Trump desata críticas tras decir que Irán podría “destruir” Los Ángeles o San Diego
Publicado el 06/10/2026 a las 16:05
- Trump menciona destrucción de ciudades californianas
- Alcalde de San Diego exige disculpas
- Casa Blanca matiza palabras del presidente.
Trump Irán Los Ángeles. El presidente Donald Trump desató una oleada de críticas después de afirmar durante un mitin en Nebraska que Irán podría “destruir” Los Ángeles o San Diego como un “pequeño precio a pagar”, en declaraciones relacionadas con el conflicto con ese país.
“Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego. Este es un precio muy pequeño a pagar, y todo habrá terminado muy pronto”, expresó el mandatario durante el acto electoral, según reportó EFE.
Alcalde de San Diego exige disculpas a Trump
El alcalde demócrata de San Diego, Todd Gloria, pidió al presidente retractarse públicamente de sus declaraciones y ofrecer una disculpa a los habitantes de la ciudad.
“El presidente Trump debería retractarse de estas declaraciones y pedir disculpas a la gente de San Diego”, afirmó Gloria en un comunicado citado por EFE.
El alcalde agregó que los habitantes de San Diego merecen un presidente que valore sus vidas, reconozca el servicio de las familias militares y asuma con seriedad su responsabilidad como comandante en jefe.
Las palabras provocaron especial rechazo en San Diego, ciudad que alberga una importante presencia militar estadounidense y actividades de entrenamiento anfibio.
Republicano también marca distancia con Trump
Las críticas no llegaron únicamente desde políticos demócratas. Jim Desmond, candidato republicano de San Diego a la Cámara de Representantes y veterano de la Marina, manifestó su desacuerdo con Trump.
“Discrepo rotundamente de los comentarios del presidente Trump”, escribió Desmond en X. Aunque señaló que Estados Unidos debe enfrentar a Irán y defender sus intereses, recordó que la principal responsabilidad del comandante en jefe es proteger a los estadounidenses.
Desmond afirmó que sirvió para “proteger a los estadounidenses, no para considerar a las ciudades de Estados Unidos como un precio aceptable de la guerra”.
“Ninguna ciudad estadounidense es prescindible, y ninguna familia estadounidense debería ser tratada jamás como daño colateral”, agregó.
El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, también reaccionó y calificó la declaración como “repugnante y motivo de descalificación”. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, igualmente criticó las palabras del mandatario, de acuerdo con EFE.
Trump Irán Los Ángeles: Casa Blanca explica qué quiso decir Trump
Ante las reacciones generadas por las declaraciones, la Casa Blanca salió a matizar el mensaje del presidente.
Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, afirmó en redes sociales que Trump “estaba diciendo claramente que las ciudades estadounidenses se habrían visto amenazadas si no se hubiera detenido a Irán en busca de armas nucleares”.
Trump realizó los comentarios durante un mitin celebrado en Grand Island, Nebraska, en apoyo a la campaña del senador Pete Ricketts de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.
Según EFE, el episodio también expuso discrepancias dentro del Partido Republicano, particularmente entre candidatos que buscan marcar distancia del presidente antes de las elecciones.