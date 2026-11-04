Kansas, gobernador: Holscher lidera con 53,9 % y 71 % escrutado, según CNN
Publicado el 03/11/2026 a las 22:02
En la carrera por la gobernación de Kansas, la demócrata Cindy Holscher va adelante con 53,9 % y 457.840 votos, con el 71 % del voto escrutado a las 10:31 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026, según el conteo publicado por CNN. Su ventaja sobre el republicano Ty Masterson se ha reducido a lo largo de la noche. Los resultados son preliminares y el conteo sigue.
Los números hasta ahora
Según CNN, se han contado 850.198 votos. Así están las cifras:
- Cindy Holscher (Demócrata): 457.840 votos, 53,9 %.
- Ty Masterson (Republicano): 392.358 votos, 46,1 %.
Ninguno de los dos candidatos ha sido proyectado como ganador por CNN. AP tampoco proyecta ganador a las 10:30 p. m. ET.
Cómo se mueve la ventaja
La ventaja de Holscher creció al inicio del conteo y luego se redujo. Según CNN, el margen fue de 13,4 puntos antes de las 8:00 p. m. ET, con el 7 % escrutado, y de 14,9 puntos a las 8:33 p. m., con el 13 %. A las 9:02 p. m. llegó a 24,4 puntos, con el 35 % escrutado.
Desde entonces ha bajado: 17,2 puntos a las 9:31 p. m. (45 % escrutado), 13,1 puntos a las 10:01 p. m. (60 %) y 7,7 puntos a las 10:31 p. m., con el 71 % escrutado. Es decir, la ventaja de Holscher pasó de 24,4 a 7,7 puntos cuando el escrutinio avanzó del 35 % al 71 %.
Según el análisis de la tendencia, entre las 9:00 y las 10:00 p. m. ET se contaron unos 288.000 votos más, de los cuales el 52,9 % fue para Masterson y el 47,1 % para Holscher. Aún falta por contar el 29 % del voto, por lo que las cifras pueden seguir cambiando.
Qué hay que saber
- La gobernación de Kansas está abierta: la demócrata Laura Kelly no puede repetir por el límite de mandatos.
- Cindy Holscher es senadora estatal demócrata.
- Ty Masterson es el presidente republicano del Senado de Kansas.
- Todas las urnas del estado ya cerraron; las últimas lo hicieron a las 9:30 p. m. ET, según AP.
Puedes consultar nuestra nota anterior sobre el conteo en Kansas, cuando Holscher tenía 58,6 % con el 45 % escrutado, según CNN.
Nota en desarrollo: actualizaremos estas cifras a medida que avance el conteo.
Fuentes: CNN (resultados); AP.