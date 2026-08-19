Retiran 3,900 libras de comida para perros por Salmonella en Carolina del Norte: compras en línea también están bajo alerta

Retiran comida para perros por Salmonella

Tres perros reportaron enfermedades

Compras online también están afectadas

Un retiro de comida para perros encendió las alertas entre propietarios de mascotas después de que pruebas detectaran contaminación con Salmonella en un producto de Oma’s Pride distribuido en Estados Unidos.

La compañía retiró 639 bolsas de seis libras de Woof Complete Canine Chicken Recipe, equivalentes a 3,900 libras (unos 1,739 kilos aproximadamente) de alimento crudo congelado para perros.

Oma’s Pride informó que tres perros se enfermaron, mientras que hasta el momento no se han reportado enfermedades en personas relacionadas con el producto señalado.

Aunque Carolina del Norte no figura entre los 11 estados donde el alimento fue distribuido a tiendas y mayoristas, compradores del estado pudieron recibirlo mediante pedidos realizados por internet.

Retiro de comida para perros: estos son los puntos clave

Puntos clave: El retiro no afecta a todos los alimentos de Oma’s Pride, sino específicamente a bolsas de seis libras de Woof Complete Canine Chicken Recipe correspondientes a un lote determinado.

Los propietarios deben buscar en el empaque el SKU F-WOOFC-6, número de lote BB012729 y UPC 8 7938400145 9 para determinar si tienen el producto afectado.

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También deben comprobar dos fechas: el alimento señalado fue fabricado el 27 de enero de 2026 y tiene como fecha de caducidad el 27 de enero de 2029.