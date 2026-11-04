Senado de EE. UU. en Texas: Talarico 58,1 % y Paxton 40,4 % con el 58 % escrutado
Publicado el 03/11/2026 a las 22:02
Los resultados del Senado de Texas muestran al demócrata James Talarico en cabeza con el 58,1 % de los votos (3.505.204) frente al 40,4 % (2.435.403) del republicano Ken Paxton, con el 58 % del voto escrutado a las 10:31 p. m. ET del martes 3 de noviembre de 2026, según el conteo publicado por CNN. La ventaja de Talarico se ha reducido a lo largo de la noche: pasó de 27,1 puntos antes de las 8:00 p. m. a 17,7 puntos en el último corte. El conteo sigue y los resultados son preliminares.
Los números hasta ahora
Según CNN, se han contado 6.035.143 votos. Este es el desglose:
- James Talarico (Demócrata): 3.505.204 votos, 58,1 %.
- Ken Paxton (Republicano): 2.435.403 votos, 40,4 %.
- Ted Brown (Libertario): 94.536 votos, 1,6 %.
Según AP, aún no hay proyección de ganador (10:30 p. m. ET). CNN tampoco ha proyectado a ningún candidato.
Cómo se mueve la ventaja
El margen de Talarico no ha avanzado en línea recta, pero la tendencia general ha sido a la baja. Estos son los cortes publicados por CNN:
- Antes de las 8:00 p. m. ET, con el 13 % escrutado: 27,1 puntos.
- 8:33 p. m., con el 23 %: 20,3 puntos.
- 9:02 p. m., con el 38 %: 18,2 puntos.
- 9:31 p. m., con el 52 %: 20,8 puntos.
- 10:01 p. m., con el 55 %: 19,5 puntos.
- 10:31 p. m., con el 58 %: 17,7 puntos.
Es decir, la ventaja de Talarico pasó de 27,1 a 17,7 puntos cuando el escrutinio avanzó del 13 % al 58 %. Subió de 18,2 a 20,8 puntos entre el 38 % y el 52 %, y desde entonces ha vuelto a bajar. Las cifras iniciales corresponden sobre todo al voto anticipado y por correo, que se cuenta primero y suele favorecer a los demócratas. El voto del día de la elección, que entra después, puede reducir la ventaja.
Qué hay que saber
Todas las urnas del estado ya cerraron; las últimas lo hicieron a las 9:30 p. m. ET. Talarico, representante estatal por la zona de Austin, busca ser el primer demócrata en ganar una elección estatal en Texas desde 1994, según NBC News.
Paxton es el fiscal general del estado y cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump. En 2023 fue sometido a juicio político por cargos de soborno y corrupción, de los que el Senado estatal lo absolvió. Según NBC News, Paxton necesitaría el 52,4 % del voto restante para alcanzar a Talarico.
En otra carrera de la misma jornada, consulta nuestra nota sobre la gobernación: Texas, gobernador: Hinojosa 56,7 % y Abbott 42,0 % con el 56 % escrutado.
Nota en desarrollo: actualizaremos estas cifras a medida que avance el conteo.
Fuentes: CNN (resultados), AP.