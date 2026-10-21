Trump promete superar 400 millones.

El origen requiere mayor desglose.

Bloomberg también refuerza financiamiento demócrata.

Donald Trump anunció este martes 20 de octubre que el gasto para respaldar a candidatos republicanos superará los 400 millones de dólares durante las elecciones de mitad de mandato.

En Truth Social, el presidente aseguró que ya se destinaron más de 300 millones a publicidad, contacto con votantes, mítines y programas de movilización electoral.

Trump presentó los comicios como decisivos para el país, mientras su partido busca conservar el control del Congreso en la votación del 3 de noviembre.

La cifra anunciada incluye recursos que, según el mandatario, ya fueron utilizados; no representa una inversión adicional de 400 millones sobre lo previamente gastado.

De dónde sale el dinero para apoyar a los republicanos

Trump anuncia inversión de más de 400 mdd para elecciones intermedias El presidente Donald Trump anunció en Truth Social una inversión superior a los 400 millones de dólares para respaldar al Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. El jefe de la Casa Blanca detalló que más de 300 millones ya fueron asignados a publicidad, mítines y programas de movilización de votantes. La medida responde a su estrategia frente al panorama político nacional e internacional. #donaldtrump #estadosunidos #elecciones #partidorepublicano — NX Noticias (@NXNoticias) October 20, 2026



La publicación presidencial no aclaró si alguna parte del monto procede de su patrimonio personal ni ofreció un desglose completo por organización o candidatura.

Según The Washington Post, los recursos están vinculados al supercomité de acción política MAGA Inc. y a la organización sin fines de lucro Securing American Greatness.

Por ello, presentar el anuncio como una donación personal de Trump atribuiría al presidente un origen del dinero que su mensaje no documenta.

El diario también señala diferencias de transparencia: MAGA Inc. presenta informes financieros federales, mientras la organización sin fines de lucro no debe identificar públicamente a sus donantes.