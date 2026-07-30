EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto

El Gobierno de Estados Unidos comenzará a expedir, desde el próximo 8 de agosto, pasaportes conmemorativos que incluyen una imagen del presidente Donald Trump como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

Por qué importa: La decisión convierte a Trump en uno de los símbolos visibles de una conmemoración nacional y reaviva el debate sobre el uso de recursos y emblemas oficiales con fines políticos.

Trump aparecerá en nuevos pasaportes conmemorativos de EE.UU.

EE. UU. lanza el “Pasaporte Patriota” para celebrar su 250.º aniversario El Departamento de Estado presentó el “Pasaporte Patriota”, una edición limitada para conmemorar el 250.º aniversario de Estados Unidos. El documento incluye ilustraciones personalizadas y mantiene los más… pic.twitter.com/jbF9MQWe5N — NX Noticias (@NXNoticias) July 30, 2026

Según informó el Departamento de Estado, el pasaporte conmemorativo estará disponible a partir del 8 de agosto en las agencias de pasaportes del país.

La dependencia explicó que el diseño fue creado para celebrar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

En una de las páginas interiores aparece una imagen de Trump de pie, con gesto serio, ligeramente inclinado hacia adelante y con ambos puños apoyados sobre una mesa.

El dato: La fotografía corresponde al diseño interior del pasaporte conmemorativo y no sustituye la imagen oficial del titular del documento.

El anuncio fue acompañado por un mensaje en redes sociales.

«Lo pediste y lo entregamos. A partir del 8 de agosto, solicita un pasaporte conmemorativo del 250 aniversario de Estados Unidos en una agencia de pasaportes cerca de ti», publicó el Departamento de Estado.