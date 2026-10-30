Harris lidera, pero pierde respaldo.

Vance mantiene amplia ventaja republicana.

Rubio alcanza a Trump Jr.

Kamala Harris y JD Vance encabezan las preferencias para las candidaturas presidenciales de 2028, aunque sus ventajas muestran movimientos distintos dentro de cada partido.

La encuesta de Harvard/HarrisX, publicada el 27 de octubre, sitúa a la exvicepresidenta con 34% entre demócratas y al vicepresidente con 40% entre republicanos.

Los resultados llegan antes de las elecciones de mitad de mandato, cuando ambos partidos todavía concentran sus esfuerzos en la disputa por el Congreso.

Se trata de preferencias para nominaciones hipotéticas: estos porcentajes no representan un enfrentamiento directo entre Harris y Vance ni anticipan quién ganaría la presidencia.

Kamala Harris baja mientras Gavin Newsom gana apoyo

The 2028 presidential election feild is starting to come into view, with potential frontrunners for the White House rising to the top of a new poll. https://t.co/Yjk55T76uI — USA TODAY (@USATODAY) October 30, 2026



Harris conserva el primer lugar demócrata, pero retrocede cuatro puntos respecto de septiembre, cuando registraba 38% de respaldo en el mismo estudio.

El gobernador de California, Gavin Newsom, sube del 17% al 20%, reduciendo a 14 puntos la distancia frente a la exvicepresidenta.

Alexandria Ocasio-Cortez aparece tercera con 11%, seguida por Pete Buttigieg con 10%; ambos pierden un punto respecto de la medición anterior.

El cambio estrecha la ventaja de Harris sobre Newsom: la diferencia entre ambos pasó de 21 a 14 puntos en un mes.