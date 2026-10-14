Las encuestas en Texas publicadas en las últimas semanas muestran carreras más ajustadas de lo esperado para los republicanos a pocas semanas de la elección del 3 de noviembre de 2026. Los sondeos no coinciden entre sí: algunos dan ventaja al gobernador Greg Abbott y otros a su rival demócrata, Gina Hinojosa. Entre los votantes latinos, la preocupación por el costo de vida pesa mucho.

Según una encuesta Siena/ReconMR de votantes probables, publicada el 13 de octubre de 2026, Abbott lidera 48% a 47% y James Talarico (D) supera a Ken Paxton (R) 48% a 44% en el Senado.

Otras encuestas recientes dan resultados mixtos para la gobernación: Fox News favorece a Abbott y YouGov y The New York Times/Siena favorecen a Hinojosa.

Entre los latinos de clase trabajadora, el costo de vida es la principal preocupación, según UnidosUS.

Por qué importa: Texas no elige a un demócrata para un cargo estatal desde 1994. Una carrera cerrada puede cambiar dónde se gasta dinero y a quién se intenta movilizar, y los votantes latinos son un grupo clave en esa disputa.

Un empate técnico en la carrera a gobernador

En la encuesta Siena/ReconMR, Abbott tiene 48% y Hinojosa 47%. En septiembre, esa misma encuesta daba a Hinojosa 49% contra 45%. La aprobación de Abbott está en 48% a favor y 51% en contra. En el Senado, Talarico tiene 48% y Paxton 44%; en septiembre eran 49% y 43%. En la boleta genérica al Congreso, los demócratas tienen 47% y los republicanos 46%.

El mapa regional muestra la división. Abbott lidera por 25 puntos en el Texas rural. Hinojosa gana 75% a 22% en Austin, 52% a 44% en Houston y 53% a 42% en San Antonio y el sur del estado. En Dallas-Fort Worth están empatados en 48%. Entre los independientes, Hinojosa gana 57% a 34%.

El 56% de los encuestados dice que las tácticas de ICE "han ido demasiado lejos", y el 54% se opone a cómo ICE arresta a las personas, frente a 42% a favor. El encuestador Hendren, de ReconMR, resumió: "En una situación inusual para el gobernador de tres periodos, Abbott entra en las últimas semanas de campaña en la más reñida de las batallas con Hinojosa".

Otras encuestas no cuentan la misma historia

Según el Texas Politics Project de la Universidad de Texas, una encuesta de YouGov (28 de septiembre al 5 de octubre) dio a Hinojosa 48% y a Abbott 47%. Otra de The New York Times/Siena (21 al 30 de septiembre) dio 49% a 46% a favor de Hinojosa. En cambio, Fox News (24 al 28 de septiembre) midió a Abbott con 52% y a Hinojosa con 47%.

Según The Center Square, el 12 de octubre RealClearPolitics calificó la carrera a gobernador como "toss-up" (pronóstico reservado) por primera vez en la carrera política de Abbott. Ese mismo medio señaló que el mercado de predicciones Polymarket aún daba a Abbott un 80% de probabilidad de ganar.