El lunes 19 de octubre de 2026, primer día de votación anticipada en Texas, Gina Hinojosa, representante estatal de Austin y candidata demócrata a gobernadora, anunció una demanda contra la oficina del gobernador republicano Greg Abbott. Busca inspeccionar sin modificaciones las comunicaciones entre esa oficina y Elon Musk y sus empresas, como Tesla y SpaceX.

La demanda se presentó en un tribunal de distrito del condado de Travis y pide declarar ilegal la negativa a mostrar los documentos.

En 2025, la oficina de Abbott entregó a The Texas Newsroom 1,374 páginas, casi todas tachadas o totalmente en negro.

La oficina de Abbott califica la demanda de "un truco político".

Por qué importa: la demanda llega con el voto anticipado en marcha y coloca en el centro de la campaña la relación entre el gobierno estatal y uno de los empresarios más ricos del mundo, además de la transparencia de la oficina del gobernador.

Qué pide Hinojosa al tribunal

Hinojosa sostiene que, como legisladora, tiene derecho a ver información confidencial con fines legislativos según la ley de información pública de Texas. Pide al tribunal que declare ilegal la negativa de la oficina de Abbott y que ordene darle acceso a los documentos. Hizo su solicitud formal el 29 de septiembre.

"La gente tiene derecho a saber, y yo, como su representante, tengo derecho a verlos", afirmó. Añadió: "¿Va a ser un Texas por y para la gente, o es solo el mundo de los multimillonarios y nosotros solo vivimos aquí?". Su abogado, Cris Feldman, dijo que la oficina "ha seguido obstruyendo" su acceso a estos correos "íntimos y vergonzosos".

Los antecedentes: casi 1,400 páginas tachadas

En noviembre de 2025, la oficina de Abbott entregó a The Texas Newsroom 1,374 páginas de comunicaciones. Todas menos unas 200 estaban tachadas o totalmente en negro. La oficina citó confidencialidad comercial, secreto abogado-cliente y protección de deliberaciones internas. La Fiscalía General de Texas respaldó muchas de esas objeciones.

La respuesta de Abbott

El secretario de prensa del gobernador, Andrew Mahaleris, rechazó la acción: "La demanda es infundada y no es más que un acto de desesperación". Acusó a Hinojosa de "abusar de su cargo oficial como legisladora saliente para generar titulares con fines políticos". Y concluyó: "Los texanos ven esto como lo que es: un truco político".