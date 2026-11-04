En la carrera por la gobernación de Kansas, la demócrata Cindy Holscher va adelante con 53,9 % y 457.840 votos, con el 71 % del voto escrutado a las 10:31 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026, según el conteo publicado por CNN. Su ventaja sobre el republicano Ty Masterson se ha reducido a lo largo de la noche. Los resultados son preliminares y el conteo sigue.

Los números hasta ahora

Según CNN, se han contado 850.198 votos. Así están las cifras:

Cindy Holscher (Demócrata): 457.840 votos, 53,9 %.

(Demócrata): 457.840 votos, 53,9 %. Ty Masterson (Republicano): 392.358 votos, 46,1 %.

Ninguno de los dos candidatos ha sido proyectado como ganador por CNN. AP tampoco proyecta ganador a las 10:30 p. m. ET.

Cómo se mueve la ventaja

La ventaja de Holscher creció al inicio del conteo y luego se redujo. Según CNN, el margen fue de 13,4 puntos antes de las 8:00 p. m. ET, con el 7 % escrutado, y de 14,9 puntos a las 8:33 p. m., con el 13 %. A las 9:02 p. m. llegó a 24,4 puntos, con el 35 % escrutado.

Desde entonces ha bajado: 17,2 puntos a las 9:31 p. m. (45 % escrutado), 13,1 puntos a las 10:01 p. m. (60 %) y 7,7 puntos a las 10:31 p. m., con el 71 % escrutado. Es decir, la ventaja de Holscher pasó de 24,4 a 7,7 puntos cuando el escrutinio avanzó del 35 % al 71 %.

Según el análisis de la tendencia, entre las 9:00 y las 10:00 p. m. ET se contaron unos 288.000 votos más, de los cuales el 52,9 % fue para Masterson y el 47,1 % para Holscher. Aún falta por contar el 29 % del voto, por lo que las cifras pueden seguir cambiando.

Qué hay que saber