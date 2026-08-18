ICE detiene a miembro de los Padres de San Diego en Texas
Publicado el18/08/2026 a las 16:08
- ICE detiene a Oswaldo Pirela
- Padres buscan más información
- Pirela permanece bajo custodia
Un miembro del personal de desarrollo de jugadores de los Padres de San Diego permanece bajo custodia de ICE tras ser detenido en Texas.
Oswaldo Pirela, venezolano de 34 años, trabaja como coordinador de receptores dentro de la organización de los Padres.
La detención ocurrió el domingo por la mañana en un aeropuerto de El Paso, Texas, según informó su familia a CNN.
Pirela intentaba regresar a Arizona, donde vive con su esposa y sus dos hijas pequeñas.
Por qué importa: El caso enfrenta dos versiones sobre su situación migratoria y ocurre mientras el Gobierno de Trump busca acelerar las deportaciones.
ICE detiene a Oswaldo Pirela en Texas
“Do it the right way,” MAGA said. Oswaldo Pirela did.
He fled political persecution in Venezuela, applied for asylum through the legal process, continually renewed his work authorization, built a career with the San Diego Padres and raised two U.S.-born daughters.
Then ICE… pic.twitter.com/kzm4eehABr
— Joe Walsh (@WalshFreedom) August 18, 2026
Pirela estuvo en El Paso la semana pasada para trabajar con el equipo filial Triple-A de los Padres de San Diego.
Su primo, Jorge Pirela, explicó que fue detenido por ICE aproximadamente entre las 4:00 y las 4:30 de la mañana.
Los registros de arresto indican que permanece detenido en el Centro de Procesamiento de El Paso.
Según su familia, Pirela llegó a Estados Unidos desde Venezuela en 2014 y solicitó asilo.
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Actualmente se encuentra en trámite para obtener una visa EB-2, de acuerdo con la información proporcionada por sus familiares.
Jorge Pirela aseguró que su primo ha renovado continuamente su autorización de trabajo desde que solicitó asilo.
“Desde que solicitó asilo, ha renovado continuamente su autorización de trabajo cada vez que estaba próxima a expirar”, dijo a CNN.
“Todo se ha realizado siempre a través del debido proceso legal”, agregó Jorge Pirela en un mensaje de texto.
También describió a Oswaldo como una persona dedicada principalmente a su familia y su trabajo.
“Es una persona verdaderamente ejemplar. Vive para su familia, es un hombre trabajador, un padre y esposo devoto, y un hombre de fe”.
DHS afirma que Pirela permaneció más tiempo del permitido
El expelotero venezolano y padre de familia, Oswaldo Pirela, fue detenido por autoridades de ICE en el aeropuerto de El Paso, Texas, antes de abordar para viajar de vuelta a casa.https://t.co/elsKVcNg3e
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) August 18, 2026
El Departamento de Seguridad Nacional ofreció una versión diferente sobre la situación migratoria de Pirela en Estados Unidos.
Un portavoz indicó que Pirela ingresó ilegalmente al país en 2014.
Según DHS, el Gobierno estadounidense le otorgó permiso para permanecer en Estados Unidos hasta febrero de 2018.
“En violación de las leyes de nuestra nación, permaneció en el país más tiempo del permitido”, señaló el portavoz.
La dependencia afirmó que Pirela no llevaba documentación que demostrara un estatus legal cuando fue abordado por agentes.
“Permanecerá bajo custodia del ICE en espera del proceso de deportación y recibirá el debido proceso”, agregó el portavoz.
DHS también señaló que tener autorización para trabajar o una solicitud pendiente no representa automáticamente un estatus migratorio legal.
“Para que quede claro, la autorización de trabajo o una solicitud pendiente NO confieren estatus legal en los Estados Unidos”.
Los Padres buscan información sobre la detención
BREAKING: SD Padres Catching-Coordinator and Former Texas Rangers baseball player, Oswaldo Pirela, was detained by ICE at the airport in El
Paso, TX.
A resident of AZ, he has lived and worked in the United States since 2014 and is a father to two United States born daughters. pic.twitter.com/9aMDh1ZZa6
— Lidia Terrazas (@LidiaTerrazas) August 17, 2026
Pirela forma parte de la organización de los Padres de San Diego desde 2024.
El equipo se puso en contacto con su familia después de conocer la situación, según confirmó Major League Baseball.
“Recientemente nos enteramos de la detención del coordinador de receptores de ligas menores, Oswaldo Pirela, en El Paso, Texas”, dijeron los Padres.
“Estamos trabajando para obtener más información y no haremos más comentarios por el momento”, agregó el equipo en su declaración a CNN.
La detención ocurre en medio de la política migratoria del Gobierno de Trump y su intención de acelerar las deportaciones.
El caso también representa un nuevo punto de contacto entre la MLB y las operaciones migratorias impulsadas por la administración.
El verano pasado, los Dodgers de Los Ángeles dijeron que negaron a ICE el acceso a estacionamientos ubicados fuera del Dodger Stadium.
El episodio ocurrió mientras el Gobierno de Trump realizaba redadas de inmigrantes indocumentados en el área de Los Ángeles.
Manifestantes también acudieron al Dodger Stadium para expresar su rechazo a la presencia de ICE.
Ahora, el caso de Pirela coloca nuevamente a una organización de Grandes Ligas frente a una detención relacionada con las autoridades migratorias.
Por el momento, Pirela continúa bajo custodia de ICE mientras espera el proceso migratorio señalado por el Departamento de Seguridad Nacional.