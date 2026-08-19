Demandan a Trump por endurecer visas para estudiantes y periodistas
Publicado el19/08/2026 a las 15:54
- Trump enfrenta nueva demanda
- Visas tendrán mayores restricciones
- Coalición busca frenar norma
Una coalición de ocho asociaciones de educadores y sindicatos demandó a la Administración del presidente Donald Trump por una nueva norma migratoria.
La medida modifica las condiciones de permanencia para estudiantes extranjeros, participantes de programas de intercambio cultural y periodistas que trabajan en Estados Unidos.
La querella busca impedir que la regla entre en vigor el próximo mes y establece nuevos límites para titulares de visas F, J e I.
Por qué importa: La norma reduciría el tiempo autorizado de permanencia para estos extranjeros y obligaría a solicitar extensiones para continuar determinadas actividades en Estados Unidos.
Visas de estudiantes enfrentan nuevos límites
#EEUU Demandan al Gobierno de Trump por limitar estadía de estudiantes y periodistas extranjeros https://t.co/ILIx629FMj
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) August 19, 2026
La demanda fue presentada ante un tribunal federal de Massachusetts por una coalición integrada por ocho asociaciones de educadores y sindicatos.
El objetivo es bloquear la implementación de la norma antes de que comience a aplicarse el próximo mes, según Efe.
Los cambios afectan a extranjeros que ingresan a Estados Unidos mediante tres categorías específicas de visas.
Las visas F corresponden a estudiantes universitarios, mientras que las J incluyen a participantes de programas de intercambio cultural.
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Las visas I son utilizadas por representantes extranjeros de medios de comunicación que realizan actividades periodísticas dentro del país.
La nueva regla establece que los titulares de visas F y J no podrán permanecer más de cuatro años por cada período de admisión.
Para los periodistas extranjeros, el límite general será considerablemente menor.
Quienes tengan una visa I podrán permanecer durante un máximo de 240 días, aunque tendrán la posibilidad de solicitar prórrogas.
Los periodistas que cuenten con pasaporte de China enfrentarán una restricción todavía mayor.
En esos casos, el período máximo de permanencia establecido por la norma será de 90 días.
Coalición cuestiona el proceso seguido por el DHS
Los demandantes sostienen que la norma final viola la Ley de Procedimiento Administrativo por distintas deficiencias atribuidas al Departamento de Seguridad Nacional.
Según un comunicado de la coalición, el DHS «no evaluó adecuadamente» los costos y beneficios relacionados con la implementación de los cambios.
La demanda también señala que el departamento no respondió de manera significativa a los comentarios presentados por el público durante el proceso.
Otro cuestionamiento es que el DHS no habría considerado alternativas menos onerosas antes de establecer las nuevas condiciones de permanencia.
Los demandantes alegan además que el Departamento de Seguridad Nacional excedió la autoridad legal que tiene para establecer estas modificaciones.
La coalición también cuestiona el período establecido para que el público pudiera analizar y presentar comentarios sobre la propuesta.
Según los demandantes, no existió un período de consulta pública adecuado antes de establecerse la versión final de la norma.
Estos argumentos forman parte de la petición presentada ante el tribunal federal para intentar detener la entrada en vigor de los cambios.
Educadores y periodistas advierten sobre las consecuencias
Fanta Aw, directora ejecutiva de la Asociación de Educadores Internacionales, NAFSA, organización que encabeza la demanda, cuestionó directamente las consecuencias de la medida.
Aw aseguró en un comunicado que la norma «menoscabará gravemente» las contribuciones realizadas por los estudiantes internacionales en Estados Unidos.
La directora de NAFSA mencionó específicamente sus aportes a los campus universitarios, la economía y la seguridad nacional estadounidense.
Por esa razón, la organización considera necesario detener la implementación de la nueva política antes de su entrada en vigor.
Desde el sector periodístico también surgieron cuestionamientos contra las restricciones contempladas para representantes de medios extranjeros.
Jon Schleuss, presidente de The NewsGuild-CWA, criticó los cambios establecidos para las visas utilizadas por periodistas internacionales.
The NewsGuild-CWA es el sindicato más grande de trabajadores de medios de comunicación en Estados Unidos.
Schleuss señaló que las modificaciones representan otro intento de la Administración Trump por limitar el trabajo informativo realizado por periodistas.
El dirigente sindical vinculó estas medidas con otras acciones de la Administración, incluido el desmantelamiento de Voice of America y Radio Free Asia.
Ahora, la coalición espera que el tribunal federal de Massachusetts intervenga antes de que la norma comience a aplicarse el próximo mes.
La decisión determinará si las nuevas restricciones pueden entrar en vigor mientras continúa la disputa legal impulsada por educadores y trabajadores de medios.