NBC News y CBS News proyectan que los demócratas recuperan el control de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de mitad de mandato de este martes 3 de noviembre de 2026. NBC News difundió su proyección a las 10:08 p. m. ET y CBS News, a las 10:22 p. m. ET. NBC estima que los demócratas sumarán unos 244 escaños frente a 191 de los republicanos, una cifra que puede variar en algunos distritos. Se necesitan 218 para la mayoría. The Associated Press (AP) todavía no ha proyectado el control de la Cámara.

Según CBS News, los demócratas obtendrán suficientes escaños para retomar el control de la Cámara a principios del próximo año. Ese medio indica que el alcance total de su mayoría aún no está claro, porque se siguen contando los votos en varias contiendas reñidas.

Los números hasta ahora

Estimación de NBC News: 244 escaños demócratas y 191 republicanos, con margen de variación en algunos distritos.

244 escaños demócratas y 191 republicanos, con margen de variación en algunos distritos. Escaños ya asignados: según el conteo de NBC News a las 10:21 p. m. ET, 122 para los demócratas y 67 para los republicanos, con 246 pendientes.

según el conteo de NBC News a las 10:21 p. m. ET, 122 para los demócratas y 67 para los republicanos, con 246 pendientes. Escaños que cambiaron de partido: 7, es decir, una ganancia neta de 7 para los demócratas, según NBC News.

7, es decir, una ganancia neta de 7 para los demócratas, según NBC News. Composición antes de la elección: 219 republicanos (incluye un independiente que vota con ellos), 214 demócratas y 2 vacantes. Los demócratas necesitaban una ganancia neta de 3 escaños.

Las cifras son preliminares y pueden diferir entre medios: el tablero en vivo de CBS News mostraba 111 escaños demócratas y 64 republicanos.

Escaños que cambiaron de manos

Los medios consultados mencionan estos distritos, aunque no son una lista completa:

Carolina del Norte, distrito 11: el demócrata Jamie Ager derrotó a la republicana Jennifer Balkcom, según NBC News. El representante republicano Chuck Edwards no buscó la reelección.

el demócrata Jamie Ager derrotó a la republicana Jennifer Balkcom, según NBC News. El representante republicano Chuck Edwards no buscó la reelección. Pensilvania, distrito 8: la demócrata Paige Cognetti derrotó al republicano Rob Bresnahan, según NBC News.

la demócrata Paige Cognetti derrotó al republicano Rob Bresnahan, según NBC News. Colorado, distrito 8: el demócrata Manny Rutinel derrotó al republicano Gabe Evans, según NBC News y CBS News.

el demócrata Manny Rutinel derrotó al republicano Gabe Evans, según NBC News y CBS News. Kentucky, distrito 6: el demócrata Zach Dembo derrotó al republicano Ralph Alvarado, según CBS News y AP.

Qué cambia para los latinos

Según NBC News, con la mayoría los demócratas tomarán el control de los comités de la Cámara, con poder de citación y capacidad para realizar investigaciones de supervisión sobre el gobierno de Donald Trump. CBS News señala que se espera que revisen, entre otros asuntos, la aplicación de las leyes de inmigración por parte de la administración.