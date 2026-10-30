Georgia podría darle la espalda a Trump: encuestas anticipan un revés republicano en las elecciones
Publicado el 30/10/2026 a las 18:07
- Encuestas anticipan dificultades republicanas en Georgia.
- Más de 2,3 millones votaron anticipadamente.
- Inflación y gasolina preocupan a votantes.
Georgia daría espalda Trump. Georgia, uno de los estados más disputados de Estados Unidos, podría convertirse en un nuevo dolor de cabeza para Donald Trump durante las elecciones de medio mandato del próximo martes, pese a que el republicano ganó allí en 2024.
Según un reportaje de Eduard Ribas i Admetlla para la agencia EFE, las encuestas apuntan a un escenario favorable para los demócratas, que buscan conservar posiciones decisivas en el Congreso y conquistar la gobernación estatal.
La importancia de Georgia ha llevado a Trump a visitar el estado dos veces en dos semanas, mientras Barack Obama y Kamala Harris también han participado en actos para movilizar al electorado demócrata.
"Los republicanos están decepcionados. Trump prometió que iba a bajar los precios y, evidentemente, era un engaño", declaró a EFE David, un voluntario demócrata que recorre vecindarios de Macon.
¿Qué dicen las encuestas sobre las elecciones en Georgia?
Los sondeos perfilan como probable ganador al senador demócrata Jon Ossoff, quien busca la reelección frente al republicano Mike Collins.
Ossoff se ha convertido en una figura ascendente del Partido Demócrata y su nombre incluso aparece entre los posibles aspirantes presidenciales de 2028.
Para conquistar el Senado, los demócratas necesitan conservar sus escaños en Georgia y Míchigan, además de arrebatar cuatro posiciones a los republicanos en estados bisagra.
En la contienda por la gobernación, Keisha Lance Bottoms aspira a convertirse en la primera mujer y primera persona afroamericana en dirigir Georgia, aunque las encuestas muestran un empate con Rick Jackson.
Un estado donde cada voto puede cambiar el resultado
Georgia se ha convertido en uno de los principales territorios competitivos del país, después de décadas de predominio republicano.
Trump derrotó a Kamala Harris en 2024 por aproximadamente 115.000 votos, mientras Joe Biden ganó el estado en 2020 por apenas 12.000 sufragios.
El crecimiento demográfico y económico ha transformado su mapa político: el área metropolitana de Atlanta favorece a los demócratas, mientras las zonas rurales mantienen una inclinación republicana.
El voto afroamericano y la participación anticipada
La población afroamericana representa más del 30 % de los habitantes de Georgia, un sector electoral especialmente importante para las aspiraciones demócratas.
Obama encabezó un mitin en Atlanta para impulsar esa participación. "Obama representa esperanza, fe y clase. Es el mejor de los mejores; lo que tenemos ahora es basura", declaró a EFE Patricia, una asistente.
La votación anticipada ya superó los 2,3 millones de participantes, por encima del récord registrado durante las elecciones legislativas de 2022.
Aunque estos datos no permiten pronosticar resultados, EFE señala una mayor afluencia en áreas urbanas y una participación más moderada en regiones rurales.
El costo de la vida, principal preocupación electoral
El precio de los alimentos y el encarecimiento de la gasolina, relacionado con la guerra de Irán, dominan buena parte de la campaña.
"Las mujeres votantes en los condados del área metropolitana de Atlanta suelen ser decisivas. Los precios de la gasolina y de los alimentos son los principales temas", explicó a EFE el politólogo Kerwin Swint.
Trump ha intentado destacar sus propuestas económicas y anunció una inversión multimillonaria de Audi para construir una planta que, según afirmó, generará miles de empleos.
Mientras tanto, Obama ha criticado el estilo presidencial con una comparación entre la decoración dorada de la Casa Blanca y los restaurantes The Cheesecake Factory.
Con las encuestas ajustadas y una participación anticipada histórica, Georgia vuelve a situarse en el centro de la batalla electoral estadounidense.