Trump acusa a los demócratas.

Nueva mayoría asumirá en enero.

Destituir exige una mayoría reforzada.

Donald Trump acusó este sábado 7 de noviembre a dirigentes demócratas de utilizar posibles juicios políticos para intimidar a integrantes de su Administración, tras la derrota republicana en las elecciones legislativas.

El presidente señaló en Truth Social al fiscal general Todd Blanche entre los funcionarios que, según su versión, enfrentan amenazas de castigo sin motivos.

Trump calificó esas advertencias de “extorsión” y sostuvo que sus responsables deben responder por ellas. Se trata de una acusación del mandatario, no de una conclusión judicial.

Además, ordenó al Departamento de Justicia examinar la conducta de los demócratas, sin presentar pruebas que acreditaran un delito.

La mayoría demócrata llegará al Congreso en enero

[caption id="attachment_1700045" align="alignnone" width="1200"]Trump denuncia extorsión: qué pasa con los juicios políticos FOTO: EFE[/caption]

Los demócratas recuperaron ambas cámaras en los comicios del martes 3 de noviembre. Sin embargo, los legisladores electos asumirán sus funciones en enero de 2027.

Ese calendario importa: el resultado electoral modifica el equilibrio político, pero no entrega inmediatamente a la oposición el control institucional del Capitolio.

La futura mayoría pretende investigar presuntos actos de corrupción de la Administración y contempla procedimientos contra funcionarios. Esas sospechas requieren pruebas y revisión.

Abrir una investigación, proponer cargos y conseguir una destitución son etapas distintas. Una victoria electoral no garantiza que todas esas iniciativas prosperen.