JD Vance culpa a la guerra con Irán de la derrota republicana y marca distancia con Trump

Vance responsabiliza directamente a la guerra.

Demócratas recuperan el control del Congreso.

Votantes republicanos cambiaron su apoyo electoral.

JD Vance culpa guerra. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, responsabilizó a la guerra con Irán de la contundente derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas del martes 3 de noviembre, en las que los demócratas recuperaron el control del Congreso.

En una extensa publicación en X, Vance reconoció que el descontento provocado por el conflicto iniciado por Donald Trump fue determinante para que numerosos estadounidenses cambiaran su voto, según informó la agencia EFE.

"La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche", escribió el vicepresidente, quien había mostrado reservas sobre la intervención militar.

JD Vance culpa guerra y reconoce que los votantes castigaron a los republicanos

El vicepresidente aseguró que los resultados electorales dejaron en evidencia el rechazo de una parte importante del electorado a la guerra, que continúa sin perspectivas claras de un acuerdo de paz.

Vance advirtió que algunos republicanos podrían intentar justificar el conflicto, incluso después de perder el control del Senado, pero insistió en que el motivo de la derrota resulta evidente.

"Cualquier conversación honesta sobre el rumbo que debemos tomar a partir de ahora tiene que empezar por ahí", afirmó.

El posible aspirante presidencial de 2028 también reconoció que quienes habían advertido sobre las consecuencias políticas del conflicto tenían motivos para sentirse reivindicados.

"A quienes están furiosos y quieren decir 'se lo advertimos': tienen razón, nos lo advirtieron", escribió.