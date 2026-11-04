Trump culpa a la guerra con Irán de la derrota republicana, pero asegura que volvería a atacar

Trump reconoce impacto electoral del conflicto.

Vance responsabiliza directamente a la guerra.

Demócratas controlarán ambas cámaras del Congreso

Trump reacción derrota elecciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este miércoles 4 de noviembre que la guerra con Irán contribuyó a la contundente derrota republicana en las elecciones de medio mandato, debido al aumento de los precios de los combustibles.

Sin embargo, aseguró que volvería a ordenar los ataques contra la República Islámica si tuviera que tomar nuevamente esa decisión, según informó la agencia EFE.

"Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", declaró.

Trump reacción derrota elecciones: admite que la guerra elevó el precio de la gasolina

[caption id="attachment_1699680" align="alignnone" width="1200"]Donald Trump reapareció ante la prensa para mostrar las obras del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, un día después de la victoria demócrata en el Congreso. Crédito: EFE.[/caption]

Las declaraciones surgieron después de que el vicepresidente JD Vance responsabilizara directamente al conflicto de los resultados electorales que dejaron a los republicanos sin el control del Congreso.

Trump reconoció que las críticas de Vance eran "en gran medida, cierto", al señalar que la guerra "provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina".

Estados Unidos e Israel iniciaron ataques conjuntos contra Irán el pasado 28 de febrero, por orden de Trump, desencadenando un conflicto que continúa abierto ocho meses después.

La guerra también ha afectado el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte internacional de petróleo.