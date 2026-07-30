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EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto
Los pasaportes conmemorativos de Estados Unidos comenzarán a emitirse el 8 de agosto con una imagen de Trump y ya generan críticas políticas.
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EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto

Publicado el30/07/2026 a las 14:37

El Gobierno de Estados Unidos comenzará a expedir, desde el próximo 8 de agosto, pasaportes conmemorativos que incluyen una imagen del presidente Donald Trump como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

Por qué importa: La decisión convierte a Trump en uno de los símbolos visibles de una conmemoración nacional y reaviva el debate sobre el uso de recursos y emblemas oficiales con fines políticos.

Trump aparecerá en nuevos pasaportes conmemorativos de EE.UU.

Según informó el Departamento de Estado, el pasaporte conmemorativo estará disponible a partir del 8 de agosto en las agencias de pasaportes del país.

La dependencia explicó que el diseño fue creado para celebrar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

En una de las páginas interiores aparece una imagen de Trump de pie, con gesto serio, ligeramente inclinado hacia adelante y con ambos puños apoyados sobre una mesa.

El dato: La fotografía corresponde al diseño interior del pasaporte conmemorativo y no sustituye la imagen oficial del titular del documento.

El anuncio fue acompañado por un mensaje en redes sociales.

«Lo pediste y lo entregamos. A partir del 8 de agosto, solicita un pasaporte conmemorativo del 250 aniversario de Estados Unidos en una agencia de pasaportes cerca de ti», publicó el Departamento de Estado.

La Casa Blanca coloca a Trump en el centro del aniversario de EE.UU.

El nuevo pasaporte forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la Casa Blanca para las celebraciones del 250 aniversario del país.

De acuerdo con la información oficial, el Gobierno también planea emitir monedas con el rostro de Trump.

Además, contempla lanzar billetes con la firma del mandatario como parte de la conmemoración, según Infobae.

Lo que cambia: La imagen del presidente comienza a incorporarse a varios elementos oficiales vinculados con la celebración nacional.

Las festividades del pasado Día de la Independencia también estuvieron marcadas por actos encabezados por Trump.

Según la información de referencia, varios de esos eventos tuvieron un marcado tono electoral.

Los demócratas cuestionan el protagonismo de Trump en la celebración

La iniciativa ha recibido críticas de la oposición demócrata.

Sus dirigentes consideran que las decisiones reflejan una personalización excesiva de una conmemoración que pertenece a todo el país.

Los críticos sostienen que colocar al presidente como figura central del aniversario proyecta una imagen que califican de megalómana.

La disputa: El Gobierno presenta el pasaporte como un homenaje por los 250 años de Estados Unidos, mientras la oposición cuestiona el protagonismo político otorgado al presidente.

Por ahora, el Departamento de Estado mantiene previsto iniciar la emisión de estos pasaportes el 8 de agosto.

Con ello, los ciudadanos que los soliciten podrán obtener una edición conmemorativa que incorpora la imagen de Trump dentro del diseño oficial del documento, en medio de un debate que probablemente continuará durante las celebraciones del histórico aniversario de Estados Unidos.

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