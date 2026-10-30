Georgia podría darle la espalda a Trump: encuestas anticipan un revés republicano en las elecciones

Encuestas anticipan dificultades republicanas en Georgia.

Más de 2,3 millones votaron anticipadamente.

Inflación y gasolina preocupan a votantes.

Georgia daría espalda Trump. Georgia, uno de los estados más disputados de Estados Unidos, podría convertirse en un nuevo dolor de cabeza para Donald Trump durante las elecciones de medio mandato del próximo martes, pese a que el republicano ganó allí en 2024.

Según un reportaje de Eduard Ribas i Admetlla para la agencia EFE, las encuestas apuntan a un escenario favorable para los demócratas, que buscan conservar posiciones decisivas en el Congreso y conquistar la gobernación estatal.

La importancia de Georgia ha llevado a Trump a visitar el estado dos veces en dos semanas, mientras Barack Obama y Kamala Harris también han participado en actos para movilizar al electorado demócrata.

"Los republicanos están decepcionados. Trump prometió que iba a bajar los precios y, evidentemente, era un engaño", declaró a EFE David, un voluntario demócrata que recorre vecindarios de Macon.

¿Qué dicen las encuestas sobre las elecciones en Georgia?

Los sondeos perfilan como probable ganador al senador demócrata Jon Ossoff, quien busca la reelección frente al republicano Mike Collins.

Ossoff se ha convertido en una figura ascendente del Partido Demócrata y su nombre incluso aparece entre los posibles aspirantes presidenciales de 2028.

Para conquistar el Senado, los demócratas necesitan conservar sus escaños en Georgia y Míchigan, además de arrebatar cuatro posiciones a los republicanos en estados bisagra.

En la contienda por la gobernación, Keisha Lance Bottoms aspira a convertirse en la primera mujer y primera persona afroamericana en dirigir Georgia, aunque las encuestas muestran un empate con Rick Jackson.