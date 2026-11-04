El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos dejará de dar la ayuda a Israel, de unos $4,000 millones al año, a finales de 2026. Lo dijo el martes 3 de noviembre, día de las elecciones, en una entrevista con "Fox & Friends". Sin embargo, el acuerdo vigente se extiende hasta 2028 y, hasta ahora, no se han hecho públicos los detalles de cómo se aplicaría el corte.

Trump dice que Israel "ya no la necesita" y que el plan lo planteó el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El memorando de entendimiento vigente prevé unos $3,800 millones anuales hasta 2028, y la oficina de Netanyahu no confirmó de inmediato el supuesto acuerdo.

En Israel, altos funcionarios económicos advierten de un posible costo de unos $8,000 millones para los contribuyentes.

Por qué importa: Estados Unidos ha sido durante décadas el principal respaldo militar de Israel. Un cambio de esa magnitud afectaría al presupuesto de defensa israelí, a la relación entre ambos países y al debate político en Washington.

Lo que dijo Trump

Según Fox News, Trump declaró: "Les dábamos 4.000 millones de dólares —se los damos—, pero se corta a finales de año". Añadió que Israel "es un país muy próspero", que puede comprar sus propias armas y que la ayuda incluye "cosas y dinero": asistencia militar, efectivo o "trueque".

El presidente aseguró que lleva años hablando del tema con Netanyahu y que la idea partió del propio primer ministro. Según Bloomberg Línea, dijo que "hace meses" acordaron dejar de dar el dinero y que "a ellos les parece bien". También afirmó que, si Israel la necesitara más adelante, Estados Unidos se la daría.

Trump reconoció además un componente político. Mencionó la carrera al Senado en Míchigan entre el demócrata Abdul El-Sayed y el republicano Mike Rogers: "¿Por qué deberíamos sufrir los ataques de lunáticos como un El-Sayed cuando no la necesitan? Es un mal argumento de campaña". Según Bloomberg Línea, sostuvo que la izquierda usa el pago como "señal de injusticia". Según Reuters, Estados Unidos seguirá vendiendo armas a Israel.

Lo que dice el acuerdo vigente hasta 2028

El memorando firmado en 2016, durante el gobierno de Barack Obama, cubre los años fiscales 2019 a 2028, según The Jewish Weekly. Reuters señaló que Trump no explicó cómo se detendría el dinero a fin de año, dado que el pacto sigue vigente.