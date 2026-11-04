En los resultados del Senado de EE. UU. en Maine, el demócrata Troy Jackson va adelante con el 51,6 % (109.027 votos), frente al 48,4 % (102.067 votos) de la republicana Susan Collins, según el conteo publicado por CNN con el 26 % del voto escrutado a las 10:31 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026. La ventaja de Jackson se ha reducido desde los primeros cortes de la noche. Las cifras son preliminares y el conteo sigue.

Los números hasta ahora

Según CNN, se han contado 211.094 votos. Ninguno de los dos candidatos ha sido proyectado ganador.

Troy Jackson (Demócrata): 109.027 votos, 51,6 %.

(Demócrata): 109.027 votos, 51,6 %. Susan Collins (Republicano, en el cargo): 102.067 votos, 48,4 %.

Cómo se mueve la ventaja

El margen a favor de Jackson se estrechó con rapidez al avanzar el escrutinio. Según el conteo de CNN, pasó de 14,5 puntos a las 9:02 p. m. ET (4 % escrutado) a 11,3 puntos a las 9:06 p. m. (4 %), a 3,9 puntos a las 9:31 p. m. (8 %) y a 3,2 puntos a las 10:01 p. m. (15 %). A las 10:31 p. m., con el 26 % escrutado, la diferencia es de 3,3 puntos, prácticamente igual que en el corte anterior.

Collins ha recortado terreno a medida que entraron más localidades al conteo. Las cifras siguen siendo muy preliminares.

Qué hay que saber

AP aún no proyecta ganador, según su último reporte de las 10:30 p. m. ET. Las urnas cerraron a las 8:00 p. m. ET.

Collins busca un sexto mandato. Jackson, expresidente del Senado estatal, planteó la elección como un referéndum sobre el presidente Donald Trump.

Es una de las carreras clave para el control del Senado.

En Maine, las elecciones federales usan voto preferencial (por orden de preferencia) si ningún candidato supera el 50 %.

El estado recibió más de 302.000 votos anticipados (47 % de electores demócratas registrados), según AP.

En otra contienda de la misma jornada, puedes consultar el estado de la carrera por la gobernación en Maine, gobernador: Pingree lidera con 52,1 % y el 15 % escrutado.