En la carrera por la gobernación de Illinois, el demócrata JB Pritzker, quien ocupa el cargo, lidera el conteo con el 59,5 % de los votos (1.577.925) cuando se ha escrutado el 58 % del voto, a las 10:31 p. m. ET del martes 3 de noviembre de 2026, según el conteo publicado por CNN. Su ventaja sobre el republicano Darren Bailey ha bajado de 34,9 a 22,2 puntos desde que se escrutaba el 1 % de los votos. AP y CNN proyectaron que Pritzker gana un tercer mandato, aunque el conteo continúa y los resultados son preliminares.

Los números hasta ahora

Con 2.650.944 votos contados, según CNN, el panorama es el siguiente:

JB Pritzker (Demócrata): 1.577.925 votos, 59,5 %.

1.577.925 votos, 59,5 %. Darren Bailey (Republicano): 988.401 votos, 37,3 %.

988.401 votos, 37,3 %. Collin Corbett (Independiente): 84.618 votos, 3,2 %.

Cómo se mueve la ventaja

La ventaja de Pritzker sobre Bailey se ha reducido a lo largo de la noche, con un leve repunte entre el primer y el segundo corte. Según el conteo de CNN, estos son los márgenes por hora:

8:00 p. m. ET, con 0 % escrutado: 42,4 puntos.

8:33 p. m. ET, con 1 % escrutado: 34,9 puntos.

9:02 p. m. ET, con 11 % escrutado: 36,6 puntos.

9:31 p. m. ET, con 32 % escrutado: 32,3 puntos.

10:01 p. m. ET, con 46 % escrutado: 27,1 puntos.

10:31 p. m. ET, con 58 % escrutado: 22,2 puntos.

Es decir, la ventaja de Pritzker pasó de 36,6 a 22,2 puntos cuando el escrutinio avanzó del 11 % al 58 %. Con apenas el 1 % escrutado, las cifras eran muy preliminares, y AP y CNN proyectaron el resultado al cierre de las urnas con base en sus datos de votantes.

Qué hay que saber

AP proyectó a las 8:00 p. m. ET, al cierre de las urnas, que Pritzker gana un tercer mandato como gobernador de Illinois, y CNN también lo proyecta ganador. La contienda es una revancha de 2022, cuando Pritzker derrotó a Bailey. También compitió el independiente Collin Corbett. Según AP, en Illinois se habían emitido más de 1,57 millones de votos anticipados.