Trump anuncia que EE.UU. dejará de dar ayuda a Israel a finales de 2026
Publicado el 04/11/2026 a las 09:52
El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos dejará de dar la ayuda a Israel, de unos $4,000 millones al año, a finales de 2026. Lo dijo el martes 3 de noviembre, día de las elecciones, en una entrevista con "Fox & Friends". Sin embargo, el acuerdo vigente se extiende hasta 2028 y, hasta ahora, no se han hecho públicos los detalles de cómo se aplicaría el corte.
- Trump dice que Israel "ya no la necesita" y que el plan lo planteó el primer ministro Benjamin Netanyahu.
- El memorando de entendimiento vigente prevé unos $3,800 millones anuales hasta 2028, y la oficina de Netanyahu no confirmó de inmediato el supuesto acuerdo.
- En Israel, altos funcionarios económicos advierten de un posible costo de unos $8,000 millones para los contribuyentes.
Por qué importa: Estados Unidos ha sido durante décadas el principal respaldo militar de Israel. Un cambio de esa magnitud afectaría al presupuesto de defensa israelí, a la relación entre ambos países y al debate político en Washington.
Lo que dijo Trump
Según Fox News, Trump declaró: "Les dábamos 4.000 millones de dólares —se los damos—, pero se corta a finales de año". Añadió que Israel "es un país muy próspero", que puede comprar sus propias armas y que la ayuda incluye "cosas y dinero": asistencia militar, efectivo o "trueque".
El presidente aseguró que lleva años hablando del tema con Netanyahu y que la idea partió del propio primer ministro. Según Bloomberg Línea, dijo que "hace meses" acordaron dejar de dar el dinero y que "a ellos les parece bien". También afirmó que, si Israel la necesitara más adelante, Estados Unidos se la daría.
Trump reconoció además un componente político. Mencionó la carrera al Senado en Míchigan entre el demócrata Abdul El-Sayed y el republicano Mike Rogers: "¿Por qué deberíamos sufrir los ataques de lunáticos como un El-Sayed cuando no la necesitan? Es un mal argumento de campaña". Según Bloomberg Línea, sostuvo que la izquierda usa el pago como "señal de injusticia". Según Reuters, Estados Unidos seguirá vendiendo armas a Israel.
Lo que dice el acuerdo vigente hasta 2028
El memorando firmado en 2016, durante el gobierno de Barack Obama, cubre los años fiscales 2019 a 2028, según The Jewish Weekly. Reuters señaló que Trump no explicó cómo se detendría el dinero a fin de año, dado que el pacto sigue vigente.
|Concepto
|Cifra
|Ayuda anual actual
|$3,800 millones
|Total del memorando
|$38,000 millones
|Financiamiento Militar Extranjero (FMF)
|$33,000 millones
|Defensa antimisiles
|$5,000 millones
|Vigencia
|Años fiscales 2019-2028
Según The Jewish Weekly, sin una acción del Congreso o una renegociación formal, el presidente no puede cancelar por su cuenta fondos ya aprobados. Infolibre recuerda que Estados Unidos ha dado más de $300,000 millones en asistencia a Israel desde 1948 y más de $16,000 millones en ayuda militar directa desde octubre de 2023.
Sorpresa en Israel
Según Ynet, el Ministerio de Hacienda israelí no sabía que Trump haría el anuncio y declinó comentarlo oficialmente. En Israel se interpreta que el presidente se refería al fin del memorando. Hasta el martes no se había hecho público ningún acuerdo para terminar por completo la ayuda.
Altos funcionarios económicos dijeron a Ynet que sería una decisión grave: "Renunciar a dos años de ayuda son en esencia 8.000 millones de dólares. ¿De dónde los sacaremos? Claramente, de los impuestos de los ciudadanos".
Netanyahu, por su parte, ya había hablado de reducir esa dependencia. Según Infolibre, en mayo de 2026 dijo a CBS que quería "reducir a cero" el apoyo financiero estadounidense. En octubre, según Fox News, advirtió a un canal israelí: "prepárense y acostúmbrense a que eso no va a pasar, porque Estados Unidos ha cambiado". Fox señala que no se han detallado plazos ni condiciones.
Qué sigue
Quedan sin respuesta varias preguntas: si habrá una renegociación formal, si el Congreso intervendrá y qué pasará con los fondos del memorando para 2027 y 2028. Tampoco está claro si el corte afectaría también a la defensa antimisiles.
El tema pesó en la campaña de medio mandato. Según EFE, El-Sayed, quien ganó el escaño de Míchigan según proyecciones de AP y CNN, hizo campaña en contra de la ayuda militar a Israel. Puedes consultar el panorama general en nuestros resultados de las elecciones.
Por ahora, la oficina de Netanyahu no ha confirmado el supuesto acuerdo. Habrá que ver si la Casa Blanca y Jerusalén presentan un plan detallado antes de que termine el año.
Fuentes: Fox News; Reuters; Bloomberg Línea; Ynet; Infolibre. Datos consultados el 4 de noviembre de 2026.