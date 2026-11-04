Zelenski condecora a Melania Trump con la Orden de la Princesa Olga

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, otorgó a Melania Trump la Orden de la Princesa Olga de primera clase, una condecoración ucraniana que se concede a mujeres. Según UNITED24 Media, el decreto (n.º 1079/2026) se publicó el 2 de noviembre en el sitio web de la Presidencia de Ucrania. La noticia se conoce la víspera de que la primera dama reúna en la Casa Blanca, el jueves 5 de noviembre de 2026, a representantes de Rusia y Ucrania.

El decreto reconoce su apoyo humanitario y su labor benéfica en favor de niños y civiles ucranianos afectados por la guerra.

Un alto el fuego localizado en Oleshky, en la región de Jersón, duró del 27 de octubre al 2 de noviembre y permitió evacuar a casi 800 personas, según la oficina de la primera dama.

Este jueves a las 11:00 a.m. (hora del Este), la primera dama dará un discurso sobre el tema y recibirá a delegaciones de ambos países.

Por qué importa: es un hecho poco habitual que una primera dama de EE.UU. participe en un contacto directo entre dos países en guerra. Además, la reunión ocurre pocos días antes de una nueva ronda de conversaciones de paz mediadas por EE.UU.

Por qué la condecoran

El decreto cita su «significativa contribución personal al apoyo humanitario a Ucrania, su activa defensa de los derechos humanos y sus actividades benéficas dirigidas a rescatar a niños y ciudadanos ucranianos afectados por la agresión rusa, deportados ilegalmente y desplazados por la fuerza desde los territorios de Ucrania ocupados temporalmente por la Federación Rusa».

En otro decreto, Zelenski concedió la distinción Corazón de Oro a Mark Beckman, asesor de la primera dama, según Ukrinform.

El alto el fuego de Oleshky

El 23 de octubre, la Casa Blanca anunció que la primera dama había ayudado a lograr un acuerdo entre Ucrania y Rusia para suspender temporalmente las operaciones militares en Oleshky, ciudad de la región de Jersón ocupada por Rusia. El objetivo era permitir la entrada de ayuda humanitaria y la evacuación de civiles por un corredor seguro.

«La situación en Oleshky es desesperada. Oleshky es una ciudad en el frente de guerra al borde del desastre», afirmó Melania Trump, que subrayó la necesidad urgente de comida, agua potable, medicinas y atención médica. La mayoría de quienes siguen en la ciudad son personas mayores.

Según Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), la pausa localizada se mantuvo del 27 de octubre al 2 de noviembre. De acuerdo con la oficina de la primera dama, se entregó ayuda crítica y casi 800 personas pudieron volver a territorio controlado por Ucrania.