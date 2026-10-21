Trump anuncia una ofensiva millonaria para conservar el control del Congreso
Publicado el 20/10/2026 a las 20:03
- Trump promete superar 400 millones.
- El origen requiere mayor desglose.
- Bloomberg también refuerza financiamiento demócrata.
Donald Trump anunció este martes 20 de octubre que el gasto para respaldar a candidatos republicanos superará los 400 millones de dólares durante las elecciones de mitad de mandato.
En Truth Social, el presidente aseguró que ya se destinaron más de 300 millones a publicidad, contacto con votantes, mítines y programas de movilización electoral.
Trump presentó los comicios como decisivos para el país, mientras su partido busca conservar el control del Congreso en la votación del 3 de noviembre.
La cifra anunciada incluye recursos que, según el mandatario, ya fueron utilizados; no representa una inversión adicional de 400 millones sobre lo previamente gastado.
De dónde sale el dinero para apoyar a los republicanos
Trump anuncia inversión de más de 400 mdd para elecciones intermedias
El presidente Donald Trump anunció en Truth Social una inversión superior a los 400 millones de dólares para respaldar al Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.
El jefe de la Casa Blanca detalló que más de 300 millones ya fueron asignados a publicidad, mítines y programas de movilización de votantes. La medida responde a su estrategia frente al panorama político nacional e internacional.
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— NX Noticias (@NXNoticias) October 20, 2026
La publicación presidencial no aclaró si alguna parte del monto procede de su patrimonio personal ni ofreció un desglose completo por organización o candidatura.
Según The Washington Post, los recursos están vinculados al supercomité de acción política MAGA Inc. y a la organización sin fines de lucro Securing American Greatness.
Por ello, presentar el anuncio como una donación personal de Trump atribuiría al presidente un origen del dinero que su mensaje no documenta.
El diario también señala diferencias de transparencia: MAGA Inc. presenta informes financieros federales, mientras la organización sin fines de lucro no debe identificar públicamente a sus donantes.
La ventaja financiera republicana enfrenta una prueba electoral[caption id="attachment_1697642" align="alignnone" width="1200"] Trump anuncia más de 400 millones para republicanos en 2026 FOTO: EFE[/caption]
Los grupos aliados del presidente llegaron a esta etapa de campaña con una importante capacidad financiera para sostener anuncios y otras actividades electorales.
El material de referencia sitúa las reservas de MAGA Inc. cerca de los 416 millones de dólares al cierre de agosto, antes del tramo final.
Sin embargo, disponer de más recursos no asegura conservar escaños: el dinero financia operaciones de campaña, pero el resultado depende de los votos.
La presión sobre los republicanos explica la relevancia de decidir dónde concentrar publicidad y movilización cuando varias contiendas pueden resolverse por márgenes estrechos.
Bloomberg destina millones al esfuerzo de los demócratas
El anuncio de Trump coincidió con la noticia de que Michael Bloomberg aportará alrededor de 80 millones de dólares para respaldar a los demócratas.
El exalcalde de Nueva York busca impulsar candidaturas en la recta final, cuando ambos partidos intensifican sus esfuerzos para definir el próximo Congreso.
Las cifras muestran dos grandes apuestas financieras, aunque no permiten comparar por sí solas todos los recursos disponibles para cada partido.
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También conviene distinguir entre dinero recaudado, efectivo disponible, publicidad reservada y gasto ejecutado: son categorías diferentes y sumarlas puede producir conclusiones equivocadas.
Qué está en juego para los votantes hispanos
La elección determinará el equilibrio legislativo que acompañará la segunda mitad del mandato de Trump y la capacidad de su partido para impulsar propuestas.
Para las comunidades hispanas, esa disputa importa por el papel del Congreso en debates sobre inmigración, presupuesto federal y prioridades económicas.
Los pronósticos sobre posibles cambios de escaños describen escenarios competitivos; no equivalen a resultados ni garantizan una victoria para alguno de los partidos.
Los ciudadanos habilitados para votar pueden consultar a su autoridad electoral estatal para confirmar registro, lugar de votación y plazos aplicables a su modalidad de sufragio.
FUENTE: forbes