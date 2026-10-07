Trump abre las carreteras al diésel rojo y aplaza impuesto federal hasta fin de año

La orden busca aliviar los costos de agricultores y camioneros, pero el impuesto de 24.4 centavos por galón queda aplazado, no eliminado definitivamente.

El presidente Donald Trump firmó una orden que permite temporalmente usar diésel teñido de rojo en carretera y aplazar determinados impuestos federales hasta el 31 de diciembre.

Por qué importa: El combustible rojo suele reservarse para actividades exentas fuera de carretera. La medida abre su uso temporal a vehículos que circulan por vías públicas.

Trump aplaza impuesto federal al diésel

🚨🇺🇸 | TRUMP BAJA LOS IMPUESTOS AL DIÉSEL PARA CAMIONEROS Y PRODUCTORES: El Presidente firmó en pleno mitin una orden ejecutiva que permitirá temporalmente utilizar en carretera el diésel rojo —hasta ahora reservado a usos agrícolas y off-road— sin pagar de inmediato el impuesto federal de 24,4 centavos por galón. La Casa Blanca estima que un camionero podrá ahorrar alrededor de US$ 60 por cada carga de 250 galones y más de US$ 100 si los estados acompañan la medida. “Voy a hacer lo que Biden no pudo hacer”, afirmó Trump antes de firmar la orden frente a la multitud. — La Derecha Diario (@laderechadiario) October 6, 2026

El diésel teñido es esencialmente combustible identificado con colorante rojo para distinguirlo del diésel sujeto al impuesto federal utilizado normalmente en carretera.

Su uso está asociado principalmente con agricultura, construcción y otras actividades autorizadas fuera de las carreteras, bajo reglas fiscales específicas del IRS.

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El impuesto especial federal sobre el diésel alcanza 24.4 centavos por galón, según el IRS y la Casa Blanca.

El dato: La Casa Blanca calcula unos $60 de ahorro inmediato en una carga de 250 galones y más de $100 donde los estados adopten medidas similares.