Retiran 3,900 libras de comida para perros por Salmonella en Carolina del Norte: compras en línea también están bajo alerta
Publicado el19/08/2026 a las 14:22
- Retiran comida para perros por Salmonella
- Tres perros reportaron enfermedades
- Compras online también están afectadas
Un retiro de comida para perros encendió las alertas entre propietarios de mascotas después de que pruebas detectaran contaminación con Salmonella en un producto de Oma’s Pride distribuido en Estados Unidos.
La compañía retiró 639 bolsas de seis libras de Woof Complete Canine Chicken Recipe, equivalentes a 3,900 libras (unos 1,739 kilos aproximadamente) de alimento crudo congelado para perros.
Oma’s Pride informó que tres perros se enfermaron, mientras que hasta el momento no se han reportado enfermedades en personas relacionadas con el producto señalado.
Aunque Carolina del Norte no figura entre los 11 estados donde el alimento fue distribuido a tiendas y mayoristas, compradores del estado pudieron recibirlo mediante pedidos realizados por internet.
Retiro de comida para perros: estos son los puntos clave
- Puntos clave: El retiro no afecta a todos los alimentos de Oma’s Pride, sino específicamente a bolsas de seis libras de Woof Complete Canine Chicken Recipe correspondientes a un lote determinado.
Los propietarios deben buscar en el empaque el SKU F-WOOFC-6, número de lote BB012729 y UPC 8 7938400145 9 para determinar si tienen el producto afectado.
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También deben comprobar dos fechas: el alimento señalado fue fabricado el 27 de enero de 2026 y tiene como fecha de caducidad el 27 de enero de 2029.
- Por qué importa: La Salmonella no representa un riesgo únicamente para los perros que consumen comida contaminada; las personas pueden quedar expuestas al manipular el producto o superficies que tuvieron contacto con este.
Cómo identificar la comida para perros retirada por Salmonella
- El dato: El retiro comprende 3,834 libras de alimento crudo congelado y la empresa reportó enfermedades en tres perros, pero ningún caso en humanos hasta el momento.
Otros productos, tamaños y lotes de Oma’s Pride no forman parte de este retiro, por lo que resulta fundamental comparar todos los datos del empaque antes de desechar otro alimento de la marca.
- El proceso: Los consumidores pueden consultar los retiros de productos veterinarios y alimentos para animales publicados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y buscar por marca.
La revisión debe incluir nombre del producto, tamaño del paquete, UPC, número de lote y fecha de caducidad, debido a que un retiro puede limitarse a una producción específica.
Compraste comida para perros por internet: revisa tus pedidos
Los compradores en línea deben revisar su historial de pedidos y los correos electrónicos enviados por los vendedores, especialmente si ya no conservan la bolsa original del alimento.
Si el empaque fue desechado y no es posible verificar el lote, la recomendación es contactar al fabricante antes de continuar ofreciendo ese alimento a la mascota.
- Qué pueden hacer: Quienes tengan el producto retirado deben suspender inmediatamente su uso y desecharlo de manera segura para impedir que perros, niños u otros animales tengan acceso.
También deben lavar y desinfectar comederos, recipientes, utensilios y superficies que hayan tenido contacto con el alimento potencialmente contaminado.
Síntomas que debes vigilar
Entre las señales asociadas con una infección por Salmonella en perros están letargo, vómitos, fiebre, pérdida de apetito, dolor abdominal, diarrea o diarrea con sangre.
Un perro infectado también puede no mostrar síntomas y aun así transmitir la bacteria a otros animales o personas, aumentando la importancia de extremar la higiene después de manipular alimentos afectados, señaló ‘Fox Business‘ y ‘WRAL‘.
Si un perro consumió el producto retirado y presenta síntomas, sus propietarios deben consultar con un veterinario para determinar los siguientes pasos.
Los clientes que tengan preguntas sobre el retiro o busquen un reembolso pueden comunicarse con Oma’s Pride al 1-800-678-OMAS o mediante el correo hello@omaspride.com.