Siete de cada diez desconfían de que Trump acepte una derrota republicana en legislativas

Siete de cada diez desconfían de Trump

Solo 28 % cree que aceptaría perder

Mayoría confía en la limpieza electoral

Desconfían de Trump elecciones. Siete de cada diez estadounidenses desconfían de que el presidente de su país, Donald Trump, reconozca los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre, si estas terminan en una derrota para el Partido Republicano, según datos de una encuesta de Ipsos para los medios ABC y Washington Post.

Según este estudio, solo el 28 % de los ciudadanos confía en que Trump acepte un resultado desfavorable, siendo un 10 % quienes están "muy" seguros y un 18 % los que lo creen "de alguna forma".

No opinan lo mismo de los demócratas

En el caso de los votantes demócratas, la desconfianza se eleva al 94 %, una cifra que contrasta con el 63 % de republicanos que sí esperan que su líder acepte los resultados si pierde, un 74 % en el caso de los 'MAGA', la corriente del partido más afín a Trump y que representa a seis de cada diez según la encuesta.

El propio mandatario volvió a cargar contra la fiabilidad del sistema electoral cuando, a inicios de este mes, afirmó que existe "mucho fraude" y manifestó su preferencia porque los ciudadanos "votaran en persona".