Trump culpa a la inmigración por las protestas europeas mientras el bolsillo inquieta al voto latino
Publicado el 21/10/2026 a las 19:37
- Trump vincula protestas e inmigración.
- Macron rechaza las acusaciones estadounidenses.
- Economía encabeza las prioridades latinas.
Donald Trump trasladó las protestas de Francia e Italia al debate estadounidense: atribuyó los disturbios a la inmigración cuando faltan dos semanas para las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
El 19 de octubre, desde la Casa Blanca, el presidente relacionó las movilizaciones en ambos países con la llegada de inmigrantes y reclamó cerrar las fronteras europeas.
Sus declaraciones incluyeron a Italia, gobernada por Giorgia Meloni, cuya afinidad política con Trump y sus restricciones migratorias no evitaron el cuestionamiento del mandatario.
El mensaje presenta la inestabilidad europea como una advertencia para Estados Unidos. Sin embargo, atribuir las protestas a la inmigración no demuestra qué las provocó.
Macron rechaza el relato de Trump sobre los disturbios
DONALD TRUMP DIJO QUE FRANCIA “ESTÁ EN LLAMAS” Y “DESTROZADO” POR LA INMIGRACIÓN
El presidente estadounidense atribuyó los disturbios al flujo migratorio y exigió clausurar pasos fronterizos “antes de que sea tarde”. Las violentas protestas del sábado dejaron 1.800 detenidos, más de 500 policías heridos y 1.500 comercios dañados
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— Infobae América (@infobaeamerica) October 18, 2026
Las movilizaciones francesas recogen reclamos por el poder adquisitivo, los combustibles y los servicios públicos. Los episodios de violencia añadieron una crisis de seguridad al descontento social.
Este 21 de octubre, Emmanuel Macron acusó a dirigentes extranjeros de difundir desinformación y aprovechar políticamente los disturbios. Al preguntarle si aludía a Trump, lo incluyó entre los señalados.
Según Reuters, el presidente estadounidense responsabilizó a inmigrantes y al islam radical sin presentar pruebas. Macron rechazó esa interpretación de la crisis francesa.
En Italia, las protestas también han expresado malestar por los precios. La cercanía ideológica entre Trump y Meloni no elimina las diferencias entre sus respectivos contextos nacionales.
Elecciones de noviembre: el voto latino complica a los republicanos[caption id="attachment_1697759" align="alignnone" width="1200"] Trump culpa a inmigrantes por protestas en Francia e Italia FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
El debate llega mientras los republicanos buscan conservar apoyos entre los hispanos. Una encuesta de Pew Research Center muestra una ventaja demócrata entre los votantes latinos registrados.
El 51% respalda a candidatos demócratas a la Cámara de Representantes, frente al 24% que prefiere republicanos. Otro 18% permanece indeciso y 7% elegiría otra opción.
La aprobación presidencial de Trump entre este electorado se ubica en 24%, según el informe publicado el 16 de octubre, por debajo del 38% de febrero de 2025.
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El estudio incluyó a 774 votantes hispanos registrados, entrevistados entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre. Sus resultados describen preferencias, no garantizan el desenlace electoral.
Economía e inmigración: las prioridades del electorado hispano
Para el 86% de los votantes latinos registrados, la economía es muy importante al decidir su voto al Congreso. La inmigración alcanza el 64%.
Además, el 74% considera que las políticas económicas de Trump han empeorado las condiciones. Esa cifra mide una evaluación económica específica, no su desaprobación presidencial general.
Estos datos sugieren una dificultad para el oficialismo: insistir en las fronteras puede conectar con sus simpatizantes, pero deja pendientes respuestas sobre precios, vivienda y empleo.
La eficacia electoral del mensaje sigue abierta. Las encuestas muestran que el bolsillo ocupa un lugar central entre los hispanos, incluso cuando la inmigración domina las declaraciones presidenciales.
FUENTE: articulo14, infobae