasta diciembre, mientras el Tesoro deberá precisar quién califica y qué impuestos podrían cobrarse posteriormente.
Fuentes: Floridas Voice, CNN.