Trump culpa a la guerra con Irán de la derrota republicana, pero asegura que volvería a atacar
Publicado el 04/11/2026 a las 14:55
- Trump reconoce impacto electoral del conflicto.
- Vance responsabiliza directamente a la guerra.
- Demócratas controlarán ambas cámaras del Congreso
Trump reacción derrota elecciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este miércoles 4 de noviembre que la guerra con Irán contribuyó a la contundente derrota republicana en las elecciones de medio mandato, debido al aumento de los precios de los combustibles.
Sin embargo, aseguró que volvería a ordenar los ataques contra la República Islámica si tuviera que tomar nuevamente esa decisión, según informó la agencia EFE.
"Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, porque, a largo plazo, es la única solución. No se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear", declaró.
Trump reacción derrota elecciones: admite que la guerra elevó el precio de la gasolina[caption id="attachment_1699680" align="alignnone" width="1200"] Donald Trump reapareció ante la prensa para mostrar las obras del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, un día después de la victoria demócrata en el Congreso. Crédito: EFE.[/caption]
Las declaraciones surgieron después de que el vicepresidente JD Vance responsabilizara directamente al conflicto de los resultados electorales que dejaron a los republicanos sin el control del Congreso.
Trump reconoció que las críticas de Vance eran "en gran medida, cierto", al señalar que la guerra "provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina".
Estados Unidos e Israel iniciaron ataques conjuntos contra Irán el pasado 28 de febrero, por orden de Trump, desencadenando un conflicto que continúa abierto ocho meses después.
La guerra también ha afectado el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte internacional de petróleo.
JD Vance responsabiliza al conflicto de la derrota
El vicepresidente fue más contundente al analizar los resultados de las elecciones legislativas, que dieron amplias mayorías a los demócratas en ambas cámaras.
"La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche", escribió Vance en su cuenta de X.
La derrota complica los dos años restantes del mandato de Trump, quien enfrentará un Congreso controlado por la oposición.
El resultado también refleja el descontento de los votantes por la inflación y el encarecimiento de la gasolina, factores que marcaron la campaña electoral.
Trump descarta un juicio político impulsado por los demócratas
Tras perder el control del Congreso, Trump fue cuestionado sobre la posibilidad de enfrentar un nuevo juicio político, conocido como impeachment.
El mandatario aseguró que no considera probable que los demócratas impulsen ese procedimiento, porque cree que perjudicaría gravemente a su propio partido.
"Creo que destruiría al Partido Demócrata si lo hicieran. Porque, ¿un juicio político sin motivo?", declaró ante periodistas en la Casa Blanca.
Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, no se ha comprometido a promover un proceso contra el presidente.
En septiembre declaró a ABC News que los demócratas "no han descartado nada, pero tampoco han dado nada por sentado".
Durante su primer mandato, Trump enfrentó dos procesos de juicio político aprobados por la Cámara de Representantes, aunque ninguno terminó en una condena del Senado.
Trump reacción derrota elecciones: Reaparece tras la derrota para mostrar obras en la Casa Blanca
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Trump reapareció públicamente este miércoles para mostrar los avances de construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca.
Durante el recorrido, acompañado por el secretario del Interior, Doug Burgum, agradeció a los trabajadores y defendió las reformas del edificio presidencial.
"Me critican y me dicen que por qué estoy reformando la Casa Blanca. Pues porque la Casa Blanca es el símbolo de Estados Unidos y tiene que estar perfecta", afirmó.
La oposición ha cuestionado estas obras por considerar que el mandatario ha dedicado demasiada atención a las remodelaciones mientras los ciudadanos enfrentan dificultades económicas.
Fuente: Agencia EFE, Washington, 4 de noviembre de 2026. Información integrada de tres despachos sobre la guerra con Irán, la derrota republicana, el posible juicio político y las obras de la Casa Blanca.