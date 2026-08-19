Demandan a Trump por endurecer visas para estudiantes y periodistas

Trump enfrenta nueva demanda

Visas tendrán mayores restricciones

Coalición busca frenar norma

Una coalición de ocho asociaciones de educadores y sindicatos demandó a la Administración del presidente Donald Trump por una nueva norma migratoria.

La medida modifica las condiciones de permanencia para estudiantes extranjeros, participantes de programas de intercambio cultural y periodistas que trabajan en Estados Unidos.

La querella busca impedir que la regla entre en vigor el próximo mes y establece nuevos límites para titulares de visas F, J e I.

Por qué importa: La norma reduciría el tiempo autorizado de permanencia para estos extranjeros y obligaría a solicitar extensiones para continuar determinadas actividades en Estados Unidos.

Visas de estudiantes enfrentan nuevos límites

#EEUU Demandan al Gobierno de Trump por limitar estadía de estudiantes y periodistas extranjeros https://t.co/ILIx629FMj — Proceso Digital (@ProcesoDigital) August 19, 2026

La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Massachusetts por una coalición integrada por ocho asociaciones de educadores y sindicatos.

El objetivo es bloquear la implementación de la norma antes de que comience a aplicarse el próximo mes, según Efe.

Los cambios afectan a extranjeros que ingresan a Estados Unidos mediante tres categorías específicas de visas.

Las visas F corresponden a estudiantes universitarios, mientras que las J incluyen a participantes de programas de intercambio cultural.

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Las visas I son utilizadas por representantes extranjeros de medios de comunicación que realizan actividades periodísticas dentro del país.

La nueva regla establece que los titulares de visas F y J no podrán permanecer más de cuatro años por cada período de admisión.

Para los periodistas extranjeros, el límite general será considerablemente menor.

Quienes tengan una visa I podrán permanecer durante un máximo de 240 días, aunque tendrán la posibilidad de solicitar prórrogas.

Los periodistas que cuenten con pasaporte de China enfrentarán una restricción todavía mayor.

En esos casos, el período máximo de permanencia establecido por la norma será de 90 días.