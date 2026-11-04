En la carrera por la gobernación de Maine, la demócrata Hannah Pingree va adelante con 51,8 % y 34.326 votos, según el conteo publicado por CNN a las 9:31 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026, con el 8 % del voto escrutado. Le sigue el republicano Bobby Charles, con 40,6 % y 26.944 votos. La ventaja de Pingree es de 11,1 puntos, menor que la de 16,5 puntos que registraba CNN con el 4 % escrutado. Los resultados son preliminares y el conteo sigue.

Los números hasta ahora

Según CNN, se han contado 66.307 votos. Estas son las cifras de cada candidato:

Hannah Pingree (Demócrata): 34.326 votos, 51,8 %.

(Demócrata): 34.326 votos, 51,8 %. Bobby Charles (Republicano): 26.944 votos, 40,6 %.

(Republicano): 26.944 votos, 40,6 %. Rick Bennett (Independiente): 5.037 votos, 7,6 %.

Ningún candidato ha sido proyectado ganador por CNN. Según AP, tampoco hay proyección a las 9:30 p. m. ET.

Cómo se mueve la ventaja

La serie de márgenes publicada por CNN muestra varios cambios. A las 8:00 p. m. ET, con el 0 % escrutado, figuraba como líder Bobby Charles, con un margen de 31,8 puntos. A las 9:02 p. m. ET, con el 3 % escrutado, el liderazgo había pasado a Hannah Pingree, con 11,9 puntos de ventaja. A las 9:06 p. m. ET, con el 4 % escrutado, su ventaja subió a 16,5 puntos. A las 9:31 p. m. ET, con el 8 % escrutado, bajó a 11,1 puntos.

Es decir, la ventaja de Pingree se reduce respecto a los primeros votos contados. Con tan poco voto escrutado, las cifras son muy preliminares y pueden seguir cambiando.

Qué hay que saber