Una nueva encuesta perfila a los favoritos de cada partido rumbo a 2028
Publicado el 30/10/2026 a las 19:03
- Harris lidera, pero pierde respaldo.
- Vance mantiene amplia ventaja republicana.
- Rubio alcanza a Trump Jr.
Kamala Harris y JD Vance encabezan las preferencias para las candidaturas presidenciales de 2028, aunque sus ventajas muestran movimientos distintos dentro de cada partido.
La encuesta de Harvard/HarrisX, publicada el 27 de octubre, sitúa a la exvicepresidenta con 34% entre demócratas y al vicepresidente con 40% entre republicanos.
Los resultados llegan antes de las elecciones de mitad de mandato, cuando ambos partidos todavía concentran sus esfuerzos en la disputa por el Congreso.
Se trata de preferencias para nominaciones hipotéticas: estos porcentajes no representan un enfrentamiento directo entre Harris y Vance ni anticipan quién ganaría la presidencia.
Kamala Harris baja mientras Gavin Newsom gana apoyo
The 2028 presidential election feild is starting to come into view, with potential frontrunners for the White House rising to the top of a new poll. https://t.co/Yjk55T76uI
— USA TODAY (@USATODAY) October 30, 2026
Harris conserva el primer lugar demócrata, pero retrocede cuatro puntos respecto de septiembre, cuando registraba 38% de respaldo en el mismo estudio.
El gobernador de California, Gavin Newsom, sube del 17% al 20%, reduciendo a 14 puntos la distancia frente a la exvicepresidenta.
Alexandria Ocasio-Cortez aparece tercera con 11%, seguida por Pete Buttigieg con 10%; ambos pierden un punto respecto de la medición anterior.
El cambio estrecha la ventaja de Harris sobre Newsom: la diferencia entre ambos pasó de 21 a 14 puntos en un mes.
Marco Rubio alcanza a Trump Jr., pero Vance domina[caption id="attachment_1698775" align="alignnone" width="1200"] Encuesta 2028: Harris retrocede y Rubio gana terreno en EEUU FOTO: EFE[/caption]
Entre republicanos, Vance aumenta un punto y alcanza 40%, una ventaja de 19 puntos sobre sus dos competidores más cercanos.
Marco Rubio llega al 21% tras avanzar cuatro puntos, mientras Donald Trump Jr. desciende tres y termina con el mismo porcentaje.
El secretario de Estado registra así el mayor crecimiento mensual entre los principales nombres republicanos incluidos en la información del sondeo.
Sin embargo, el empate por el segundo lugar todavía deja a ambos lejos de Vance, quien mantiene una posición claramente superior dentro de esta medición.
Qué mide realmente la encuesta presidencial
El estudio consultó por internet a 2,700 votantes registrados en Estados Unidos entre el 24 y el 26 de octubre de 2026.
Su metodología reporta un margen de error de ±1.9 puntos porcentuales para la muestra total y utiliza participantes reclutados mediante paneles digitales voluntarios.
Ese margen corresponde al conjunto de entrevistados; no debe trasladarse automáticamente a los resultados separados de demócratas y republicanos.
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Además, variaciones mensuales pequeñas requieren cautela: una subida o una caída aislada no demuestra, por sí sola, una tendencia electoral consolidada.
Primarias de 2028: favoritismo no equivale a candidatura
La presencia de estos nombres en una encuesta alimenta la conversación presidencial, pero no sustituye un anuncio formal de campaña.
Para los lectores hispanos, conviene distinguir entre reconocimiento público, intención de competir y apoyo efectivo cuando comiencen las votaciones partidistas.
Las próximas mediciones permitirán observar si Newsom y Rubio mantienen sus avances o si los líderes recuperan terreno frente a sus posibles rivales.
Por ahora, el dato central es doble: Harris conserva el liderazgo con menor ventaja y Vance sigue primero mientras se reordena la competencia republicana.