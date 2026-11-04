Maine, gobernador: Pingree va adelante con 51,8 % y el 8 % escrutado
Publicado el 03/11/2026 a las 22:00
En la carrera por la gobernación de Maine, la demócrata Hannah Pingree va adelante con 51,8 % y 34.326 votos, según el conteo publicado por CNN a las 9:31 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026, con el 8 % del voto escrutado. Le sigue el republicano Bobby Charles, con 40,6 % y 26.944 votos. La ventaja de Pingree es de 11,1 puntos, menor que la de 16,5 puntos que registraba CNN con el 4 % escrutado. Los resultados son preliminares y el conteo sigue.
Los números hasta ahora
Según CNN, se han contado 66.307 votos. Estas son las cifras de cada candidato:
- Hannah Pingree (Demócrata): 34.326 votos, 51,8 %.
- Bobby Charles (Republicano): 26.944 votos, 40,6 %.
- Rick Bennett (Independiente): 5.037 votos, 7,6 %.
Ningún candidato ha sido proyectado ganador por CNN. Según AP, tampoco hay proyección a las 9:30 p. m. ET.
Cómo se mueve la ventaja
La serie de márgenes publicada por CNN muestra varios cambios. A las 8:00 p. m. ET, con el 0 % escrutado, figuraba como líder Bobby Charles, con un margen de 31,8 puntos. A las 9:02 p. m. ET, con el 3 % escrutado, el liderazgo había pasado a Hannah Pingree, con 11,9 puntos de ventaja. A las 9:06 p. m. ET, con el 4 % escrutado, su ventaja subió a 16,5 puntos. A las 9:31 p. m. ET, con el 8 % escrutado, bajó a 11,1 puntos.
Es decir, la ventaja de Pingree se reduce respecto a los primeros votos contados. Con tan poco voto escrutado, las cifras son muy preliminares y pueden seguir cambiando.
Qué hay que saber
- La gobernación está abierta: según AP, la demócrata Janet Mills deja el cargo tras dos mandatos.
- Es una carrera a tres: Hannah Pingree, expresidenta de la Cámara estatal; Bobby Charles, exfuncionario federal; y Rick Bennett, expresidente del Senado estatal, que se presenta como independiente.
- Las urnas cerraron a las 8:00 p. m. ET.
- Según AP, Maine recibió más de 302.000 votos anticipados (47 % de electores demócratas registrados).
- Con menos del 10 % escrutado, AP advierte de que las cifras son muy preliminares.
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Nota en desarrollo: actualizaremos estas cifras a medida que avance el conteo.
Fuentes: CNN (resultados), AP, exa (AP).