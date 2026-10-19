Trump cree que mantiene el apoyo hispano a dos semanas de las elecciones intermedias

Trump asegura conservar el respaldo electoral hispano

Solo 24 % de hispanos aprueba su gestión

Más de 36 millones podrán votar.

Trump confía apoyo hispano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que cree mantener el respaldo de los votantes hispanos a dos semanas de las elecciones intermedias, en las que se definirá el control del Congreso, pese a que las encuestas reflejan un amplio rechazo a su gestión entre esta comunidad.

"Creo que lo estamos haciendo bien", dijo Trump al ser preguntado por sus perspectivas entre los votantes hispanos de cara a los comicios del próximo 3 de noviembre.

Trump confía apoyo hispano: "Tengo un tremendo voto hispano"

El mandatario recordó que en las presidenciales de 2024 obtuvo el mayor porcentaje de voto hispano de la historia para un candidato republicano.

"Tengo un tremendo voto hispano", agregó antes de partir de la Casa Blanca hacia un mitin republicano en Kansas, donde expresará su respaldo al senador Roger Marshall.