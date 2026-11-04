JD Vance culpa a la guerra con Irán de la derrota republicana y marca distancia con Trump
Publicado el 04/11/2026 a las 14:57
- Vance responsabiliza directamente a la guerra.
- Demócratas recuperan el control del Congreso.
- Votantes republicanos cambiaron su apoyo electoral.
JD Vance culpa guerra. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, responsabilizó a la guerra con Irán de la contundente derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas del martes 3 de noviembre, en las que los demócratas recuperaron el control del Congreso.
En una extensa publicación en X, Vance reconoció que el descontento provocado por el conflicto iniciado por Donald Trump fue determinante para que numerosos estadounidenses cambiaran su voto, según informó la agencia EFE.
"La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche", escribió el vicepresidente, quien había mostrado reservas sobre la intervención militar.
JD Vance culpa guerra y reconoce que los votantes castigaron a los republicanos
El vicepresidente aseguró que los resultados electorales dejaron en evidencia el rechazo de una parte importante del electorado a la guerra, que continúa sin perspectivas claras de un acuerdo de paz.
Vance advirtió que algunos republicanos podrían intentar justificar el conflicto, incluso después de perder el control del Senado, pero insistió en que el motivo de la derrota resulta evidente.
"Cualquier conversación honesta sobre el rumbo que debemos tomar a partir de ahora tiene que empezar por ahí", afirmó.
El posible aspirante presidencial de 2028 también reconoció que quienes habían advertido sobre las consecuencias políticas del conflicto tenían motivos para sentirse reivindicados.
"A quienes están furiosos y quieren decir 'se lo advertimos': tienen razón, nos lo advirtieron", escribió.
JD Vance culpa guerra: Republicanos perdieron votantes que apoyaron a Trump en 2024
Vance sostuvo que el principal problema de su partido no fue la participación electoral, sino el cambio de preferencias entre ciudadanos que habían respaldado a Trump y al propio vicepresidente en 2024.
Según su análisis, una parte de esos electores decidió apoyar a los candidatos demócratas durante las elecciones legislativas.
El vicepresidente también reconoció que el mensaje económico republicano pudo haber resultado insuficiente durante la recta final de la campaña.
Sin embargo, insistió en que la guerra fue el factor central del resultado electoral.
"Tenía una sensación negativa de cara al martes, pero aun así, esto me dejó impactado", agregó.
Trump defiende los ataques contra Irán pese al resultado
Donald Trump reconoció en declaraciones a Fox News que el conflicto con Irán influyó en el desempeño republicano durante las elecciones.
No obstante, el mandatario continuó defendiendo su decisión de atacar a la República Islámica con el objetivo declarado de poner fin a su programa nuclear.
La guerra también ha provocado interrupciones en el tráfico comercial del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte de petróleo.
El aumento de los precios de la gasolina y el diésel, junto con la inflación, alimentó el malestar económico de los votantes, según el despacho de EFE.
Demócratas logran importantes victorias en el Senado
La denominada ola azul superó las expectativas electorales y permitió a los demócratas conquistar escaños del Senado en Texas, Kansas, Maine, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa y Ohio.
En Míchigan, Abdul El-Sayed consiguió una victoria histórica al convertirse en el primer musulmán elegido para representar al estado en la Cámara Alta.
Al cierre del reporte de EFE, las contiendas de Alaska y Misisipi permanecían sin un ganador definido, aunque los candidatos demócratas mantenían ventajas estrechas.
Los demócratas también recuperaron la Cámara de Representantes, donde podrían alcanzar hasta 258 escaños, según las proyecciones de NBC citadas por EFE.
Esa cifra superaría ampliamente los 218 asientos necesarios para controlar la Cámara Baja y complicaría la agenda legislativa de Trump durante los dos años restantes de su mandato.
Fuente: Agencia EFE, Washington, 4 de noviembre de 2026. Declaraciones de JD Vance en X, comentarios de Donald Trump a Fox News y proyecciones electorales de NBC citadas por EFE.