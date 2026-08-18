ICE detiene a miembro de los Padres de San Diego en Texas

ICE detiene a Oswaldo Pirela

Padres buscan más información

Pirela permanece bajo custodia

Un miembro del personal de desarrollo de jugadores de los Padres de San Diego permanece bajo custodia de ICE tras ser detenido en Texas.

Oswaldo Pirela, venezolano de 34 años, trabaja como coordinador de receptores dentro de la organización de los Padres.

La detención ocurrió el domingo por la mañana en un aeropuerto de El Paso, Texas, según informó su familia a CNN.

Pirela intentaba regresar a Arizona, donde vive con su esposa y sus dos hijas pequeñas.

Por qué importa: El caso enfrenta dos versiones sobre su situación migratoria y ocurre mientras el Gobierno de Trump busca acelerar las deportaciones.

ICE detiene a Oswaldo Pirela en Texas

“Do it the right way,” MAGA said. Oswaldo Pirela did. He fled political persecution in Venezuela, applied for asylum through the legal process, continually renewed his work authorization, built a career with the San Diego Padres and raised two U.S.-born daughters. Then ICE… pic.twitter.com/kzm4eehABr — Joe Walsh (@WalshFreedom) August 18, 2026

Pirela estuvo en El Paso la semana pasada para trabajar con el equipo filial Triple-A de los Padres de San Diego.

Su primo, Jorge Pirela, explicó que fue detenido por ICE aproximadamente entre las 4:00 y las 4:30 de la mañana.

Los registros de arresto indican que permanece detenido en el Centro de Procesamiento de El Paso.

Según su familia, Pirela llegó a Estados Unidos desde Venezuela en 2014 y solicitó asilo.

TE PUEDE INTERESAR: Minnesota lleva a Texas a tribunales por agente de ICE acusado de disparar a migrante

Actualmente se encuentra en trámite para obtener una visa EB-2, de acuerdo con la información proporcionada por sus familiares.

Jorge Pirela aseguró que su primo ha renovado continuamente su autorización de trabajo desde que solicitó asilo.

“Desde que solicitó asilo, ha renovado continuamente su autorización de trabajo cada vez que estaba próxima a expirar”, dijo a CNN.

“Todo se ha realizado siempre a través del debido proceso legal”, agregó Jorge Pirela en un mensaje de texto.

También describió a Oswaldo como una persona dedicada principalmente a su familia y su trabajo.

“Es una persona verdaderamente ejemplar. Vive para su familia, es un hombre trabajador, un padre y esposo devoto, y un hombre de fe”.