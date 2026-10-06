Trump desata críticas tras decir que Irán podría “destruir” Los Ángeles o San Diego

Trump menciona destrucción de ciudades californianas

Alcalde de San Diego exige disculpas

Casa Blanca matiza palabras del presidente.

Trump Irán Los Ángeles. El presidente Donald Trump desató una oleada de críticas después de afirmar durante un mitin en Nebraska que Irán podría “destruir” Los Ángeles o San Diego como un “pequeño precio a pagar”, en declaraciones relacionadas con el conflicto con ese país.

“Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego. Este es un precio muy pequeño a pagar, y todo habrá terminado muy pronto”, expresó el mandatario durante el acto electoral, según reportó EFE.

Alcalde de San Diego exige disculpas a Trump

El alcalde demócrata de San Diego, Todd Gloria, pidió al presidente retractarse públicamente de sus declaraciones y ofrecer una disculpa a los habitantes de la ciudad.

“El presidente Trump debería retractarse de estas declaraciones y pedir disculpas a la gente de San Diego”, afirmó Gloria en un comunicado citado por EFE.

El alcalde agregó que los habitantes de San Diego merecen un presidente que valore sus vidas, reconozca el servicio de las familias militares y asuma con seriedad su responsabilidad como comandante en jefe.

Las palabras provocaron especial rechazo en San Diego, ciudad que alberga una importante presencia militar estadounidense y actividades de entrenamiento anfibio.