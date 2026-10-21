Gina Hinojosa demanda a Abbott por sus correos con Elon Musk
Publicado el 21/10/2026 a las 17:41
El lunes 19 de octubre de 2026, primer día de votación anticipada en Texas, Gina Hinojosa, representante estatal de Austin y candidata demócrata a gobernadora, anunció una demanda contra la oficina del gobernador republicano Greg Abbott. Busca inspeccionar sin modificaciones las comunicaciones entre esa oficina y Elon Musk y sus empresas, como Tesla y SpaceX.
- La demanda se presentó en un tribunal de distrito del condado de Travis y pide declarar ilegal la negativa a mostrar los documentos.
- En 2025, la oficina de Abbott entregó a The Texas Newsroom 1,374 páginas, casi todas tachadas o totalmente en negro.
- La oficina de Abbott califica la demanda de "un truco político".
Por qué importa: la demanda llega con el voto anticipado en marcha y coloca en el centro de la campaña la relación entre el gobierno estatal y uno de los empresarios más ricos del mundo, además de la transparencia de la oficina del gobernador.
Qué pide Hinojosa al tribunal
Hinojosa sostiene que, como legisladora, tiene derecho a ver información confidencial con fines legislativos según la ley de información pública de Texas. Pide al tribunal que declare ilegal la negativa de la oficina de Abbott y que ordene darle acceso a los documentos. Hizo su solicitud formal el 29 de septiembre.
"La gente tiene derecho a saber, y yo, como su representante, tengo derecho a verlos", afirmó. Añadió: "¿Va a ser un Texas por y para la gente, o es solo el mundo de los multimillonarios y nosotros solo vivimos aquí?". Su abogado, Cris Feldman, dijo que la oficina "ha seguido obstruyendo" su acceso a estos correos "íntimos y vergonzosos".
Los antecedentes: casi 1,400 páginas tachadas
En noviembre de 2025, la oficina de Abbott entregó a The Texas Newsroom 1,374 páginas de comunicaciones. Todas menos unas 200 estaban tachadas o totalmente en negro. La oficina citó confidencialidad comercial, secreto abogado-cliente y protección de deliberaciones internas. La Fiscalía General de Texas respaldó muchas de esas objeciones.
La respuesta de Abbott
El secretario de prensa del gobernador, Andrew Mahaleris, rechazó la acción: "La demanda es infundada y no es más que un acto de desesperación". Acusó a Hinojosa de "abusar de su cargo oficial como legisladora saliente para generar titulares con fines políticos". Y concluyó: "Los texanos ven esto como lo que es: un truco político".
Según NBC News, Musk no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Subsidios, donaciones y Boca Chica
La demanda afirma que Musk ha aportado unos $366 millones a republicanos y comités afines, incluidos montos para ayudar a Abbott, y detalla subsidios estatales a SpaceX, según NBC News. También menciona una posible venta del Parque Estatal Boca Chica, vecino del sitio de lanzamiento de SpaceX cerca de Brownsville. Según KUT, la agencia de Parques y Vida Silvestre de Texas dijo que no considerará esa venta en su reunión de noviembre.
Abbott busca un histórico cuarto mandato, y las encuestas en Texas muestran una carrera más cerrada. Si quieres comparar los planes de cada aspirante, revisa las propuestas de los candidatos sobre el costo de vida.
Cómo votar en Texas
La votación anticipada continúa hasta el 30 de octubre. La elección general es el martes 3 de noviembre de 2026. Consulta tu centro de votación en votetexas.gov o en la oficina electoral de tu condado.
Fuentes: KUT / The Texas Newsroom; NBC News; CBS Austin; FOX 7 Austin. Datos consultados el 21 de octubre de 2026.