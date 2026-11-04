Maine, Senado de EE. UU.: Jackson lidera con 51,6 % y el 26 % escrutado
Publicado el 03/11/2026 a las 22:00
En los resultados del Senado de EE. UU. en Maine, el demócrata Troy Jackson va adelante con el 51,6 % (109.027 votos), frente al 48,4 % (102.067 votos) de la republicana Susan Collins, según el conteo publicado por CNN con el 26 % del voto escrutado a las 10:31 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026. La ventaja de Jackson se ha reducido desde los primeros cortes de la noche. Las cifras son preliminares y el conteo sigue.
Los números hasta ahora
Según CNN, se han contado 211.094 votos. Ninguno de los dos candidatos ha sido proyectado ganador.
- Troy Jackson (Demócrata): 109.027 votos, 51,6 %.
- Susan Collins (Republicano, en el cargo): 102.067 votos, 48,4 %.
Cómo se mueve la ventaja
El margen a favor de Jackson se estrechó con rapidez al avanzar el escrutinio. Según el conteo de CNN, pasó de 14,5 puntos a las 9:02 p. m. ET (4 % escrutado) a 11,3 puntos a las 9:06 p. m. (4 %), a 3,9 puntos a las 9:31 p. m. (8 %) y a 3,2 puntos a las 10:01 p. m. (15 %). A las 10:31 p. m., con el 26 % escrutado, la diferencia es de 3,3 puntos, prácticamente igual que en el corte anterior.
Collins ha recortado terreno a medida que entraron más localidades al conteo. Las cifras siguen siendo muy preliminares.
Qué hay que saber
- AP aún no proyecta ganador, según su último reporte de las 10:30 p. m. ET. Las urnas cerraron a las 8:00 p. m. ET.
- Collins busca un sexto mandato. Jackson, expresidente del Senado estatal, planteó la elección como un referéndum sobre el presidente Donald Trump.
- Es una de las carreras clave para el control del Senado.
- En Maine, las elecciones federales usan voto preferencial (por orden de preferencia) si ningún candidato supera el 50 %.
- El estado recibió más de 302.000 votos anticipados (47 % de electores demócratas registrados), según AP.
En otra contienda de la misma jornada, puedes consultar el estado de la carrera por la gobernación en Maine, gobernador: Pingree lidera con 52,1 % y el 15 % escrutado.
Nota en desarrollo: actualizaremos estas cifras a medida que avance el conteo.
Fuentes: CNN (resultados), AP, exa (AP), The Washington Post.