Los resultados del Senado de Texas muestran al demócrata James Talarico en cabeza con el 58,1 % de los votos (3.505.204) frente al 40,4 % (2.435.403) del republicano Ken Paxton, con el 58 % del voto escrutado a las 10:31 p. m. ET del martes 3 de noviembre de 2026, según el conteo publicado por CNN. La ventaja de Talarico se ha reducido a lo largo de la noche: pasó de 27,1 puntos antes de las 8:00 p. m. a 17,7 puntos en el último corte. El conteo sigue y los resultados son preliminares.

Los números hasta ahora

Según CNN, se han contado 6.035.143 votos. Este es el desglose:

James Talarico (Demócrata): 3.505.204 votos, 58,1 %.

(Demócrata): 3.505.204 votos, 58,1 %. Ken Paxton (Republicano): 2.435.403 votos, 40,4 %.

(Republicano): 2.435.403 votos, 40,4 %. Ted Brown (Libertario): 94.536 votos, 1,6 %.

Según AP, aún no hay proyección de ganador (10:30 p. m. ET). CNN tampoco ha proyectado a ningún candidato.

Cómo se mueve la ventaja

El margen de Talarico no ha avanzado en línea recta, pero la tendencia general ha sido a la baja. Estos son los cortes publicados por CNN:

Antes de las 8:00 p. m. ET, con el 13 % escrutado: 27,1 puntos.

8:33 p. m., con el 23 %: 20,3 puntos.

9:02 p. m., con el 38 %: 18,2 puntos.

9:31 p. m., con el 52 %: 20,8 puntos.

10:01 p. m., con el 55 %: 19,5 puntos.

10:31 p. m., con el 58 %: 17,7 puntos.

Es decir, la ventaja de Talarico pasó de 27,1 a 17,7 puntos cuando el escrutinio avanzó del 13 % al 58 %. Subió de 18,2 a 20,8 puntos entre el 38 % y el 52 %, y desde entonces ha vuelto a bajar. Las cifras iniciales corresponden sobre todo al voto anticipado y por correo, que se cuenta primero y suele favorecer a los demócratas. El voto del día de la elección, que entra después, puede reducir la ventaja.

Qué hay que saber