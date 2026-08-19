Vacuna contra el cáncer de Moderna supera ensayo avanzado

La vacuna de Moderna contra el melanoma superó un ensayo clínico avanzado junto a Keytruda y provocó un fuerte salto de sus acciones.

Moderna logra avance contra melanoma

Intismeran supera ensayo avanzado

Acciones de Moderna suben 60% La vacuna personalizada de ARNm de Moderna, combinada con Keytruda de Merck, superó con éxito un ensayo clínico de fase avanzada contra el cáncer de piel. Los resultados preliminares muestran que Intismeran cumplió el objetivo principal de reducir la recurrencia del cáncer, según CNN. Vacuna de Moderna cumple objetivos contra melanoma Vacuna personalizada de Moderna contra el cáncer de piel supera con éxito un ensayo de fase avanzada https://t.co/GZ7PiU6NxX — CNN en Español (@CNNEE) August 19, 2026 También alcanzó su objetivo secundario de prevenir la propagación de la enfermedad hacia otras partes del cuerpo. Por qué importa: El avance impulsa la estrategia de Moderna para diversificarse más allá de su vacuna contra el covid-19. Además, el anuncio tuvo un impacto inmediato entre los inversores, con un fuerte aumento de las acciones de Moderna antes de la apertura del mercado.

Intismeran combina una vacuna personalizada con Keytruda El tratamiento combina Keytruda, la inmunoterapia de Merck, con una vacuna personalizada de ARNm desarrollada por Moderna. La vacuna se desarrolla a partir de un análisis de las mutaciones encontradas en los tumores de cada paciente. En el ensayo participaron 1.137 pacientes considerados de alto riesgo con melanoma en estadios IIB-IV. Los tumores de estos pacientes habían sido extirpados quirúrgicamente antes de participar en el estudio. TE PUEDE INTERESAR: Retiran 3,900 libras de comida para perros por Salmonella en Carolina del Norte: compras en línea también están bajo alerta Los voluntarios fueron asignados aleatoriamente a dos grupos para comparar los resultados del tratamiento. Un grupo recibió hasta nueve dosis de Keytruda junto con la vacuna personalizada de Moderna. El otro recibió solamente Keytruda durante aproximadamente un año. Moderna y Merck señalaron que, hasta el momento, no se han detectado nuevas señales de seguridad durante el ensayo. El estudio todavía continúa y las compañías presentarán los resultados completos en una próxima reunión médica. También compartirán los datos obtenidos con los organismos reguladores.

Resultados anteriores mostraron una reducción del riesgo Merck y Moderna anunciaron resultados positivos en la última fase de ensayos de su tratamiento experimental con ARN mensajero contra el melanoma avanzado.https://t.co/XgkWfVC97v — N+ UNIVISION (@nmasunivision) August 19, 2026 Los nuevos resultados se conocen después de que Moderna y Merck presentaran datos de un ensayo de fase intermedia en enero. Ese estudio mostró una reducción del 49% en el riesgo de recurrencia o muerte después de cinco años. Ahora, el ensayo de fase avanzada representa otro paso para evaluar el potencial del tratamiento personalizado contra el melanoma. El melanoma es considerado el tipo de cáncer de piel más mortal. En 2023, más de 1,5 millones de personas en Estados Unidos vivían con melanoma, según el Instituto Nacional del Cáncer. El avance también forma parte de los esfuerzos de Moderna por ampliar su cartera de productos. La compañía incorporó recientemente una vacuna contra la influenza aprobada por la FDA. Además, mantiene en desarrollo vacunas experimentales dirigidas contra enfermedades como el norovirus y la enfermedad de Lyme.