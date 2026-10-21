Trump vincula protestas e inmigración.

Macron rechaza las acusaciones estadounidenses.

Economía encabeza las prioridades latinas.

Donald Trump trasladó las protestas de Francia e Italia al debate estadounidense: atribuyó los disturbios a la inmigración cuando faltan dos semanas para las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El 19 de octubre, desde la Casa Blanca, el presidente relacionó las movilizaciones en ambos países con la llegada de inmigrantes y reclamó cerrar las fronteras europeas.

Sus declaraciones incluyeron a Italia, gobernada por Giorgia Meloni, cuya afinidad política con Trump y sus restricciones migratorias no evitaron el cuestionamiento del mandatario.

El mensaje presenta la inestabilidad europea como una advertencia para Estados Unidos. Sin embargo, atribuir las protestas a la inmigración no demuestra qué las provocó.

Macron rechaza el relato de Trump sobre los disturbios

DONALD TRUMP DIJO QUE FRANCIA “ESTÁ EN LLAMAS” Y “DESTROZADO” POR LA INMIGRACIÓN El presidente estadounidense atribuyó los disturbios al flujo migratorio y exigió clausurar pasos fronterizos “antes de que sea tarde”. Las violentas protestas del sábado dejaron 1.800 detenidos, más de 500 policías heridos y 1.500 comercios dañados 🔗https://t.co/6l0plSCZQ3 — Infobae América (@infobaeamerica) October 18, 2026



Las movilizaciones francesas recogen reclamos por el poder adquisitivo, los combustibles y los servicios públicos. Los episodios de violencia añadieron una crisis de seguridad al descontento social.

Este 21 de octubre, Emmanuel Macron acusó a dirigentes extranjeros de difundir desinformación y aprovechar políticamente los disturbios. Al preguntarle si aludía a Trump, lo incluyó entre los señalados.

Según Reuters, el presidente estadounidense responsabilizó a inmigrantes y al islam radical sin presentar pruebas. Macron rechazó esa interpretación de la crisis francesa.

En Italia, las protestas también han expresado malestar por los precios. La cercanía ideológica entre Trump y Meloni no elimina las diferencias entre sus respectivos contextos nacionales.