La carrera por el Senado de EE. UU. en Kansas muestra a Adam Hamilton, demócrata, al frente con 466.763 votos (54,6 %), frente a los 363.800 (42,6 %) del senador republicano Roger Marshall, con el 71 % del voto escrutado a las 10:31 p. m. ET de este martes 3 de noviembre de 2026, según el conteo publicado por CNN. La ventaja de Hamilton se ha reducido a lo largo de la noche. Los resultados son preliminares y el conteo sigue.

Los números hasta ahora

Según CNN, hay 854.142 votos contados. Así están las cifras:

Adam Hamilton (Demócrata): 466.763 votos, 54,6 %.

466.763 votos, 54,6 %. Roger Marshall (Republicano, en el cargo): 363.800 votos, 42,6 %.

363.800 votos, 42,6 %. David Graham (Libertario): 23.579 votos, 2,8 %.

Ningún candidato ha sido proyectado como ganador por CNN, y AP tampoco proyecta un ganador a las 10:30 p. m. ET.

Cómo se mueve la ventaja

Hamilton ha encabezado el conteo en todos los cortes de la noche, pero el margen ha variado. Según CNN, la ventaja subió de 15,7 puntos antes de las 8:00 p. m. ET (8 % escrutado) a 17,6 puntos a las 8:33 p. m. (13 %) y llegó a 27,9 puntos a las 9:02 p. m., con el 36 % escrutado. Desde entonces se ha reducido: 21,0 puntos a las 9:31 p. m. (45 %), 17,3 a las 10:01 p. m. (60 %) y 12,1 a las 10:31 p. m. (71 %).

Es decir, la ventaja del demócrata es hoy menos de la mitad de la que tenía a las 9:02 p. m. ET. Entre las 9:30 y las 10:30 p. m. ET se contaron unos 288.000 votos más, de los cuales el 51,0 % fue para Marshall y el 45,4 % para Hamilton. El voto del día de la elección favorece a los republicanos, lo que explica en parte este cambio.

Qué hay que saber

Marshall busca la reelección, por lo que se trata de un escaño en manos de un senador en funciones. Según AP, todas las urnas del estado ya cerraron; las últimas lo hicieron a las 9:30 p. m. ET.